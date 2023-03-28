Где заниматься спортом в Бишкеке: 20 популярных фитнес-центров, бассейнов и студий йоги

Собрали лучшие фитнес-пространства и студии в столице Кыргызстана. Самое время заняться спортом.





Фитнес-центры





В центре расположен фитнес-клуб м тренажерный зал, которые работают 24/7.





Umay Dance Fit, @umay.dancefit

Студия фитнеса и стретчинга. Действует несколько направлений по fly mix, танцам и стретчингу.





Dasmia Fitness, @dasmia_fitnessclub

Крупный фитнес-клуб, где более 30 групповых программ. Также есть детские группы.





Delta Fitness, @delta_fitness.kg

Премиум фитнес-центр с Cross Fit, тренажерными залами, детскими секциями и женскими групповыми тренировками.







Lady sport, @ladysport.kg

Тренажерный зал для женщин, где дополнительно можно получить услуги массажа и косметолога.





Фитнес-клуб, где можно найти тренировки по таким направлениям, как Сycle, Stretching, Cross Fit, тхэквондо и зумба.







Спортивный клуб с открытыми теннисными кортами. Здесь регулярно проходят турниры между группами.







Bilimkana Arena, @bilimkana_arena

Мультиспортивный комплекс, где есть футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки для всех желающих.







Aqua Max, @aqua_maxx

Центр отдыха с комплексом бассейнов, тренажерным залом и хамамом.









Спортивный центр с секциями по баскетболу, футболу и плаванию.







Evolution hub, @evolution__hub

Фитнес-студия, где дополнительно предоставляют рацион правильного питания для парней и девушек.







Студия с тренировками по направлениям: йога, стретчинг, фитнес, женская хореография и fly-стретчинг. Здесь действуют групповые йога-сеансы для подростков.









Фитнес-клуб, где есть направления по боксу, аэробике и стретчингу.







Maximum, @maximum.kg

Фитнес-клуб премиум класса, где есть секции по боксу, стретчингу, плаванию, тхэквондо и фитнесу. Также есть фитнес-занятия и для детей.

Танцевальные и йога студии





Let's Dance New Era, @letsdance.newera

Академия танцев, где еженедельно проходят мастер-классы от профессиональных хореографов по High Heels, Freestyle и другим направлениям.





Vibe Dance Studio, @vibe_dance_kg

Студия танцев, где можно заниматься по направлениям: High Heels, современная хореография и Hip Hop.





We8 studio, @we8studio

Студия танцев отлично подойдет для новичков. Здесь преподают K-Pop, Hip Hop и High Hills.





Top Fit, @topfit.kg





Сеть фитнес-студий по растяжке, йоге и детской хореографии.

Pro Stretch, @prostretch.kg

Студия стретчинга, фитнеса, йоги и детских танцев. Можно посетить бесплатные уроки по йоге.







Здесь есть хатха йога, флай йога и йога для беременных.

