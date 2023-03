Где заниматься спортом в Алматы и Астане: 30 популярных фитнес-центров, бассейнов, танцевальных студий

Собрали современные и популярные спортивные клубы и студии в двух столицах Казахстана. Сохраняйте, если давно собираетесь заняться своим здоровьем и физическим развитием.









Астана





Фитнес-центры





Invictus, @invictusastana

Современный тренажерный зал. Согласно описанию, здесь формируется сообщество успешных людей, для которых фитнесс — образ жизни.





Winox, @winox_official

Фитнес-центр премиум класса на правом берегу с бассейном, сауной, детским клубом. Действует более 40 групповых программ.





Academ.you, @academy.you

Пространство фитнес-тренировок и йоги для девушек, которые ценят комфорт, эстетику и внимание к деталям.





Heros journey, @herosjourneykz

Первая и единственная в Казахстане студия геймифицированного фитнеса.





Underground gym, @underground_gym_ast

Сеть из шести фитнес-клубов с большим количеством хороших акционных предложений.





Iron club, @iron_club_ast

Пять точек с финской сауной по всему городу с единой картой посещений.





Танцевальные студии





Freedom Dance studio, @freedom_dancestudio

Новая студия танцев для детей и взрослых с акцентом на уличные направления.





Disa dancestudio, @disa_dance_studio

Пространство с большим выбором тренеров и различных направлений от high heels до хип-хопа.





Janet dance house, @janet_dance_house

Студия, где можно научиться танцевать. Удобное расположение как на правом, так и на левом берегу.





Way to be pro, @waytobepro

Студия современных танцев для детей и подростков с акцентом на дефиле и фотопозирование. Работает два филиала на левом берегу.





SPA-салоны

Sabai Thai SPA, @spasalonsabai

SPA-салон с сервисом премиум-класса и опытными мастерами из Таиланда и Бали.





Buddha SPA, @buddhaspa_astana

Центр релаксации для души и тела. Действует скидка 5000 тенге на первое посещение.





Imbir Thai SPA, @imbir_thai_spa

Комплексные SPA-программы для лица и тела.





Lotus Thai SPA, @_lotus_thai_spa

Здесь есть более 30 видов авторских программ массажа и ухода за кожей лица.





SPA Miarini Astana, @miarini_spa_astana

21 вид массажа, которые включают в себя яванский, тайский, балийские разновидности. Работают до 00:00.





Thaim SPA, @thaim.spa

Новый SPA-салон в центре города с традиционным тайским массажом. Действуют скидки в размере 15%.





Алматы





Фитнес-центры









Technofit Almaty, @technofitalmaty



Инновационный фитнес-клуб бизнес формата.

Вы можете скачать мобильное приложение Technofit и записаться на онлайн и оффлайн тренировки, отслеживать свой прогресс и накапливать баллы активности.

World Class, @worldclassalmaty

Клуб премиум-класса с бассейном и современным оборудованием. Есть групповые тренировки: баскетбол, фехтование, танцы и даже школа бега. Также большое количество программ для детей.





Invictus Fitness Almaty, @invictusfitnesskz

Популярная сеть фитнес-клубов, предоставляют залы как для взрослых, так и для детей. Предлагают клубную карту с 200 часами групповых тренировок и программ. ⠀





PROTEST, @protest.kz

Единственный в своем роде фитнес-зал в стиле ночного клуба. Посетители могут заниматься боксом, стречингом, танцами, системой упражнений Barre.





Budokan, @budokan_hta

Центр предоставляет клиентам разные спортивные программы: бокс, кендо, баскетбол и другие.

FitnessBlitz, @fitnessblitz_almaty

Крупная сеть фитнес-клубов в Казахстане с новейшим тренажерным оборудованием и большим разнообразием тренировок.





WORKOUT FITNESS & GYM, @workoutgym.kz

Крупная сеть фитнес-клубов в Казахстане с филиалами в Алматы и Астане. Большая команда тренеров, новейшее оборудование, а также приложение, в котором можно следить за графиком тренировок.





Esentai Fit + SPA, @esentaifitspa

Фитнес-клуб премиум-класса предоставляет услуги SPA-процедур, плавания и растяжки. Для детей есть секции по скалолазанию, плаванию и тренировки для лечения плоскостопия.





Танцевальные студии



SKILLZ, @skillz_dancestudio



Современная танцевальная студия. Есть пробное бесплатное занятие. Регулярно проводятся мастер-классы с известными хореографами.





FOCUS, @dancestudiofocus

Здесь более 10 направлений для желающих научиться танцевать. В студии обучалось около 15 000 учеников.





SZ Dance Studio, @sz_dance

Танцевальная студия, где можно получить уроки бачаты. Популярное направление танцев преподается опытными специалистами. Можно участвовать в конкурсах и интенсивах.







SPA-салоны





Tantra Eco-SPA, @tantra.ecospa

Первое концептуальное SPA-пространство в Казахстане.







Suite Thai SPA, @suite_thai_spa

В SPA-салоне вас встретят гранд-мастера из Таиланда. Благодаря натуральной продукции, здесь можно бережно очистить кожу, придать ей ощущение легкости и глубокого увлажнения.







Go SPA, @gospa_almaty

На территории есть хамам, бассейн, а также VIP-комнаты. Действуют комплексные программы ухода за телом и массажа. Аренда VIP-кабинки начинается от 10 000 тенге.