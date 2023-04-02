Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kuda-poyti-na-trenirovki-v-almaty-astane-bishkeke-ili-tashkente-bol-shaya-podborka-fitnes-centrov
Куда пойти на тренировки в Алматы, Астане, Бишкеке или Ташкенте: большая подборка фитнес-центров
98
Главный

Сегодня в 11:45

Куда пойти на тренировки в Алматы, Астане, Бишкеке или Ташкенте: большая подборка фитнес-центров

Собрали современные спортивные клубы и студии в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте. Сохраняйте, если давно собираетесь заняться своим здоровьем и физическим развитием.


Где заниматься спортом в Алматы и Астане: 30 популярных фитнес-центров, бассейнов, танцевальных студий


Астана


Invictus, @invictusastana

Современный тренажерный зал. Согласно описанию, здесь формируется сообщество успешных людей, для которых фитнесс — образ жизни.


Winox, @winox_official

Фитнес-центр премиум класса на правом берегу с бассейном, сауной, детским клубом. Действует более 40 групповых программ.


Academ.you, @academy.you

Пространство фитнес-тренировок и йоги для девушек, которые ценят комфорт, эстетику и внимание к деталям.


Heros journey, @herosjourneykz

Первая и единственная в Казахстане студия геймифицированного фитнеса.


Underground gym, @underground_gym_ast

Сеть из шести фитнес-клубов с большим количеством хороших акционных предложений.


Алматы


Technofit Almaty, @technofitalmaty

Инновационный фитнес-клуб бизнес формата.

Вы можете скачать мобильное приложение Technofit и записаться на онлайн и оффлайн тренировки, отслеживать свой прогресс и накапливать баллы активности.

World Class, @worldclassalmaty

Клуб премиум-класса с бассейном и современным оборудованием. Есть групповые тренировки: баскетбол, фехтование, танцы и даже школа бега. Также большое количество программ для детей.


Invictus Fitness Almaty, @invictusfitnesskz

Популярная сеть фитнес-клубов, предоставляют залы как для взрослых, так и для детей. Предлагают клубную карту с 200 часами групповых тренировок и программ. ⠀


PROTEST, @protest.kz

Единственный в своем роде фитнес-зал в стиле ночного клуба. Посетители могут заниматься боксом, стречингом, танцами, системой упражнений Barre.


Budokan, @budokan_hta

Центр предоставляет клиентам разные спортивные программы: бокс, кендо, баскетбол и другие.

Больше залов по ссылке.


Где заниматься спортом в Бишкеке: 20 популярных фитнес-центров, бассейнов и студий йоги


Magnat Fitness, @magnat_fitness


В центре расположен фитнес-клуб м тренажерный зал, которые работают 24/7.


Umay Dance Fit, @umay.dancefit

Студия фитнеса и стретчинга. Действует несколько направлений по fly mix, танцам и стретчингу.


Dasmia Fitness, @dasmia_fitnessclub

Крупный фитнес-клуб, где более 30 групповых программ. Также есть детские группы.


Delta Fitness, @delta_fitness.kg

Премиум фитнес-центр с Cross Fit, тренажерными залами, детскими секциями и женскими групповыми тренировками.


Lady sport, @ladysport.kg

Тренажерный зал для женщин, где дополнительно можно получить услуги массажа и косметолога.


Больше залов по ссылке.


Где заниматься спортом в Ташкенте: 18 популярных фитнес-центров, бассейнов, студий танцев и SPA-салонов


ozone fitness centre, @ozonefc.uz

Один из крупных фитнес-клубов в центре города. Здесь часто проводятся спортивные ивенты, есть специальные скидочные предложения для клиентов.


ReForma, @reforma_uz

Фитнес-клуб для женщин. Действуют абонементы на мануальную терапию, стретчинг и йогу в гамаках.


VOLNA, @volnauz.club

Фитнес-центр, преимущество которого в том, что все направления доступны клиентам по единому абонементу.


BEFIT, @befit.uz

Масштабный фитнес-центр премиум-сегмента, где можно встретить популярных инфлюенсеров.


Milon, @milon_uz

Фитнес-клуб со smart-тренажерами. Крупная сеть спортивных клубов с немецкой системой тренировок.


Больше залов по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#спорт #тренировки #фитнес #город24
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Прыжок в свободу». История Рудольфа Нуреева в Astana Ballet
1644
КУДА СХОДИТЬ НА ВЫХОДНЫХ, 12 — 14 АВГУСТА
4517
Молодые блогеры о том, как стали частью TikTok домов и что им это дало
2078
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.