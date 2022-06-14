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Казахстан впервые в истории пробился на ЧМ по FIFA
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Сегодня в 10:05

Казахстан впервые в истории пробился на ЧМ по FIFA

Казахстан впервые в истории пробился на чемпионат мира FIFAe Nations Series 2022

Cборной в составе Акназара Бексеитова и Олжаса Есентаева пришлось ехать в Дубай и играть отбор там, так как ближайший сервер FIFA находится в ОАЭ.

Там казахстанцы прошли два этапа отбора и попали в тройку команд, которые получили путевки на ЧМ-2022.

Финальная стадия пройдет в датском Копенгагене с 27 по 30 июля. В ней сыграет 24 команды. Призовой фонд чемпионата мира — 2022 составляет 400 000 $.

FIFAe Nations Series 2022 — международный киберспортивный турнир по футбольному симулятору FIFA 22 от EA SPORTS в формате 2v2, в котором примут участие сборные команды от футбольных ассоциаций со всего мира.

Источник: tengrinews.kz

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