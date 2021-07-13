Как укрепить здоровье: 87 продуктов с самым высоким содержанием полезных элементов

Подготовили для вас список продуктов, которые можно добавить в ежедневный рацион для укрепления иммунитета и улучшения самочувствия.





Самые полезные продукты на Земле





Овощи и зелень





Спаржа. Ее ценят за низкий уровень углеводов и калорий, легкую усвояемость и целый набор витаминов: K, В1, В2, В9, С, Е, А, РР и макро- и микроэлементов: цинк, калий, магний и железо.

Сладкий перец. Или, как мы еще привыкли его называть, болгарский перец. Это не только яркий, хрустящий и немного сладкий овощ, но и отличный источник антиоксидантов и витамина C.





Фрукты и ягоды





Яблоки. Фрукт, который всегда можно взять с собой, чтобы быстро перекусить в любое время, где бы вы ни находились. Их ценят за высокое содержание клетчатки, витамина C и антиоксидантов.

Черника. Один из самых мощных источников антиоксидантов среди всех продуктов. А про пользу черники для зрения вы наверняка знаете еще с детства.





Крупы





Чечевица. Вкусная и сытная разновидность бобовых, один из лучших источников белка растительного происхождения, витаминов и клетчатки.

Овес. Этот злак, помимо многочисленных минералов и витаминов, которые входят в его состав, ценится за высокий уровень клетчатки и бета-глюканов, снижающих уровень «плохого холестерина».





Орехи и семена





Миндаль. Эти орехи полны витамина E, антиоксидантов, магния и клетчатки. Диетологи утверждают, что миндаль помогает в борьбе с лишним весом и ускоряет метаболизм.

Кокос. Мякоть кокосового ореха — источник не только клетчатки, но и средних жирных кислот, которые помогут вам при похудении.





Сладкое, выпечка и заправки





Темный шоколад. Самая сладкая позиция в нашем списке содержит половину от необходимой организму человека суточной нормы железа, магния, марганца и антиоксидантов. Рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением.

Яблочный уксус. Незаменим не только при приготовлении салата, но и при диете. Яблочный уксус притупляет аппетит и позволяет чувствовать себя сытым намного дольше. Также он поможет снизить уровень сахара в крови.





Молочные продукты и мясо





Йогурт. Кисломолочный продукт сохраняет все положительные свойства обычного молока, а благодаря содержанию полезных бактерий еще и улучшает пищеварение.

Говядина. Постное нежирное мясо — замечательный источник белка и железа. Жирную говядину тоже не стоит списывать со счетов, она просто незаменима при низкоуглеводной диете.





Рыба и морепродукты





Лосось. Эта жирная красная рыба богата белком, витамином D и омега-3 жирными кислотами, необходимыми для улучшения памяти, правильного функционирования и питания человеческого мозга.

Форель. Интересный факт, который говорит многое об этой рыбе - она обитает только в чистой воде. По содержанию полезных веществ форель можно сравнить с лососем: много витаминов A, D, B, E и омега-3 жирных кислот.





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Продукты, в которых больше всего калия





Калий — один из важнейших элементов для нашего здоровья. Его наличие в необходимом количестве в организме поможет поддерживать баланс жидкости и электролитов, сохранить нервную систему в хорошем состоянии и снизить риск инсульта.





Картофель





В одной средней картофелине содержится 900 мг калия. Съев всего одну картофелину в обед в качестве гарнира, можно получить чуть больше 1/5 части суточной нормы калия.





Вяленые помидоры





В стакане вяленых помидоров содержится 1800 мг калия, а это около 40% ежедневного рекомендуемого количества. Плюс к этому помидоры содержат много клетчатки, витамин С, витамин Е, улучшают пищеварительную и иммунную систему и полезны для сердца.





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Продукты с высоким содержанием минералов





Минералы — химические элементы, которые есть в почве. Из земли они поглощаются растениями, а вместе с растениями попадают в пищу. Они обеспечивают прочность костей, регулируют водный баланс, взаимодействуют с гормонами и витаминами, дают нам энергию, поддерживают иммунитет.





Яйца





Яйца — источник белка, здоровых жиров и антиоксидантов, а также железа и многих других минералов, таких как цинк, холин, фосфор, селен и витамины А, B2, B5, B7, B12 и D. Имейте в виду, большая часть этого добра содержится в желтке.





Бобовые





В бобовых много белка и волокон, они вкусные и к тому же обеспечивают вас медью, железом, магнием, марганцем, молибденом, фосфором, калием и цинком.





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Продукты, в которых больше всего фосфора





Фосфор необходим для крепких костей и зубов, надлежащего функционирования клеток и обеспечения их энергией.





Зерна





Ячмень, пшеница и овес обладают высоким уровнем фосфора. Но наибольшее содержание фосфора сосредоточено в кукурузе. В стакане кукурузной муки содержится 860 мг фосфора.





Брокколи





Брокколи содержит фосфор 66 мг на 100 граммов, а также калий, кальций, магний, железо, цинк, всевозможные группы витаминов и к тому же совсем мало калорий — 34 ккал на 100 граммов. Некоторые диетологи советуют есть этот овощ в сыром виде, так как наибольшая концентрация важных веществ хранится именно в таком состоянии.





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