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Марсоход Perseverance смог передвигаться по самостоятельно созданным маршрутам без помощи с Земли
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Сегодня в 11:16

Марсоход Perseverance смог передвигаться по самостоятельно созданным маршрутам без помощи с Земли

Марсоход Perseverance будет перемещаться по поверхности Марса с помощью встроенной автоматизированной системы вождения, что позволит освободить аппарат от ручного управления с Земли.

Сейчас водители марсоходов на Земле — например, инженер Ванди Верма из Лаборатории реактивного движения NASA — используют 3D-очки для визуализации и планирования маршрутов движения.

Теперь Perseverance будет чаще перемещаться самостоятельно. У марсохода есть автоматизированная система вождения AutoNav, которая использует трехмерные карты местности, чтобы проложить безопасный маршрут без препятствий. Благодаря этой функции аппарат сможет планировать маршрут и передвигаться без ручного руководства на Земле.

Однако водители марсохода по-прежнему продолжат внимательно следить за процессом, чтобы убедиться в безопасности созданных им маршрутов, а также в движении в правильном направлении для нахождения интересных геологических образцов.

Большое преимущество этой возможности заключается не только в способности маневрировать, но и в скорости. Ручное планирование наиболее безопасного маршрута на Земле занимает много времени. Это одна из причин, по которой марсоходы редко перемещаются более чем на 200 метров в день. Благодаря новой способности аппарат сможет перемещаться со скоростью до 120 метров в час.

Perseverance был запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Он успешно совершил посадку 18 февраля 2021 года. Среди научных задач аппарата по исследованию Марса — оценка жизнепригодности планеты, поиск материала, который сможет подтвердить существование микробной жизни на Марсе в прошлом, сбор проб камней и почв для доставки на Землю, а также сбор данных для подготовки к высадке человека.

Источник: rb.ru

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