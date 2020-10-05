Казахстанские маркетологи о профессии, любимой работе и коммуникациях

Я занимаюсь маркетингом, и мне это нравится. Это способность предлагать людям то, что им не нужно, но представлять так, что это им необходимо. Когда я начинала заниматься маркетингом, не было ни твиттера, ни инстаграма. Мы раздавали флайеры в ресторанах и барах. Но все меняется, сейчас мы адаптируемся под цифровизацию.Дело моей жизни — маркетинг. Я пришел к этому в 16 лет. Я живу, дышу этим делом. Я подстраивал себя под это. Знал, что маркетолог должен быть гибким, общительным, хотя многие черты во мне уже были. Получал знания у лучших учителей, проходил онлайн-занятия, работал в сильных компаниях. Ездил на премию «Каннский Лев» в сфере креатива, рекламы и маркетинга. В этом году получил премию ТОП-10 маркетологов Казахстана. Был среди них самым молодым. Хочу вывести это дело на международный уровень.В каком-то смысле мы манипуляторы. Осознание этого на какой-то момент выбило меня из профессии, был период жизни, когда я не мог заниматься маркетингом. Хорошо помню, я поехал обучаться в Москву на тренинг политическое имиджирование. Имея бюджет и сроки, я могу вселить огромному количеству людей любую мысль, которую мне нужно. Могу сделать так, чтобы они поверили в то, что я захочу. Это может быть абсолютно любая идея, например, каннибализм. С помощью определенных инструментов могу так сделать, чтобы через некоторое время люди сказали, что это круто.Первая моя работа — мебельный центр «Тулпар», где я работала в отделе маркетинга. Меня взяли так быстро, потому что весь отдел маркетинга расформировали, и на меня легла ответственность заново его сформировать, поработать над стратегией, активностями. В самом начале я планировала, что эта работа будет на пару месяцев, но меня затянуло на два года. В первый год было очень интересно, потому что это был вызов, смогу ли я создать команду, продумать рекламные активности.Я занимаюсь маркетингом около 20 лет. Дело моей жизни — популяризация маркетинга. Многие слышали это слово, но не знают, что это такое на самом деле. Коммуникации как часть маркетинга — тоже дело моей жизни. С учетом того, что мир уходит в digital, люди меньше общаются. Но коммуникация — один из сильнейших навыков, который относится к soft skill. Умение общаться важно в рамках межличностного общения, между работодателем и работником, и тем более, если человек хочет стать успешным.Я директор по маркетингу отеля Rixos Borovoe, занимаюсь развитием этого продукта и его продвижением. Моя работа направлена на то, чтобы привлекательность Борового выросла не только в Астане, но и во всем Казахстане и даже за рубежом.Моя деятельность приносит мне огромное удовольствие от общения с заряженными новыми людьми и осознания своего профессионального роста. За два с половиной года работы произошло много изменений, и мне хочется принять участие в развитии внутреннего туризма в Казахстане.