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Казахстанка впервые в истории пробилась в финал «Уимблдона»
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Сегодня в 10:32

Казахстанка впервые в истории пробилась в финал «Уимблдона»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал «Уимблдона». Она стала первым в истории представителем страны, дошедшим до этой стадии турнира в одиночном разряде.

В полуфинале 23-летняя Рыбакина, занимающая 23 место в рейтинге WTA, встречалась с представительницей Румынии 30-летней Симоной Халеп, которая располагается на 18 строчке.

В первом сете Рыбкина выиграла со счетом 6:3, и во втором она также выиграла шесть геймов против трех у соперницы.

Матч продолжался час и 17 минут. Рыбакина не совершила ни одной двойной ошибки против девяти у соперницы, а также реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов и сделала пять эйсов, тогда как Халеп ни одного.

В финале «Уимблдона» Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер.

Источник: tengrinews.kz

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