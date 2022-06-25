Кто в Центральной Азии создает креативные пространства, где собираются дизайнеры, фотографы, предприниматели и не только

Основатели баров «для своих», вечеринок для представителей креативной индустрии и арт-пространств о том, как объединяют творческих людей Центральной Азии.









Идея создать свой бар или любое другое заведение зашита в алматинцев с рождения, так что это был вопрос времени. Circle появился на свет в правильное время и в правильном месте. Мы вместе еще с некоторыми заведениями стоим у истоков барной улицы. Это новое явление для нашего города. Надеемся, что горожане и гости увидят в этом субкультурное начало.



В любом крупном городе найдется место для веселья, танцев и знакомств с новыми людьми. Это часть жизни и прогресса. Трудно это отрицать или пытаться избавиться. Наши гости — прежде всего любители музыки и качественных напитков. Мы не стремимся к исключительности и особенности. Мы простые и дружелюбные. Это и объединяет людей в кружочке.

Бар изначально планировался как место для друзей, где можно хорошо провести время за вкусным коктейлем. Не закладывали бар как бизнес проект. Но фокус в том, что теперь бар успешный и приносит доход. Мы не строим грандиозных планов, хотим быть стабильными. Стабильность — это новая нефть для казахстанского сегмента HoReCa.

Важно быть ответственными и не думать о своем бизнесе только с точки зрения финансов. Закладывать хороший и полезный посыл. Не вредить окружению и уметь договариваться не только с соседями, но и с жильцами другого квартала. Думать о том, какое наследие мы оставим после себя.

Темирлан Термечиков, город — Бишкек, сооснователь проекта @attention312, @tim_termechikov





Сначала я по «фану» устраивал для круга друзей тематические вечеринки на День рождения, Хэллоуин и Новый год.

Позже мы с будущими партнерами поняли, что такой креативный формат всем нравится. Потому что подобного рода мероприятий в городе еще не было. Так с большой скоростью наша площадка выросла в разы.

К нам приходят люди из разных сфер: дизайнеры, фотографы, художники, музыканты, артисты, блогеры, айтишники, предприниматели, иностранцы. Можно долго перечислять, но их всех объединяет креатив, стиль, самовыражение, искусство, свобода и дружелюбие.

Мы развиваем стиль и креатив города, молодежи. Развиваем культуру мероприятий Бишкека, поддерживаем творчество молодых талантов, помогаем раскрываться в социуме, заводить новые полезные знакомства. На мероприятиях всегда хороший нетворкинг.

Наш проект стал известен именно friendly-атмосферой мероприятий и своим необычным, нетипичным форматом. Каждый раз у нас новая оригинальная тематика. А гости — крутые и энергичные личности.

Особенность проекта в ярких эмоциях и воспоминаниях. Это то, что я хочу оставить в качестве наследия, поэтому отдаюсь делу полностью. Важно то, что мы не гонимся за коммерцией. Наши ценности — идея и качество.

Позиционируем себя как безопасное место. Чтобы попасть на вечеринку, нужно написать в директ с открытым профилем. Мы рассматриваем профиль для безопасности и уже после одобрения высылаем пригласительное.

Дина и Альфия, город — Астана, основатели проекта @collab_exspace





В Астане мы живем всю жизнь, занимаемся любимым делом, много путешествуем и вдохновляемся! Больше 16 лет занимаемся дизайном интерьера. За нашими плечами множество успешных проектов разного формата. Чуть больше года назад мы объединились как единомышленники, чтобы сделать мир красивее и вкуснее.

У нас было желание построить классический коктейльный бар и арт-пространство, в котором также располагалась бы студия дизайна. Collab ExSpace открыл двери 1 марта 2022 года. С тех пор площадка все больше заполняется интересными людьми, мероприятиями, идеями и вдохновением.



Мы заключили меморандум с арт-галереей Kulanshi и запустили проект Collab Kulanshi Project. Теперь у нас выставляются картины различных художников. Еженедельно проводятся тематические киновечера, частные тематические мероприятия разных форматов: от Бизнес-конференций до Дней рождений.





Благодаря команде нам удается удивлять гостей каждый раз, когда они к нам приходят. В этом огромное преимущество и сила — умение удивлять и поддерживать качество.

К нам приходят творческие люди — новое поколение. Часто многие из них — успешные предприниматели. Гости, как и мы, долго искали нестандартные и качественные места, где можно провести время с друзьями, коллегами, встречу с партнерами или отметить праздник. Они похожи на нас: энтузиасты, гедонисты, любящие жизнь, эстетику и вкус.

Мы хотим верить, что наш проект вдохновляет людей создавать и реализовывать свои идеи. Мы даем жителям столицы культурную площадку, где они могут красиво и качественно провести время.

Развивать проект помогает сама идея, которая стояла у истоков. Команда, которая вкладывает свои знания и навыки, стремится познать еще больше. И наши гости.

Не бойтесь новых идей, стремитесь их реализовать, изучайте новое. Думайте о качестве и нанимайте профессионалов.





Иметь собственное заведение я мечтал со школьных времен. Когда путешествовал по миру, посещал ночные заведения городов, в которых HoReCa более развита. Так приобрел «насмотренность», а в голове сформировался образ идеального бара, включая мельчайшие детали интерьера.

В 2018 году параллельно с работой в офисе воплотил в жизнь давнюю мечту и открыл ATABAR. Это был новый формат для Алматы: небольшой бар с танцами для творческой молодежи.

За четыре года мы сменили три локации. В последней работаем с декабря. Здесь бар увеличился в размерах, поскольку друзей стало больше, но формат сохранился.

Приложили все усилия по созданию места, которое хотелось бы посещать самим, сработали и привлекли нужных людей. Гости чувствуют себя как дома. Нам встретились именно те люди, в сердцах которых случился отклик с заведением, какой был у меня в голове на стадии идеи.

Когда человек живет в гармонии с собой, окружающими людьми и пространством, все созидательные идеи и начинания модернизируют его мир, постепенно обволакивая окружение, а далее шире и шире, волнами — город, страну, мир.

Небольшой бар неоценимо повлиял на судьбы участников проекта, гостей, музыкантов, которые делали первые профессиональные шаги у нас. Сколько новых встреч, знакомств как в личной, так и в профессиональной сфере случилось за эти годы.

ATABAR — это искренний открытый проект без масок, который дает возможность людям проводить качественно свободное время, выплескивать накопившуюся усталость и негативную энергию. Развитию проекта способствует поддержка семьи, жены, друзей и партнеров по проекту.