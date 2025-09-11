Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Личный бренд под ключ: решения WE Media для лидеров бизнеса
Бизнес

05.09.2025

Личный бренд под ключ: решения WE Media для лидеров бизнеса

В этот раз расскажем о том, как мы можем помочь в продвижении и развитии личного бренда в медиа-пространстве.

Если вы хотите связаться с нами по вопросам рекламного размещения, пишите по этой ссылке.


Пакет «Личный бренд CEO»

Личный бренд под ключ

Площадка: WEproject

Цель пакета: укрепить репутацию и повысить узнаваемость первых лиц крупных компаний, транснациональных корпораций и представительств мировых брендов среди аудитории Центральной Азии. Ниже расскажем и покажем, что входит в пакет.

Видео-выпуск на YouTube WEproject — «21 вопрос к…»

Динамичный формат интервью, который раскрывает CEO с новой стороны: ценности, взгляды, жизненные истории. Публикация на YouTube-канале WEproject с анонсами во всех социальных сетях.

Посмотреть пример по ссылке.


Карточки в Instagram WEproject — «Жизненные принципы»

Личный бренд под ключ

Серия из 7-10 ярких карточек с ключевыми принципами, которыми руководствуется лидер. Формат, который сохраняют, делятся и цитируют, усиливая охват и доверие.

Посмотреть пример по ссылке.


Интервью на сайте WEproject

Личный бренд под ключ

Материал о карьере, лидерских подходах и видении будущего компании. Анонс на всех площадках медиа, включая Instagram, Telegram, Facebook.

Посмотреть пример по ссылке.

Общий охват: от 100 000 по всем площадкам.

Стоимость пакета: 3 000 000 тенге. 4 000 000 тенге, если считать по прайсу каждую позицию.

Преимущества для клиента:

— формирование и укрепление имиджа лидера мнений в Центральной Азии

— прямой доступ к целевой аудитории: бизнес, топ-менеджмент, предприниматели, молодые профессионалы

— усиление бренда компании через личную историю ее руководителя

— мультиформатная подача: видео, визуальный контент и текстовые материалы для максимального охвата.

Хочу такое размещение!


Пакет «Личный бренд основателя»

Площадка: TheTech

Цель пакета: усилить узнаваемость и экспертность основателя стартапа в глазах аудитории технологического и предпринимательского комьюнити. Ниже расскажем и покажем, что входит в пакет.


Интервью на сайте The Tech

Личный бренд под ключ

Большой материал о пути основателя, идее и развитии стартапа. Раскрытие ключевых ценностей, миссии и планов на будущее. Анонс интервью во всех социальных сетях The Tech.

Посмотреть пример по ссылке.


Прямой эфир в Telegram The Tech

Личный бренд под ключ

Онлайн-разговор с аудиторией: разбор идей, личный опыт, ответы на вопросы подписчиков. Продвижение эфира заранее через социальные сети и Telegram-канал.

Посмотреть пример по ссылке.


Пост-карточки в Instagram The Tech

Личный бренд под ключ

Подборка визуально оформленных советов или принципов от основателя. Формат, который легко сохраняют и репостят, усиливая охват и запоминаемость.

Посмотреть пример по ссылке.

Общий охват: от 50 000 просмотров по всем площадкам.

Преимущества для основателя:

— формирование экспертного статуса

— выход на целевую аудиторию

— предприниматели, инвесторы, IT-специалисты, стартаперы

— повышение лояльности к бренду через личную историю.

Стоимость пакета: 700 000 тенге.

Хочу такое размещение!


Если вы ищите качественные медиа-площадки для размещения рекламных и PR-публикаций в Центральной Азии, пишите нам по ссылке!

#бизнес #weproject #личныйбренд #кейс
