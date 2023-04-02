Куда пойти на тренировки в Алматы, Астане, Бишкеке или Ташкенте: большая подборка фитнес-центров

Собрали современные спортивные клубы и студии в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте. Сохраняйте, если давно собираетесь заняться своим здоровьем и физическим развитием.
Где заниматься спортом в Алматы и Астане: 30 популярных фитнес-центров, бассейнов, танцевальных студий
Астана
Invictus, @invictusastana
Современный тренажерный зал. Согласно описанию, здесь формируется сообщество успешных людей, для которых фитнесс — образ жизни.
Winox, @winox_official
Фитнес-центр премиум класса на правом берегу с бассейном, сауной, детским клубом. Действует более 40 групповых программ.
Academ.you, @academy.you
Пространство фитнес-тренировок и йоги для девушек, которые ценят комфорт, эстетику и внимание к деталям.
Heros journey, @herosjourneykz
Первая и единственная в Казахстане студия геймифицированного фитнеса.
Underground gym, @underground_gym_ast
Сеть из шести фитнес-клубов с большим количеством хороших акционных предложений.
Алматы
Technofit Almaty, @technofitalmaty
Инновационный фитнес-клуб бизнес формата.
Вы можете скачать мобильное приложение Technofit и записаться на онлайн и оффлайн тренировки, отслеживать свой прогресс и накапливать баллы активности.
⠀
World Class, @worldclassalmaty
Клуб премиум-класса с бассейном и современным оборудованием. Есть групповые тренировки: баскетбол, фехтование, танцы и даже школа бега. Также большое количество программ для детей.
Invictus Fitness Almaty, @invictusfitnesskz
Популярная сеть фитнес-клубов, предоставляют залы как для взрослых, так и для детей. Предлагают клубную карту с 200 часами групповых тренировок и программ. ⠀
PROTEST, @protest.kz
Единственный в своем роде фитнес-зал в стиле ночного клуба. Посетители могут заниматься боксом, стречингом, танцами, системой упражнений Barre.
Budokan, @budokan_hta
Центр предоставляет клиентам разные спортивные программы: бокс, кендо, баскетбол и другие.
⠀
Больше залов по ссылке.
Где заниматься спортом в Бишкеке: 20 популярных фитнес-центров, бассейнов и студий йоги
Magnat Fitness, @magnat_fitness
В центре расположен фитнес-клуб м тренажерный зал, которые работают 24/7.
Umay Dance Fit, @umay.dancefit
Студия фитнеса и стретчинга. Действует несколько направлений по fly mix, танцам и стретчингу.
Dasmia Fitness, @dasmia_fitnessclub
Крупный фитнес-клуб, где более 30 групповых программ. Также есть детские группы.
Delta Fitness, @delta_fitness.kg
Премиум фитнес-центр с Cross Fit, тренажерными залами, детскими секциями и женскими групповыми тренировками.
Lady sport, @ladysport.kg
Тренажерный зал для женщин, где дополнительно можно получить услуги массажа и косметолога.
Больше залов по ссылке.
Где заниматься спортом в Ташкенте: 18 популярных фитнес-центров, бассейнов, студий танцев и SPA-салонов
ozone fitness centre, @ozonefc.uz
Один из крупных фитнес-клубов в центре города. Здесь часто проводятся спортивные ивенты, есть специальные скидочные предложения для клиентов.
ReForma, @reforma_uz
Фитнес-клуб для женщин. Действуют абонементы на мануальную терапию, стретчинг и йогу в гамаках.
VOLNA, @volnauz.club
Фитнес-центр, преимущество которого в том, что все направления доступны клиентам по единому абонементу.
BEFIT, @befit.uz
Масштабный фитнес-центр премиум-сегмента, где можно встретить популярных инфлюенсеров.
Milon, @milon_uz
Фитнес-клуб со smart-тренажерами. Крупная сеть спортивных клубов с немецкой системой тренировок.
Больше залов по ссылке.