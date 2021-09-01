Количество скачиваний Telegram в мире превысило 1 млрд

Telegram превысил отметку в 1 млрд скачиваний 27 августа. Больше всего установок в Индии — 22% от общего количества.

На втором месте по странам — Россия, на третьем — Индонезия. В первой половине 2021 года Telegram установили 214,7 млн раз, это на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года. В начале 2021 года у Telegram было около 500 млн активных пользователей в месяц.

Telegram стал 15-м приложением в мире, которое было загружено более 1 млрд раз. Также в списке — WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

Источник: vc.ru