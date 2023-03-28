Где заниматься спортом в Бишкеке: 20 популярных фитнес-центров, бассейнов и студий йоги

Собрали лучшие фитнес-пространства и студии в столице Кыргызстана. Самое время заняться спортом.
Фитнес-центры
Magnat Fitness, @magnat_fitness
В центре расположен фитнес-клуб м тренажерный зал, которые работают 24/7.
Umay Dance Fit, @umay.dancefit
Студия фитнеса и стретчинга. Действует несколько направлений по fly mix, танцам и стретчингу.
Dasmia Fitness, @dasmia_fitnessclub
Крупный фитнес-клуб, где более 30 групповых программ. Также есть детские группы.
Delta Fitness, @delta_fitness.kg
Премиум фитнес-центр с Cross Fit, тренажерными залами, детскими секциями и женскими групповыми тренировками.
Lady sport, @ladysport.kg
Тренажерный зал для женщин, где дополнительно можно получить услуги массажа и косметолога.
Change Fitness Club, @change_fitness_bishkek
Фитнес-клуб, где можно найти тренировки по таким направлениям, как Сycle, Stretching, Cross Fit, тхэквондо и зумба.
T Club, @tclubkg
Спортивный клуб с открытыми теннисными кортами. Здесь регулярно проходят турниры между группами.
Bilimkana Arena, @bilimkana_arena
Мультиспортивный комплекс, где есть футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки для всех желающих.
Aqua Max, @aqua_maxx
Центр отдыха с комплексом бассейнов, тренажерным залом и хамамом.
Bilimkana Sport Space, @sport_space_bilimkana
Спортивный центр с секциями по баскетболу, футболу и плаванию.
Evolution hub, @evolution__hub
Фитнес-студия, где дополнительно предоставляют рацион правильного питания для парней и девушек.
Shanti, @shanti.kg
Студия с тренировками по направлениям: йога, стретчинг, фитнес, женская хореография и fly-стретчинг. Здесь действуют групповые йога-сеансы для подростков.
Pulse, @pulsebishkek
Фитнес-клуб, где есть направления по боксу, аэробике и стретчингу.
Maximum, @maximum.kg
Фитнес-клуб премиум класса, где есть секции по боксу, стретчингу, плаванию, тхэквондо и фитнесу. Также есть фитнес-занятия и для детей.
Танцевальные и йога студии
Let's Dance New Era, @letsdance.newera
Академия танцев, где еженедельно проходят мастер-классы от профессиональных хореографов по High Heels, Freestyle и другим направлениям.
Vibe Dance Studio, @vibe_dance_kg
Студия танцев, где можно заниматься по направлениям: High Heels, современная хореография и Hip Hop.
We8 studio, @we8studio
Студия танцев отлично подойдет для новичков. Здесь преподают K-Pop, Hip Hop и High Hills.
Top Fit, @topfit.kg
Pro Stretch, @prostretch.kg
Студия стретчинга, фитнеса, йоги и детских танцев. Можно посетить бесплатные уроки по йоге.
Sattva, @sattva.kg
Здесь есть хатха йога, флай йога и йога для беременных.