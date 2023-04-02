Куда пойти на тренировки в Алматы, Астане, Бишкеке или Ташкенте: большая подборка фитнес-центров

Собрали современные спортивные клубы и студии в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте. Сохраняйте, если давно собираетесь заняться своим здоровьем и физическим развитием.





Где заниматься спортом в Алматы и Астане: 30 популярных фитнес-центров, бассейнов, танцевальных студий





Астана

Современный тренажерный зал. Согласно описанию, здесь формируется сообщество успешных людей, для которых фитнесс — образ жизни.





Фитнес-центр премиум класса на правом берегу с бассейном, сауной, детским клубом. Действует более 40 групповых программ.





Пространство фитнес-тренировок и йоги для девушек, которые ценят комфорт, эстетику и внимание к деталям.





Первая и единственная в Казахстане студия геймифицированного фитнеса.





Underground gym, @underground_gym_ast

Сеть из шести фитнес-клубов с большим количеством хороших акционных предложений.





Алматы





Technofit Almaty, @technofitalmaty

Инновационный фитнес-клуб бизнес формата.

Вы можете скачать мобильное приложение Technofit и записаться на онлайн и оффлайн тренировки, отслеживать свой прогресс и накапливать баллы активности.

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Клуб премиум-класса с бассейном и современным оборудованием. Есть групповые тренировки: баскетбол, фехтование, танцы и даже школа бега. Также большое количество программ для детей.





Invictus Fitness Almaty, @invictusfitnesskz

Популярная сеть фитнес-клубов, предоставляют залы как для взрослых, так и для детей. Предлагают клубную карту с 200 часами групповых тренировок и программ. ⠀





PROTEST, @protest.kz

Единственный в своем роде фитнес-зал в стиле ночного клуба. Посетители могут заниматься боксом, стречингом, танцами, системой упражнений Barre.





Budokan, @budokan_hta

Центр предоставляет клиентам разные спортивные программы: бокс, кендо, баскетбол и другие.

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Больше залов по ссылке.

Где заниматься спортом в Бишкеке: 20 популярных фитнес-центров, бассейнов и студий йоги







В центре расположен фитнес-клуб м тренажерный зал, которые работают 24/7.





Umay Dance Fit, @umay.dancefit

Студия фитнеса и стретчинга. Действует несколько направлений по fly mix, танцам и стретчингу.





Dasmia Fitness, @dasmia_fitnessclub

Крупный фитнес-клуб, где более 30 групповых программ. Также есть детские группы.





Delta Fitness, @delta_fitness.kg

Премиум фитнес-центр с Cross Fit, тренажерными залами, детскими секциями и женскими групповыми тренировками.





Lady sport, @ladysport.kg

Тренажерный зал для женщин, где дополнительно можно получить услуги массажа и косметолога.





Больше залов по ссылке.





Где заниматься спортом в Ташкенте: 18 популярных фитнес-центров, бассейнов, студий танцев и SPA-салонов





ozone fitness centre, @ozonefc.uz

Один из крупных фитнес-клубов в центре города. Здесь часто проводятся спортивные ивенты, есть специальные скидочные предложения для клиентов.





ReForma, @reforma_uz

Фитнес-клуб для женщин. Действуют абонементы на мануальную терапию, стретчинг и йогу в гамаках.





VOLNA, @volnauz.club

Фитнес-центр, преимущество которого в том, что все направления доступны клиентам по единому абонементу.





BEFIT, @befit.uz

Масштабный фитнес-центр премиум-сегмента, где можно встретить популярных инфлюенсеров.





Milon, @milon_uz

Фитнес-клуб со smart-тренажерами. Крупная сеть спортивных клубов с немецкой системой тренировок.





Больше залов по ссылке.