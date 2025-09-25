Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Креативная индустрия в Центральной Азии. Нургуль Нусипжанова о вызовах академической сцены и пути музыканта
Искусство

18.09.2025

Креативная индустрия в Центральной Азии развивается быстрыми темпами, а специалисты стремятся поддерживать друг друга, создавать крутые коллаборации и комфортные условия для работы. Мы тоже знакомим вас с представителями креативной экономики стран региона в рубрике «Креативный класс». Нургуль Нусипжанова рассказала, почему важно развивать классическую музыку.



Нургуль Нусипжанова, город Алматы, пианист, @nurgulnussipzhanova

как быть пианистом в казахстане

О профессиональной деятельности

Я концертирующий пианист и преподаватель фортепиано.

С детства мечтала стать музыкантом: не просто пианисткой, а концертирующей солисткой. Я выросла в семье артистов, что и определило мой путь. Давления со стороны родителей не было. Они понимали, насколько трудна профессия. Мама даже предпочла бы для меня другую школу. Но я не представляла жизни без сцены и рояля — будь то концертный зал или мой уютный уголок дома.

Первый выход на сцену состоялся в шесть лет: я выступала в филармонии Жамбыла с «Адажио» Даниэля Штейтбельта. До сих пор помню шуршание платья, сбившееся от волнения дыхание и невероятную эйфорию после аплодисментов.

современное искусство

Музыка — универсальный язык, объединяющий все живое на планете. Я считаю привилегией владеть этим языком и быть его носителем. Всегда стараюсь передавать его красоту и силу честно, с уважением и трепетом для слушателя в зале и ученика за инструментом.

Музыка — универсальный язык, объединяющий все живое на планете

Я творю, когда открываю крышку рояля — будь то репетиция, концерт или урок со студентом.

О развитии

В детстве моим главным врагом была лень. Сегодня — страх. Страх оказаться недостаточно хорошей, чтобы выйти на сцену, или недостаточно сильной, чтобы взяться за то или иное произведение.

Другой значимый вызов финансовый. Организация концерта требует серьезных вложений: аренда зала и оркестра, подготовка афиш, реклама. Постоянно заходишь на сайт и проверяешь статистику продаж. Всегда есть риск увидеть пустой зал и уйти в минус. Быть независимым академическим музыкантом в нашей стране значит плыть в море трудностей.

Академическая музыка жестока, как балет или спорт. Со сцены этого не видно, но внутри профессии есть свои жесткие правила. Например, если ребенок к 10 годам не может брать октаву, его переводят на другой инструмент, ведь для пианиста необходима растяжка пальцев. Таких нюансов много, и именно они формируют профессию изнутри.

музыканты казахстана

Если говорить об общих качествах, то важнейшие для музыканта слух, чувство ритма, трудолюбие и эмоциональный интеллект.

Чтобы стать музыкантом, нужен только ты сам и инструмент. Но чтобы стать артистом, необходимы деньги и команда, которая поможет воплотить замыслы на сцене. Также нужно время. Нельзя быть привязанным к плотному графику, если хочешь готовить полноценные программы.

Мне хочется верить, что со временем публика насытится поверхностным «китчем» и обретет вкус к настоящему искусству. Что через несколько лет оркестранты будут исполнять музыку из «Игры престолов» или «Гарри Поттера» не потому, что это лучше продается, а потому что им действительно хочется, а музыканты смогут выбирать репертуар сердцем, а не только спросом публики.

О развитии креативной индустрии в Центральной Азии

В последние годы в Центральной Азии заметно вырос интерес к культурным проектам: открываются новые музеи, активно развивается киноиндустрия. Однако академическая музыка пока отстает. Хотелось бы видеть новые концертные залы и инфраструктуру для классических исполнителей. В Алматы можно пересчитать по пальцам одной руки хорошие площадки, где могут выступать музыканты академического жанра. Это слишком мало для города, который мы называем культурной столицей.

Я надеюсь, что в ближайшие годы общество в погоне за модными тенденциями найдет баланс, и академическая музыка будет цениться наравне с современным искусством. Это откроет больше возможностей для исполнителей, появятся новые концертные площадки и больше поддержки для проектов в классической сфере.

nurgul_n

В моей сфере важно участвовать в конкурсах, особенно международных, и желательно с юных лет. Это закаляет нервы и помогает не бояться конкуренции во взрослом возрасте. Огромное значение имеет сотрудничество с зарубежными музыкантами — будь то камерные проекты, работа с дирижерами или с оркестрами. Другой путь — цифровые платформы вроде YouTube или TikTok. Но здесь я не советчик, так как сама выбрала более «традиционный» путь.

Сегодня слово «творчество» часто воспринимается слишком легкомысленно, как некое приятное времяпрепровождение. Но на самом деле творчество — это ежедневный труд с успехами, ошибками и результатом, который становится виден только на сцене. Хотелось бы, чтобы представители креативной индустрии меньше гнались за китчем, а больше учились, исследовали и честно работали над своим мастерством.


#искусство #креативныйкласс #музыка #пианино #пианист
