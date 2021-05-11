Кто есть кто: Павел Дуров

Каждую неделю в рубрике: «Кто есть кто», мы рассказываем о бизнесменах, которые создают нашу реальность и будущее. Сегодня о Павле Дурове, которого сравнивают с российским Марком Цукербергом.







О карьере

Павел Валерьевич Дуров — российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из основателей «ВКонтакте», мессенджера Telegram и других проектов.

Дуров родился 10 октября 1984 года в городе Ленинград. В 11 лет он увлекся программированием, виртуальными компьютерными проектами. В 2001 году с отличием окончил Академическую гимназию, а в 2006 — филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Английская филология и перевод» с красным дипломом. Он побеждал на олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, организовывал общеуниверситетские мероприятия.

В период учебы в СПбГУ Павел создавал некоммерческие интернет-проекты: сайты Durov.com и Spbgu.ru. Первый проект — это электронная библиотека рефератов вуза, а также место для обмена идеями и мнениями студентов, второй — форум университета. К лету 2006 года Дуров понял, что его студенческие сайты при всей популярности были неэффективны в объединении учащихся, так как многие скрывали свои имена под никнеймами, а реальные лица под аватарами: студенты могли общаться друг с другом в сети, даже не подозревая, что учатся в одной группе. Тогда он начал искать другую форму для студенческого сайта. Позже друг Павла, после учебы вернувшийся из США, познакомил его с интернет-проектом для студентов вузов Америки — Facebook’ом, где пользователи размещали в профилях свои настоящие имена и фотографии. Дуров решил внедрить подобную концепцию сайта в России, то есть реальные люди, под реальными именами. Первоначальное название будущего проекта — «Студент.ру», было заменено на «ВКонтакте». К реализации проекта Дуров приступил сразу по окончании вуза.





«ВКонтакте» развивался на глазах. Уже в 2007 году он стал третьим по популярности сайтом в Рунете, в 2008 году произошла монетизация сети, а количество пользователей превысило 20 миллионов. Но Дуров продал оставшиеся у него 12 % акций «Вконтакте» и с 2014 года перестал быть собственником сети.

Павел не перестал разрабатывать новые проекты. 14 августа 2013 года появился Telegram. Мессенджер не имел революционного функционала, его «фишка» была в особенной технологии, которая создавала по-настоящему безопасный канал общения.

С 2016 года входит в список 200 богатейших бизнесменов России Forbes.





Что изменил

Создал социальную сеть «ВКонтакте» — крупнейшую на данный момент в России. Сегодня «ВКонтакте» финансово поддерживает олимпиадное программирование в России и спонсирует команды программистов Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

Источник: wikipedia.org, www.forbes.ru





Цитаты

«Мне посчастливилось стать самостоятельным в самом начале моей жизни. К 22 годам на моем банковском счету лежал миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, а к 28 — уже сотни. Однако не это делало меня счастливым. Моя удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самый полезный вид деятельности — это создание этих вещей, а не их потребление»

telegra.ph





«Наше внимание — наш самый ценный ресурс. То, на что мы обращаем внимание, умножается в наших жизнях»

«Избавьтесь от голосов других людей в своей голове. Мы находимся под очень сильным влиянием окружающих. Наши родственники, наши друзья, то, что они считают успехом или неудачей, плохим или хорошим. Мы должны полностью от этого избавиться, начать игнорировать все, что другие люди думают или говорят о наших действиях. После этого надо сосредоточиться только на том, что важно для нас»

«Для достижения цели необходимы увлечение, любознательность и способность упрощать процесс — срезать все лишнее и фокусироваться на сути»

incrussia.ru