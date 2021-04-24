19 продуктов с высоким содержанием минералов

Минералы — это элементы, которые помогают организму функционировать. В материале о том, в каких продуктах их много.
Какие минералы нам нужны
Минералы — химические элементы, которые есть в почве. Из земли они поглощаются растениями, а вместе с растениями попадают в пищу. Минералы участвуют во многих процессах в человеческом организме: обеспечивают прочность костей, регулируют водный баланс, взаимодействуют с гормонами и витаминами, дают нам энергию, поддерживают иммунитет.
Существует два ключевых типа минералов:
— макроэлементы — те, которых организму требуется много, например, калий, кальций, магний
— микроэлементы — те, которые нужны в меньшем количестве, например, цинк, селен, железо, медь.
Важно получать все необходимые макро- и микроэлементы, так как дефицит одного из минералов влечет нарушение баланса других.
Для здоровья человека важны: кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, магний, железо, цинк, йод, хром, медь, фтор, молибден, марганец, селен. К счастью, все они есть в пище.
Продукты, богатые минералами
Краткий гид по продуктам, в которых много минералов, и о том, какие витамины вы получите вместе с ними.
|
Продукт
|
Порция
|
Минералы
|
Витамины
|
Орехи и семечки
|
1/4 стакана
|
медь, железо, магний, марганец, молибден, фосфор, селен, цинк
|
холин, B1, B3 и Е
|
Морепродукты
|
200 г
|
медь, йод, железо, фосфор, калий, селен, цинк
|
B1, B2, В5 и B12
|
Капуста
|
1 стакан
|
кальций, хром, железо
|
холин, B5, B7, А, С, Е, К
|
Субпродукты
|
100 г
|
медь, железо
|
холин, B7, B9 и В12
|
Яйца
|
1 шт
|
железо, селен, фосфор
|
холин, А, B2, B5, B7, B12, D
|
Бобовые
|
1/2 стакана
|
медь, железо, магний, марганец, молибден, фосфор, калий, цинк
|
холин, B1, B3, B5, В6, B9
|
Какао
|
1 ст. л.
|
медь, железо, магний, калий
|
|
Авокадо
|
1/3 среднего авокадо
|
магний
|
B5, B7, B9
|
Ягоды
|
1 стакан
|
кальций, медь, железо, марганец, калий
|
В6, B7, С
|
Молоко, йогурт, сыр
|
1 кружка молока или йогурта, 50 г сыра
|
кальций, йод, магний, фосфор, калий, цинк
|
холин, А, B2, B5, В12
|
Томаты
|
1 кружка
|
хлор, калий
|
C
|
Спирулина
|
1 ст. л.
|
медь, железо, магний
|
В1, В2, В3
|
Цельные злаки
|
1/2 стакана
|
хром, медь, йод, железо, магний, марганец, фосфор, селен, цинк
|
B1, B3, B5, B7
|
Крахмалистые овощи
|
0,5-1 стакан
|
йод, магний, марганец, калий
|
А, B5, В6
|
Фрукты
|
1 стакан
|
хром, магний, марганец, калий
|
B9, C
|
Зелень
|
1 пучок
|
кальций, хлор, железо, магний, марганец, калий
|
холин, А, Е, К, B2, B9
|
Водоросли
|
1 стакан
|
кальций, хлор, йод, железо, магний
|
К
|
Мясо, птица, рыба
|
100 г
|
хром, йод, железо, фосфор, калий, селен, цинк
|
холин, B1, B2, B3, B5, В6, B7, В12, D
|
Творог
|
100 г
|
кальций, железо
|
холин
Орехи и семечки
Из разных орехов и семечек можно получить необходимое количество меди, железа, магния, марганца, молибдена, фосфора, селена или цинка. Тыквенные семечки богаты магнием, а бразильские орехи — селеном. Орехи и семечки могут быть самостоятельным перекусом.
Морепродукты
Креветки, омары, устрицы, моллюски, мидии и крабы содержат медь, йод, железо, фосфор, калий, селен и цинк. Морепродукты — хороший источник белка с низким содержанием жира.
Капуста
Брокколи, кейл, брюссельская, цветная и белокочанная капуста богаты серой, которая помогает организму вырабатывать глутатион — мощный антиоксидант. Капуста также богата кальцием, хромом, железом и витаминами.
Субпродукты
Яйца
Яйца — источник белка, здоровых жиров и антиоксидантов, а также железа и многих других минералов, таких как цинк, холин, фосфор, селен и витамины А, B2, B5, B7, B12 и D. Имейте в виду: большая часть этого добра содержится в желтке.
Бобовые
В них много белка и волокон, они вкусные и к тому же обеспечивают вас медью, железом, магнием, марганцем, молибденом, фосфором, калием и цинком.
Какао
Авокадо
Ягоды
Молочные продукты
Томаты
Томаты содержат хлор и калий, а также наш любимый антиоксидант — витамин С. Калий помогает регулировать кровяное давление, ритм сердца и пищеварение.
Помидоры несложно добавлять в еду.
Спирулина
Спирулина — сине-зеленая водоросль, которая содержит много питательных веществ: белки, жиры, витамин B12, бета-каротин, железо, медь, калий, магний, марганец, кальций и фосфор. Спирулину можно купить в виде порошка, который легко смешать с напитками и едой.
Цельные злаки
Крахмалистые овощи
Картофель, тыква, кукуруза, горох и пастернак содержат волокна, калий, магний, железо, марганец, кальций, медь и йод. К тому же углеводы — это энергия, необходимая нам для тренировок.
Фрукты
Зелень
Водоросли
Мясо
Употребляя различные виды мяса, птицы и рыбы, вы получаете широкий ассортимент минералов, включая хром, йод, железо, фосфор, калий, селен и цинк.
Мясо, птица и рыба — также хорошие источники белка, холина и витаминов B1, B2, B3, B5, B6, B7 и B12. А вместе с рыбой вы получите дополнительные жирные кислоты омега-З.
Творог
Творог — богатый источник кальция. Добавьте к нему немного овощей, фруктов или орехов — и у вас получится полноценный завтрак.
Источник: the-challenger.ru