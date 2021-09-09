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Казахстан возобновляет регулярные рейсы на Мальдивы
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Сегодня в 10:50

Казахстан возобновляет регулярные рейсы на Мальдивы

Авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Алматы — Мале.

Рейсы стартуют с 4 октября 2021 года с частотой четыре раза в неделю. Эксплуатироваться будут воздушные суда типа Б 767 и А 321LR.

Источник: tengritravel.kz

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