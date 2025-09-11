Личный бренд под ключ: решения WE Media для лидеров бизнеса

В этот раз расскажем о том, как мы можем помочь в продвижении и развитии личного бренда в медиа-пространстве.
Пакет «Личный бренд CEO»
Площадка: WEproject
Цель пакета: укрепить репутацию и повысить узнаваемость первых лиц крупных компаний, транснациональных корпораций и представительств мировых брендов среди аудитории Центральной Азии. Ниже расскажем и покажем, что входит в пакет.
Видео-выпуск на YouTube WEproject — «21 вопрос к…»
Динамичный формат интервью, который раскрывает CEO с новой стороны: ценности, взгляды, жизненные истории. Публикация на YouTube-канале WEproject с анонсами во всех социальных сетях.
Посмотреть пример по ссылке.
Карточки в Instagram WEproject — «Жизненные принципы»
Серия из 7-10 ярких карточек с ключевыми принципами, которыми руководствуется лидер. Формат, который сохраняют, делятся и цитируют, усиливая охват и доверие.
Посмотреть пример по ссылке.
Интервью на сайте WEproject
Материал о карьере, лидерских подходах и видении будущего компании. Анонс на всех площадках медиа, включая Instagram, Telegram, Facebook.
Посмотреть пример по ссылке.
Общий охват: от 100 000 по всем площадкам.
Стоимость пакета: 3 000 000 тенге. 4 000 000 тенге, если считать по прайсу каждую позицию.
Преимущества для клиента:
— формирование и укрепление имиджа лидера мнений в Центральной Азии
— прямой доступ к целевой аудитории: бизнес, топ-менеджмент, предприниматели, молодые профессионалы
— усиление бренда компании через личную историю ее руководителя
— мультиформатная подача: видео, визуальный контент и текстовые материалы для максимального охвата.
Пакет «Личный бренд основателя»
Площадка: TheTech
Цель пакета: усилить узнаваемость и экспертность основателя стартапа в глазах аудитории технологического и предпринимательского комьюнити. Ниже расскажем и покажем, что входит в пакет.
Интервью на сайте The Tech
Большой материал о пути основателя, идее и развитии стартапа. Раскрытие ключевых ценностей, миссии и планов на будущее. Анонс интервью во всех социальных сетях The Tech.
Посмотреть пример по ссылке.
Прямой эфир в Telegram The Tech
Онлайн-разговор с аудиторией: разбор идей, личный опыт, ответы на вопросы подписчиков. Продвижение эфира заранее через социальные сети и Telegram-канал.
Посмотреть пример по ссылке.
Пост-карточки в Instagram The Tech
Подборка визуально оформленных советов или принципов от основателя. Формат, который легко сохраняют и репостят, усиливая охват и запоминаемость.
Посмотреть пример по ссылке.
Общий охват: от 50 000 просмотров по всем площадкам.
Преимущества для основателя:
— формирование экспертного статуса
— выход на целевую аудиторию
— предприниматели, инвесторы, IT-специалисты, стартаперы
— повышение лояльности к бренду через личную историю.
Стоимость пакета: 700 000 тенге.
