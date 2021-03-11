Казахстанцы о том, как бесплатно отучились в университетах Лиги Плюща

В честь 20-летия Ассоциации «Болашак» мы подготовили материал с историями болашакеров, которые отучились в лучших вузах мира и применяют полученные знания и навыки для работы в Казахстане.





Айгерим Шаймагамбетова, 32 года, город — Алматы, медицинский научный советник





О поступлении





Я окончила Brown University в 2013 году по программе Public Health. В этом вузе данная программа подразумевала более исследовательское направление, поэтому мой выбор пал именно на него.

Когда я получила стипендию «Болашак», у меня еще не было достаточно хорошего уровня английского, чтобы поступить в университет. Поэтому сначала меня отправили на языковые курсы в город Остин, Техас. Параллельно я готовилась к тестированию TOEFL и GRE. Для поступления, помимо результатов экзаменов, нужно было подготовить рекомендательные письма, а также письмо о том, почему я выбрала это направление обучения и этот вуз.

Об особенностях обучения





До поступления в Brown University у меня был опыт обучения только в Казахстане, поэтому поначалу многие вещи вызывали у меня удивление. Я привыкла учиться за книжкой, переписывать, заучивать и после рассказывать то, что запомнила. В США же нас постоянно учили мыслить критически. Мы читали статью, после чего должны были сделать свои выводы, умозаключения. Активно применялось проектное обучение.

Я интроверт, и для меня важным был тот факт, что помимо прочего мы учились выступать перед публикой.

О студенческой жизни и сообществе казахстанцев





Моя студенческая жизнь проходила так: университет, библиотека, дом. Я боялась закончить семестр с плохими оценками, плюс понимала ответственность за то, что учусь по стипендии «Болашак», поэтому все время посвящала учебе.

Живя в Остине, я встречала очень много казахстанцев и казахов. Некоторые из них так же, как я, проходили языковые курсы, другие учились в университете Техаса. Мы постоянно общались и поддерживали друг друга, это очень помогло мне первое время после переезда.

Что дало обучение





Образование сильно поменяло мою жизнь. Окончив обучение и вернувшись в Казахстан, я планировала заниматься вопросами здравоохранения. Однако по семейным обстоятельствам не смогла переехать в Астану и устроилась на работу в фарминдустрию. Я не хотела заниматься продажами и маркетингом, и мне предложили позицию медицинского советника. С тех пор я сменила несколько компаний, но по-прежнему работаю в медицинском департаменте.

В нашем университете и на языковых курсах большое внимание уделялось вопросам правильного оформления статей, цитат, списка литературы. Мне все это казалось трудным и ненужным. Но сейчас эти знания помогают мне в работе, потому что я каждый день занимаюсь анализом и сбором статей, работаю с литературой. Полученные знания помогли мне понять, как работает наша система здравоохранения. Они помогают мне каждый день взаимодействовать с врачами и другими людьми на разных ступенях системы здравоохранения.

Жансая Онласова, 30 лет, город — Нур-Султан, АО «НАК «Казатомпром», юрист





О поступлении





С детства я мечтала учиться в университете Лиги Плюща, но не думала, что это реально. Я была в декрете, когда мой супруг поступил в Columbia University. Тогда я тоже решила попробовать. У меня было базовое юридическое образование, и я уже имела опыт работы юристом. Так как у меня к тому моменту уже была семья и дети, я выбрала одногодичную программу Master of Laws, «магистр права». Данная программа рассчитана на иностранных студентов, которые не планируют работать в США.

Сейчас много казахстанцев оканчивают зарубежные вузы, и теперь, чтобы быть конкурентоспособным, нужно иметь диплом топового вуза. Поэтому стипендия «Болашак» выдается только на обучение в лучших вузах по определенному списку. Мой выбор пал на несколько университетов, в том числе на University of Pennsylvania, куда я в итоге и поступила.

Получить стипендию «Болашак» было несложно. Нужно было сдать IELTS, экзамен по казахскому языку, психологический тест и пройти собеседование. В течение двух месяцев я прошла отбор и получила стипендию.

Об особенностях обучения





Мы жили в Нью-Йорке, я ездила в Филадельфию три раза в неделю.





Юридическая школа Пенсильванского университета предлагает обширную учебную программу с большим количеством предметов и разным подходом к обучению. У нас был класс, который постоянно проходил в формате судебного заседания, в один день ты прокурор, в другой адвокат. Экзамен по этому классу мы сдавали так — проводили заседание перед судьей Верховного суда штата Пенсильвания.

Профессорско-преподавательский состав был очень сильным. Я брала курсы по правам человека, и наш профессор был бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека. Итоговый доклад мы презентовали в офисе ООН в Нью-Йорке. Было очень много интересных предметов, и у меня даже не хватило времени их все пройти.

В университет постоянно приезжали с лекциями известные люди. К примеру, у нас был приглашенным профессором Джо Байден.

О студенческой жизни и сообществе казахстанцев







Когда я начала учиться, моей младшей дочери было шесть месяцев, старшей три года, и благодаря удобному формату обучения мне удавалось совмещать обучение и семью. В университете есть комната матери и ребенка, где были все необходимые удобства. Изначально мы планировали нанять няню, но потом оказалось, что услуги няни очень дорогие, поэтому к нам приехала помогать мама. А после ее отъезда мы с супругом так настроили свой учебный график, что один из нас был дома и смотрел за детьми. Старшая дочь ходила в детский сад в Нью-Йорке.

Сейчас благодаря тому, что дети пожили несколько лет в Америке, они знают помимо казахского английский язык. Это был положительный опыт для всей семьи.

Мы часто встречались и общались с казахстанцами, которые жили в Нью-Йорке. Атмосфера была очень комфортной.

Что дало обучение





Я поехала на учебу после того, как поработала в Казахстане, и благодаря этому понимала, что мне нужно учить, что пригодится в работе. В США я изучала корпоративное и международное право и, вернувшись в Казахстан, устроилась на работу в АО «Казатомпром». Мое обучение в Пенсильванском университете помогло мне в трудоустройстве, и я активно применяю полученные знания в работе.

Жанна Сагындыкова, город — Нур-Султан, Назарбаев Университет





О поступлении





Я окончила Harvard University в 2008 году. Еще до поступления я была первой участницей из Казахстана, которая прошла конкурс для участия в известнейшем гарвардском проекте Harvard Project for Asian and International Relations, который проходил в Южной Корее. В последующие годы я дважды участвовала в этом проекте, который проходил в Китае и в Японии, и была единственной участницей от нашей страны.

Учиться в Гарварде было моей мечтой, поэтому я готовилась к поступлению в течение пяти лет. Мне всегда была интересна сфера образования и, в частности, образовательная политика. Тогда, как и сейчас, я была заинтересована в разработке новых подходов к образовательной политике Казахстана и в совершенствовании образования в нашей стране. Для меня образование — это, прежде всего, люди, у которых я учусь: их квалификация, профессиональный опыт. Я хотела учиться у самых лучших профессоров мира, перенять их знания и практики. Также я хотела изучать образовательную политику именно в международном контексте, поэтому я выбрала программу «Международная образовательная политика».

Когда я самостоятельно поступила в Гарвард и получила приглашение на обучение, возник вопрос финансирования. На получение стипендии «Болашак» я подавала как самостоятельно поступивший кандидат, и, к моему счастью, приемная комиссия поддержала меня.

Об особенностях обучения





Самое главное, что могу отметить о Гарварде — это особая связь между университетом и его студентами. Это касается, прежде всего, отношения профессоров к студентам и того, как построена совместная работа. Более того, эти личностные и профессиональные отношения поддерживаются и после окончания вуза. Спустя годы я поддерживаю связь с моими профессорами, могу связаться с ними в любое время и получить их профессиональный комментарий и научное мнение.

Быть выпускником Гарварда — это большая ответственность, прежде всего, в профессиональном плане. Как выпускник Harvard University, я несу в себе знания, опыт, навыки моих наставников — все то, что было вложено в меня высококлассными профессионалами в сфере образования.

О студенческой жизни и сообществе казахстанцев





Студенческой жизни, как таковой, у меня в Гарварде не было. Обучение было очень сложным, и все время уходило на учебу, консультации с преподавателями и изучение литературы. Если и было свободное время, то мы его проводили вместе с моими сокурсниками из разных стран в наших дискуссионных клубах, где мы делились и обменивались опытом и практиками через призму своей национальной специфики. Мне нравилось, что в процессе наших обсуждений рождались новые идеи, которые можно было применить на практике и реализовать в своей стране.





В тот период, когда я училась в Гарварде, наших казахстанских студентов там практически не было. Я даже делала специальный запрос в офис поддержки студентов, чтобы найти ребят из Казахстана. Таким образом я нашла одну из наших казахстанских студенток, Викторию Цай. Мы до сих пор поддерживаем с Викторией прекрасные дружеские отношения.

Что дало обучение





После окончания Гарварда меня пригласили в качестве аналитика в Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке Республики Казахстан, в департамент развития человеческого капитала, где я участвовала в разработке государственных программ и рекомендаций в сфере образования.

В настоящее время я работаю в Назарбаев Университете. И этот университет для меня не просто место работы, а любимое детище. Ведь вуз начинался как отдельный проект нашей команды в Национальном аналитическом центре и сейчас является вузом мирового уровня в Казахстане.

Я по-прежнему интересуюсь образовательной политикой и аналитической деятельностью и в последние несколько лет активно участвовала в международных конференциях: в Гонконгском институте образования, Институте образования Венского университета. В 2013 году я инициировала первый национальный проект «Мониторинг и оценка образовательных реформ в Республике Казахстан», который был поддержан Министерством образования и науки и реализован при поддержке Высшей школы образования Назарбаев Университета и Информационно-аналитического центра. Я верю в актуальность этой темы для образования нашей страны и хотела бы в дальнейшем развивать это направление в Казахстане.