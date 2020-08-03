Космический корабль SpaceX начал первое возвращение людей на Землю

В случае успешной операции Crew Dragon станет первым американским пилотируемым кораблем, который доставил астронавтов на МКС и вернул их на Землю, с 2011 года, когда NASA закрыло программу космических шаттлов.
Космический корабль отстыковался от станции примерно в 2:35 мск. По плану он должен приводниться у побережья Флориды в 21:48 мск. Повлиять на планы может погода.
SpaceX планирует, что после приводнения Бенкен и Харли покинут капсулу в течение часа, и ее заберут для повторного использования.
Американская военная авиация на Гавайях и в Южной Каролине готова вылететь и начать спасательную операцию, если это потребуется.
Источник: forbes.ru