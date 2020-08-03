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Космический корабль SpaceX начал первое возвращение людей на Землю
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Сегодня в 09:54

Космический корабль SpaceX начал первое возвращение людей на Землю

Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Харли покинули Международную космическую станцию (МКС) и отправились обратно на Землю на корабле Crew Dragon.

В случае успешной операции Crew Dragon станет первым американским пилотируемым кораблем, который доставил астронавтов на МКС и вернул их на Землю, с 2011 года, когда NASA закрыло программу космических шаттлов.

Космический корабль отстыковался от станции примерно в 2:35 мск. По плану он должен приводниться у побережья Флориды в 21:48 мск. Повлиять на планы может погода.

SpaceX планирует, что после приводнения Бенкен и Харли покинут капсулу в течение часа, и ее заберут для повторного использования.

Американская военная авиация на Гавайях и в Южной Каролине готова вылететь и начать спасательную операцию, если это потребуется.

Источник: forbes.ru

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#космос #илонмаск #spacex #crewdragon
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