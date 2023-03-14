Где заниматься спортом в Алматы и Астане: 30 популярных фитнес-центров, бассейнов, танцевальных студий

Собрали современные и популярные спортивные клубы и студии в двух столицах Казахстана. Сохраняйте, если давно собираетесь заняться своим здоровьем и физическим развитием.
Астана
Фитнес-центры
Invictus, @invictusastana
Современный тренажерный зал. Согласно описанию, здесь формируется сообщество успешных людей, для которых фитнесс — образ жизни.
Winox, @winox_official
Фитнес-центр премиум класса на правом берегу с бассейном, сауной, детским клубом. Действует более 40 групповых программ.
Academ.you, @academy.you
Пространство фитнес-тренировок и йоги для девушек, которые ценят комфорт, эстетику и внимание к деталям.
Heros journey, @herosjourneykz
Первая и единственная в Казахстане студия геймифицированного фитнеса.
Underground gym, @underground_gym_ast
Сеть из шести фитнес-клубов с большим количеством хороших акционных предложений.
Iron club, @iron_club_ast
Пять точек с финской сауной по всему городу с единой картой посещений.
Танцевальные студии
Freedom Dance studio, @freedom_dancestudio
Новая студия танцев для детей и взрослых с акцентом на уличные направления.
Disa dancestudio, @disa_dance_studio
Пространство с большим выбором тренеров и различных направлений от high heels до хип-хопа.
Janet dance house, @janet_dance_house
Студия, где можно научиться танцевать. Удобное расположение как на правом, так и на левом берегу.
Way to be pro, @waytobepro
Студия современных танцев для детей и подростков с акцентом на дефиле и фотопозирование. Работает два филиала на левом берегу.
SPA-салоны
Sabai Thai SPA, @spasalonsabai
SPA-салон с сервисом премиум-класса и опытными мастерами из Таиланда и Бали.
Buddha SPA, @buddhaspa_astana
Центр релаксации для души и тела. Действует скидка 5000 тенге на первое посещение.
Imbir Thai SPA, @imbir_thai_spa
Комплексные SPA-программы для лица и тела.
Lotus Thai SPA, @_lotus_thai_spa
Здесь есть более 30 видов авторских программ массажа и ухода за кожей лица.
SPA Miarini Astana, @miarini_spa_astana
21 вид массажа, которые включают в себя яванский, тайский, балийские разновидности. Работают до 00:00.
Thaim SPA, @thaim.spa
Новый SPA-салон в центре города с традиционным тайским массажом. Действуют скидки в размере 15%.
Алматы
Фитнес-центры
Technofit Almaty, @technofitalmaty
Инновационный фитнес-клуб бизнес формата.
Вы можете скачать мобильное приложение Technofit и записаться на онлайн и оффлайн тренировки, отслеживать свой прогресс и накапливать баллы активности.
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World Class, @worldclassalmaty
Клуб премиум-класса с бассейном и современным оборудованием. Есть групповые тренировки: баскетбол, фехтование, танцы и даже школа бега. Также большое количество программ для детей.
Invictus Fitness Almaty, @invictusfitnesskz
Популярная сеть фитнес-клубов, предоставляют залы как для взрослых, так и для детей. Предлагают клубную карту с 200 часами групповых тренировок и программ. ⠀
PROTEST, @protest.kz
Единственный в своем роде фитнес-зал в стиле ночного клуба. Посетители могут заниматься боксом, стречингом, танцами, системой упражнений Barre.
Budokan, @budokan_hta
Центр предоставляет клиентам разные спортивные программы: бокс, кендо, баскетбол и другие.
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FitnessBlitz, @fitnessblitz_almaty
Крупная сеть фитнес-клубов в Казахстане с новейшим тренажерным оборудованием и большим разнообразием тренировок.
WORKOUT FITNESS & GYM, @workoutgym.kz
Крупная сеть фитнес-клубов в Казахстане с филиалами в Алматы и Астане. Большая команда тренеров, новейшее оборудование, а также приложение, в котором можно следить за графиком тренировок.
Esentai Fit + SPA, @esentaifitspa
Фитнес-клуб премиум-класса предоставляет услуги SPA-процедур, плавания и растяжки. Для детей есть секции по скалолазанию, плаванию и тренировки для лечения плоскостопия.
Танцевальные студии
SKILLZ, @skillz_dancestudio
Современная танцевальная студия. Есть пробное бесплатное занятие. Регулярно проводятся мастер-классы с известными хореографами.
FOCUS, @dancestudiofocus
Здесь более 10 направлений для желающих научиться танцевать. В студии обучалось около 15 000 учеников.
SZ Dance Studio, @sz_dance
Танцевальная студия, где можно получить уроки бачаты. Популярное направление танцев преподается опытными специалистами. Можно участвовать в конкурсах и интенсивах.
SPA-салоны
Tantra Eco-SPA, @tantra.ecospa
Первое концептуальное SPA-пространство в Казахстане.
Suite Thai SPA, @suite_thai_spa
В SPA-салоне вас встретят гранд-мастера из Таиланда. Благодаря натуральной продукции, здесь можно бережно очистить кожу, придать ей ощущение легкости и глубокого увлажнения.
Go SPA, @gospa_almaty
На территории есть хамам, бассейн, а также VIP-комнаты. Действуют комплексные программы ухода за телом и массажа. Аренда VIP-кабинки начинается от 10 000 тенге.