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Компания Mercedes-Benz вернула позицию самого дорогого автомобильного бренда в мире
Новости Центральной Азии и мира

23.02.2024

Компания Mercedes-Benz вернула позицию самого дорогого автомобильного бренда в мире

Аналитическое агентство Brand Finance трактует ценность бренда как чистую экономическую выгоду от его лицензирования на открытом рынке. Бренд пионера электромобилей Tesla в 2024 году подешевел на 12% до $58,3 миллиардов. Тем временем бренд Mercedes-Benz подорожал на 1% до $59,4 миллиардов, вернув себе первое место, которое он уступил Tesla в 2023 году.

Эксперты Brand Finance полагают, что ключом к успеху бренда Mercedes-Benz в этом году являются умелые меры по контролю затрат и хорошо продуманный ассортимент продукции, которые способствовали увеличению прибыли до вычета процентов и налогов, а также росту выручки. Акцент на производстве легковых автомобилей и фургонов премиум-класса сыграл важную роль в стимулировании масштабирования производства и роста доходов без чрезмерного расширения.

Источник: 3dnews.ru

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