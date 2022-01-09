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Компания «Авиата» обратилась к казахстанцам
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Сегодня в 10:42

Компания «Авиата» обратилась к казахстанцам

«В последние дни команда «Авиаты» не выходит на связь в соцсетях, по телефону и почте. Дело в том, что наш офис и почти вся команда находится в Алматы — без интернета и, как следствие, без доступа к телефонии, заявкам и соцсетям.

В те часы, когда появлялся интернет в нашем городе, мы усиленным составом Службы поддержки обрабатывали оставленные вами в личном кабинете заявки», — сообщила Аюна Вальтер, директор «Авиаты».

Также, по словам Аюны Вальтер, удалось подключить несколько агентов, работающих удаленно в других городах, сейчас они продолжают обрабатывать заявки. На сегодняшний день их поступило более восьми тысяч.

«Как только в Алматы появится интернет, мы всей командой «Авиаты» подключимся, чтобы быстрее всем помочь.

Мы постоянно на связи со всеми авиакомпаниями, получили устные подтверждения о порядке обменов и возвратов:

— Air Astana — по билетам с 5 по 19 января 2022 разрешены возвраты полной стоимости и бесплатные обмены на рейсы до 28.02.22 при наличии мест

— SCAT — по билетам на отмененные рейсы с 5 по 19 января 2022 разрешены возвраты полной стоимости и бесплатные обмены на рейсы до 31.01.22 при наличии мест

— FlyArystan — по билетам с 5 по 19 января 2022 разрешены возвраты полной стоимости деньгами (не на ваучер) и бесплатные обмены на любые даты при наличии мест

— QAZAQ Air — по билетам с 5 по 19 января 2022 разрешены возвраты полной стоимости и бесплатные обмены на любые даты при наличии мест

— Turkish Airlines — разрешены возврат полной стоимости билетов по отмененным рейсам и бесплатные обмены при возобновлении полетов в Казахстан

— «Аэрофлот» — до 10 января 2022 отменены все рейсы в Казахстан, ждем уточнений о правилах обменов и возвратов.

Сейчас наблюдаются проблемы с оплатой и выпиской авиабилетов из-за технических ограничений, связанных с отсутствием доступа в интернет. Пока нам не удалось восстановить прием платежей, однако мы делаем все возможное для этого. Деньги за невыписанные билеты будут возвращены клиентам, как только появится техническая возможность.

Просим наших клиентов проявить понимание. Спасибо вам за мужество и терпение в это непростое время!», — добавила директор «Авиаты».

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#казахстан #путешествия #новости #aviata
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