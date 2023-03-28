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Где заниматься спортом в Бишкеке: 20 популярных фитнес-центров, бассейнов и студий йоги
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Главный

Сегодня в 11:45

Где заниматься спортом в Бишкеке: 20 популярных фитнес-центров, бассейнов и студий йоги

Собрали лучшие фитнес-пространства и студии в столице Кыргызстана. Самое время заняться спортом.


Фитнес-центры


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Magnat Fitness, @magnat_fitness


В центре расположен фитнес-клуб м тренажерный зал, которые работают 24/7.


Umay Dance Fit, @umay.dancefit

Студия фитнеса и стретчинга. Действует несколько направлений по fly mix, танцам и стретчингу.


Dasmia Fitness, @dasmia_fitnessclub

Крупный фитнес-клуб, где более 30 групповых программ. Также есть детские группы.


Delta Fitness, @delta_fitness.kg

Премиум фитнес-центр с Cross Fit, тренажерными залами, детскими секциями и женскими групповыми тренировками.


Lady sport, @ladysport.kg

Тренажерный зал для женщин, где дополнительно можно получить услуги массажа и косметолога.


Change Fitness Club, @change_fitness_bishkek

Фитнес-клуб, где можно найти тренировки по таким направлениям, как Сycle, Stretching, Cross Fit, тхэквондо и зумба.


T Club, @tclubkg

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Спортивный клуб с открытыми теннисными кортами. Здесь регулярно проходят турниры между группами.


Bilimkana Arena, @bilimkana_arena

Мультиспортивный комплекс, где есть футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки для всех желающих.


Aqua Max, @aqua_maxx

Центр отдыха с комплексом бассейнов, тренажерным залом и хамамом.


Bilimkana Sport Space, @sport_space_bilimkana


Спортивный центр с секциями по баскетболу, футболу и плаванию.


Evolution hub, @evolution__hub

Фитнес-студия, где дополнительно предоставляют рацион правильного питания для парней и девушек.


Shanti, @shanti.kg


Студия с тренировками по направлениям: йога, стретчинг, фитнес, женская хореография и fly-стретчинг. Здесь действуют групповые йога-сеансы для подростков.


Pulse, @pulsebishkek


Фитнес-клуб, где есть направления по боксу, аэробике и стретчингу.


Maximum, @maximum.kg

Фитнес-клуб премиум класса, где есть секции по боксу, стретчингу, плаванию, тхэквондо и фитнесу. Также есть фитнес-занятия и для детей.

Танцевальные и йога студии

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Let's Dance New Era, @letsdance.newera

Академия танцев, где еженедельно проходят мастер-классы от профессиональных хореографов по High Heels, Freestyle и другим направлениям.


Vibe Dance Studio, @vibe_dance_kg

Студия танцев, где можно заниматься по направлениям: High Heels, современная хореография и Hip Hop.


We8 studio, @we8studio

Студия танцев отлично подойдет для новичков. Здесь преподают K-Pop, Hip Hop и High Hills.


Top Fit, @topfit.kg

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Сеть фитнес-студий по растяжке, йоге и детской хореографии.

Pro Stretch, @prostretch.kg

Студия стретчинга, фитнеса, йоги и детских танцев. Можно посетить бесплатные уроки по йоге.


Sattva, @sattva.kg

Здесь есть хатха йога, флай йога и йога для беременных.

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#бишкек #йога #спорт #фитнес #город24
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.