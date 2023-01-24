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Креативный класс. Где проводят время инфлюенсеры, музыканты, маркетологи и режиссеры Центральной Азии
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22.01.2023

Креативный класс. Где проводят время инфлюенсеры, музыканты, маркетологи и режиссеры Центральной Азии

Делимся подборкой интервью с представителями творческой индустрии Центральной Азии: от маркетологов до музыкантов.

Даниэля Кыдырбаева, Байгазы Темирбеков и Ситора Уктамова о том, где проводят время инфлюенсеры из Центральной Азии


Даниэля Кыдырбаева, 25 лет, город — Алматы, блогер, @danielya_kdrbv

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Меня вдохновляют женщины, которые всегда стремятся быть на высоте. Они крутые!

В нашем городе много творческих и интересных людей, начиная с моих родных. Наши отношения немного отличаются от типичной модели казахской семьи.

Подробнее по ссылке.

Ayau, Janiya и Dalimjanov: что слушают, чем вдохновляются и где проводят время музыканты из Центральной Азии

Аяулым Құсайын, 19 лет, город — Алматы, музыкант, @ayaumusic

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Меня вдохновляют люди, которые пишут песни. Они описывают свои внутренние переживания и передают их слушателям. Особенно нравится Billie Eilish, которая создает классные треки с 15-16 лет.

Вдохновение может прийти откуда угодно. Свои песни я чаще всего пишу по ночам, дома, когда остаюсь наедине с собой.

Подробнее по ссылке.

Что читают, слушают, смотрят и где проводят время режиссеры Центральной Азии

Адай Турар, 21 год, город — Алматы, видеопродакшн, режиссер, @adayturar

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Я подписан на многих людей из разных сфер, которые мне интересны. Считаю их «правильными» для меня — я могу много научиться у других авторов, вдохновиться их поступками или творческими работами.

Вдохновение приходит, когда я занимаюсь чем-то экстремальным. Катание на сноуборде, прыжки с трамплина, парашют. После этого у меня появляется энергия. В такие моменты начинаешь думать по-другому, часто приходят нестандартные идеи.

Подробнее по ссылке.

Как живут креативные люди Центральной Азии: SMM-специалисты и маркетологи о точках сбора единомышленников


Наристе Максытова, 20 лет, город — Бишкек, маркетолог, инфопродюсер, @naristeshh

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Меня вдохновляют моя мама, свекровь и приобретенная сестра — Бекзада Жолборс. Они — олицетворение женщины, которой я бы хотела стать.

В Бишкеке есть классные парки. Я люблю Ынтымак и парк на Магистрали, где собирается вся молодежь и часто проходят ярмарки, выставки и фестивали. Кофейни наполнены особой эстетикой. А недалеко от города можно насладиться красотой гор, чистым воздухом и вкусной водой.

Подробнее по ссылке.

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#казахстан #кыргызстан #узбекистан #креативныйкласс #центральнаяазия
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