«Люди думают, что маркетинг — это легко», — маркетолог из Филиппин о работе в Казахстане

О работе в отельном бизнесе

В сферу гостеприимства я попала случайно. По образованию журналист. На Филиппинах работала в журнале, писала про стиль, брала интервью у артистов, делала различные статьи про рестораны и отели. Однажды девушка, которая работала в маркетинге одного из отелей, предложила мне писать пресс-релизы для их ресторана. Им нужен был человек на полную ставку, и я согласилась.





11 лет спустя я продолжаю работать в отельном бизнесе. Если однажды начал работать в сфере гостеприимства, то уже не уйдешь. Поначалу я просто писала пресс-релизы, затем переехала в Таиланд, где проработала полтора года. Там я научилась маркетингу, гостеприимству и как работать с людьми. После меня позвали в Катар, где я проработала три года. В Катаре местные не работают в гостиничной сфере, в нашем отеле работали люди из 37 стран со всего мира. В Катаре совершенно другая культура, там нельзя пить алкоголь и нет различных международных праздников, которые мы обычно проводим в отелях, такие как День Валентина или Пасха.





Затем я переехала в Оман, где работала около двух с половиной лет. Позже мне предложили поработать в отеле The St. Regis в Астане. О городе я ничего не знала, и, когда начала искать информацию, первое, что узнала — это вторая самая холодная столица на земле. Но меня это не остановило, и я прилетела.

Мне нравится, что работа дает мне возможность переезжать в другие страны и работать в разных уголках мира.

О маркетинге

Я занимаюсь маркетингом, и мне это нравится. Это способность предлагать людям то, что им не нужно, но представлять так, что это им необходимо. Когда я начинала заниматься маркетингом, не было ни твиттера, ни инстаграма. Мы раздавали флайеры в ресторанах и барах. Но все меняется, сейчас мы адаптируемся под цифровизацию.

Каждый раз, внедряя что-то новое, мы должны понимать рынок, целевую аудиторию, кому сколько заплатим и где мы все это разместим. Маркетинг — это сфера деятельности, где человеку нужно обладать навыком быстрой адаптации ко всему новому. Может, завтра инстаграм перестанет работать, и мы вернемся к газетам.

Маркетинг не следует трендам, маркетинг создает тренды

Сейчас рынок более персонализирован, чем когда-либо. Например, когда я прихожу в ресторан или отель поужинать, я хочу, чтобы они уже знали меня. Может, это дорого, но это то, что сейчас людям нужно.





Маркетинг не следует трендам, маркетинг создает тренды. А еще маркетинг тратит деньги, это то, что я люблю. Конечно, до этого обговаривается, сколько денег мы принесем.

Люди думают, что маркетинг — это легко, что мы не работаем, а веселимся, фотографируемся и сидим в телефонах. Но маркетологи всегда на телефоне, потому что мы должны быть на связи и в курсе того, что происходит, какие изменения, новшества, проводить маркетинговые исследования.





Отели работают 24/7, без выходных и по праздникам, маркетологи в том числе. Мы должны быть здесь при любых организационных вопросах.

Об особенностях рынка в разных странах

Для маркетолога важно адаптироваться под страну, в которой находишься. Например, я не знала, что в арабских странах нельзя продавать алкоголь. Только в определенных местах, например, в отелях, где живут иностранцы. Но нам никак нельзя было это продвигать. Например, если мы готовим акцию из ужина и бокала вина, то в постах и афише нельзя было писать слово «вино», необходимо было заменить на «специальный напиток», или при продвижении SPA нельзя использовать фотографии, где видны женские плечи. Нужны учитывать все нюансы. Каждая страна чему-то учит.

Люди здесь креативные, поэтому мы стараемся давать им много нового





Был случай во время работы на Ближнем Востоке. Одна из гостей все время снимала видео в инстаграм, и так получилось, что во время одной из вечеринок на пляже она сняла девушку у воды, выложила и указала локацию нашего отеля. А в стране, где нельзя показывать даже плечи, это было неприемлемо, и мы два дня искали способы убрать это видео полностью из сети и приносили извинения гостям.





Я еще никогда не работала в такой стране, где все новые идеи принимаются так открыто, как здесь, в Астане. Я думаю, это из-за того, что город еще молод. Люди здесь креативные, поэтому мы стараемся давать им много нового.





Новое поколение здесь более адаптированное, открытое и образованное. В стране много возможностей. Я бы хотела, чтобы здесь было больше отелей. В Казахстане можно проводить различные фестивали, развить инфраструктуру, туризм. Маркетологам нужно также придумать, как и чем привлечь людей в страну, опираясь на туризм и бизнес.