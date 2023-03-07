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Где заниматься спортом в Ташкенте: 18 популярных фитнес-центров, бассейнов, студий танцев и SPA-салонов
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Ташкент

Сегодня в 11:45

Где заниматься спортом в Ташкенте: 18 популярных фитнес-центров, бассейнов, студий танцев и SPA-салонов

В нашей подборке собраны лучшие спортивные клубы и студии в городе. Для тех, кто хочет заняться своим здоровьем и физическим развитием.


Фитнес-центры


ozone fitness centre, @ozonefc.uz


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Один из крупных фитнес-клубов в центре города. Здесь часто проводятся спортивные ивенты, есть специальные скидочные предложения для клиентов.


ReForma, @reforma_uz

Фитнес-клуб для женщин. Действуют абонементы на мануальную терапию, стретчинг и йогу в гамаках.


VOLNA, @volnauz.club

Фитнес-центр, преимущество которого в том, что все направления доступны клиентам по единому абонементу.


BEFIT, @befit.uz

Масштабный фитнес-центр премиум-сегмента, где можно встретить популярных инфлюенсеров.


Milon, @milon_uz

Фитнес-клуб со smart-тренажерами. Крупная сеть спортивных клубов с немецкой системой тренировок.


Magic Galaxy, @magicgalaxy.uz

Здесь клиенты могут посетить бассейн, SPA-салон и тренажерный зал.


Inside Fit, @inside__fit

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Современная фитнес-студия. Первое посещение в подарок. Можно поучаствовать в бесплатных открытых уроках по стретчингу и другим групповым направлениям.


BEFIR PRO, @befitpro.uz

Спортивный комплекс бизнес-сегмента. На территории есть бассейн, детская зона и SPA-салон.


BeFit ECO, @befiteco.uz

Уникальная фитнес-площадка, на территории которой есть: три сквош-корта, black & white студии для групповых направлений, уголок спортивной одежды от BeFit WEAR, а также juice & coffee bar от BeFit SALATERIA.


Фитнес-йога, @fitnessyoga_tashkent

Универсальная площадка, где можно совместить занятия по фитнесу и йоге.


Танцевальные студии


Dance Territory, @dance_territory

Спортивно-танцевальная студия. На танцы могут записаться жители города любых возрастов. Есть программы для детей и взрослых.


Zlotnikov Dance Centre, @zlotnikovdancecentre

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Самая большая и популярная танцевальная школа танцев в Ташкенте. Много разных стилей, например, Hip-Hop, Breakdance, K-Pop и High Heels.


Tango Magia, @tangomagia.uz

Школа аргентинского танго. Можно научиться завораживающим направлениям танцев: танго и джаз-фанк.


ML&AZN STUDIO, @levistudio.uz

Студия балета и современного танца. Дополнительно ведутся уроки по актерскому мастерству и гимнастике.


Unity Base, @unitybase

Танцевальная студия, где можно научиться паппингу, High Heels, а также K-Pop танцам.

Здесь проводятся мастер-классы, баттлы, что собирается современная молодежь.

SPA-салоны


Serenity, @serenityspa_tashkent

Комфортный и уютный SPA-салон среднего сегмента. Тут можно позаниматься в тренажерном зале, после принять гидромассажную ванну, финскую и паровую сауну.


Beffit SPA, @befitspa.uz

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SPA-салон от крупной сети фитнес-центров Befit. Здесь работают профессиональные специалисты с Бали.


Art Of Beauty, @artofbeauty.uz

SPA-салон премиум класса. Действуют более 15 SPA-программ в разных ценовых категориях.

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#здоровье #спорт #узбекистан #ташкент #город24
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.