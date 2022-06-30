Киберспортивный турнир для госслужащих состоится 2 июля в Нур-Султане

В начале июля в Нур-Султане в Astana IT University пройдет регулярный киберспортивный турнир среди госслужащих 1XBET Qazaqstan Qyzmet Cyber Cup. Турнир уже успел стать регулярным, он берет свое начало с лета 2021 года, игровой дисциплиной которого выбран футбольный симулятор FIFA 2022.

Киберспортивный турнир среди госслужащих пройдет в полном формате: от онлайн отборов до гранд-финалов в режиме LAN. На сегодняшний день было проведено три официальных розыгрыша: летний кубок в формате 1х1, осенний 1х1 и парный зимний турнир.

Официальные партнеры турнира — 1XBET, QCF, Huawei, QAZAQSTAN QYZMET CUP, Astana IT University, киберспортивная академия Esports HUB, ABC Design. Победители летнего кубка получат не только грамоты и медали, но и призы от партнеров Казахстанской федерации киберспорта и компании 1XBET.

Мероприятие пройдет 2 июля, в 13:00 в Astana IT University.