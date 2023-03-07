Где заниматься спортом в Ташкенте: 18 популярных фитнес-центров, бассейнов, студий танцев и SPA-салонов

В нашей подборке собраны лучшие спортивные клубы и студии в городе. Для тех, кто хочет заняться своим здоровьем и физическим развитием.
Фитнес-центры
ozone fitness centre, @ozonefc.uz
Один из крупных фитнес-клубов в центре города. Здесь часто проводятся спортивные ивенты, есть специальные скидочные предложения для клиентов.
ReForma, @reforma_uz
Фитнес-клуб для женщин. Действуют абонементы на мануальную терапию, стретчинг и йогу в гамаках.
VOLNA, @volnauz.club
Фитнес-центр, преимущество которого в том, что все направления доступны клиентам по единому абонементу.
BEFIT, @befit.uz
Масштабный фитнес-центр премиум-сегмента, где можно встретить популярных инфлюенсеров.
Milon, @milon_uz
Фитнес-клуб со smart-тренажерами. Крупная сеть спортивных клубов с немецкой системой тренировок.
Magic Galaxy, @magicgalaxy.uz
Здесь клиенты могут посетить бассейн, SPA-салон и тренажерный зал.
Inside Fit, @inside__fit
Современная фитнес-студия. Первое посещение в подарок. Можно поучаствовать в бесплатных открытых уроках по стретчингу и другим групповым направлениям.
BEFIR PRO, @befitpro.uz
Спортивный комплекс бизнес-сегмента. На территории есть бассейн, детская зона и SPA-салон.
BeFit ECO, @befiteco.uz
Уникальная фитнес-площадка, на территории которой есть: три сквош-корта, black & white студии для групповых направлений, уголок спортивной одежды от BeFit WEAR, а также juice & coffee bar от BeFit SALATERIA.
Фитнес-йога, @fitnessyoga_tashkent
Универсальная площадка, где можно совместить занятия по фитнесу и йоге.
Танцевальные студии
Dance Territory, @dance_territory
Спортивно-танцевальная студия. На танцы могут записаться жители города любых возрастов. Есть программы для детей и взрослых.
Zlotnikov Dance Centre, @zlotnikovdancecentre
Самая большая и популярная танцевальная школа танцев в Ташкенте. Много разных стилей, например, Hip-Hop, Breakdance, K-Pop и High Heels.
Tango Magia, @tangomagia.uz
Школа аргентинского танго. Можно научиться завораживающим направлениям танцев: танго и джаз-фанк.
ML&AZN STUDIO, @levistudio.uz
Студия балета и современного танца. Дополнительно ведутся уроки по актерскому мастерству и гимнастике.
Unity Base, @unitybase
Танцевальная студия, где можно научиться паппингу, High Heels, а также K-Pop танцам.
Здесь проводятся мастер-классы, баттлы, что собирается современная молодежь.
SPA-салоны
Serenity, @serenityspa_tashkent
Комфортный и уютный SPA-салон среднего сегмента. Тут можно позаниматься в тренажерном зале, после принять гидромассажную ванну, финскую и паровую сауну.
Beffit SPA, @befitspa.uz
SPA-салон от крупной сети фитнес-центров Befit. Здесь работают профессиональные специалисты с Бали.
Art Of Beauty, @artofbeauty.uz
SPA-салон премиум класса. Действуют более 15 SPA-программ в разных ценовых категориях.