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19-produktov-s-vysokim-soderzhaniem-mineralov
19 продуктов с высоким содержанием минералов
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24.04.2020

19 продуктов с высоким содержанием минералов

Минералы — это элементы, которые помогают организму функционировать. В материале о том, в каких продуктах их много.


Какие минералы нам нужны


Минералы — химические элементы, которые есть в почве. Из земли они поглощаются растениями, а вместе с растениями попадают в пищу. Минералы участвуют во многих процессах в человеческом организме: обеспечивают прочность костей, регулируют водный баланс, взаимодействуют с гормонами и витаминами, дают нам энергию, поддерживают иммунитет.


Существует два ключевых типа минералов:

— макроэлементы — те, которых организму требуется много, например, калий, кальций, магний

— микроэлементы — те, которые нужны в меньшем количестве, например, цинк, селен, железо, медь.


Важно получать все необходимые макро- и микроэлементы, так как дефицит одного из минералов влечет нарушение баланса других.

Для здоровья человека важны: кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, магний, железо, цинк, йод, хром, медь, фтор, молибден, марганец, селен. К счастью, все они есть в пище.


Продукты, богатые минералами


Краткий гид по продуктам, в которых много минералов, и о том, какие витамины вы получите вместе с ними.


Продукт

Порция

Минералы

Витамины

Орехи и семечки

1/4 стакана

медь, железо, магний, марганец, молибден, фосфор, селен, цинк

холин, B1, B3 и Е

Морепродукты

200 г

медь, йод, железо, фосфор, калий, селен, цинк

B1, B2, В5 и B12

Капуста

1 стакан

кальций, хром, железо

холин, B5, B7, А, С, Е, К

Субпродукты

100 г

медь, железо

холин, B7, B9 и В12

Яйца

1 шт

железо, селен, фосфор

холин, А, B2, B5, B7, B12, D

Бобовые

1/2 стакана

медь, железо, магний, марганец, молибден, фосфор, калий, цинк

холин, B1, B3, B5, В6, B9

Какао

1 ст. л.

медь, железо, магний, калий


Авокадо

1/3 среднего авокадо

магний

B5, B7, B9

Ягоды

1 стакан

кальций, медь, железо, марганец, калий

В6, B7, С

Молоко, йогурт, сыр

1 кружка молока или йогурта, 50 г сыра

кальций, йод, магний, фосфор, калий, цинк

холин, А, B2, B5, В12

Томаты

1 кружка

хлор, калий

C

Спирулина

1 ст. л.

медь, железо, магний

В1, В2, В3

Цельные злаки

1/2 стакана

хром, медь, йод, железо, магний, марганец, фосфор, селен, цинк

B1, B3, B5, B7

Крахмалистые овощи

0,5-1 стакан

йод, магний, марганец, калий

А, B5, В6

Фрукты

1 стакан

хром, магний, марганец, калий

B9, C

Зелень

1 пучок

кальций, хлор, железо, магний, марганец, калий

холин, А, Е, К, B2, B9

Водоросли

1 стакан

кальций, хлор, йод, железо, магний

К

Мясо, птица, рыба

100 г

хром, йод, железо, фосфор, калий, селен, цинк

холин, B1, B2, B3, B5, В6, B7, В12, D

Творог

100 г

кальций, железо

холин



Орехи и семечки


Из разных орехов и семечек можно получить необходимое количество меди, железа, магния, марганца, молибдена, фосфора, селена или цинка. Тыквенные семечки богаты магнием, а бразильские орехи — селеном. Орехи и семечки могут быть самостоятельным перекусом.


Морепродукты


Креветки, омары, устрицы, моллюски, мидии и крабы содержат медь, йод, железо, фосфор, калий, селен и цинк. Морепродукты — хороший источник белка с низким содержанием жира.


Капуста


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Брокколи, кейл, брюссельская, цветная и белокочанная капуста богаты серой, которая помогает организму вырабатывать глутатион — мощный антиоксидант. Капуста также богата кальцием, хромом, железом и витаминами.


Субпродукты


Если вы не пробовали печень и другие субпродукты, возможно, вам пора это сделать, так как они богаты минералами: медью и железом. Железо необходимо для транспортировки кислорода, роста клеток и выработки гормонов.


Яйца


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Яйца — источник белка, здоровых жиров и антиоксидантов, а также железа и многих других минералов, таких как цинк, холин, фосфор, селен и витамины А, B2, B5, B7, B12 и D. Имейте в виду: большая часть этого добра содержится в желтке.


Бобовые


В них много белка и волокон, они вкусные и к тому же обеспечивают вас медью, железом, магнием, марганцем, молибденом, фосфором, калием и цинком.


Какао


Как минимум один повод для приготовления какао есть всегда — это минералы, которые оно содержит, а именно: медь, магний, железо и калий.


Авокадо

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Авокадо — источник калия и магния. Калий помогает регулировать кровяное давление и улучшает здоровье сердца, магний участвует в работе мышц и нервов, а также в регулировании уровня сахара в крови и кровяного давления.


Ягоды


Что может быть лучше, чем большая миска сладких спелых ягод? Они вкусные и к тому же содержат кальций, медь, железо, марганец и калий. Некоторые исследования выявили, что ягоды снижают риск воспалений, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.


Молочные продукты


Молочные продукты славятся содержанием кальция. Они также источники таких минералов, как йод, магний, фосфор, калий и цинк. Кальций важен для здоровья костей и зубов, а также для мышц и кровеносных сосудов. Так что не забывайте про молоко и йогурт.


Томаты

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Томаты содержат хлор и калий, а также наш любимый антиоксидант — витамин С. Калий помогает регулировать кровяное давление, ритм сердца и пищеварение.

Помидоры несложно добавлять в еду.


Спирулина


Спирулина — сине-зеленая водоросль, которая содержит много питательных веществ: белки, жиры, витамин B12, бета-каротин, железо, медь, калий, магний, марганец, кальций и фосфор. Спирулину можно купить в виде порошка, который легко смешать с напитками и едой.


Цельные злаки


Коричневый рис, цельная пшеница, кукуруза, овес, киноа — хорошие источники хрома, меди, йода, железа, магния, марганца, фосфора, селена и цинка. Кроме того, исследования связывают употребление цельных зерен со снижением риска сердечных заболеваний, рака и смерти от диабета, инфекций и респираторных заболеваний.


Крахмалистые овощи

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Картофель, тыква, кукуруза, горох и пастернак содержат волокна, калий, магний, железо, марганец, кальций, медь и йод. К тому же углеводы — это энергия, необходимая нам для тренировок.


Фрукты


Апельсины, ананасы, манго, папайя и грейпфруты содержат хром, медь, магний, марганец и калий, а также витамины С и B9. С удовольствием ешьте бананы, готовьте фруктовые смузи и пробуйте экзотические фрукты.


Зелень


Зелень — настоящее сокровище из питательных веществ. Шпинат, листовая свекла, зелень капусты и репы содержат много кальция, хлора, железа, магния, марганца, калия, холина и витаминов B2, B9, А, Е и К. Добавляйте зелень в салаты и сэндвичи или подавайте на стол с небольшим количеством масла, уксуса, соли и чеснока. Все виды зелени различаются по вкусу. Экспериментируйте, пока не найдете любимый.


Водоросли


Водоросли содержат кальций, хлор, йод, железо и магний. Нори, тип сушеных водорослей, который используют для приготовления суши, содержит витамин B12.


Мясо


Употребляя различные виды мяса, птицы и рыбы, вы получаете широкий ассортимент минералов, включая хром, йод, железо, фосфор, калий, селен и цинк.

Мясо, птица и рыба — также хорошие источники белка, холина и витаминов B1, B2, B3, B5, B6, B7 и B12. А вместе с рыбой вы получите дополнительные жирные кислоты омега-З.


Творог

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Творог — богатый источник кальция. Добавьте к нему немного овощей, фруктов или орехов — и у вас получится полноценный завтрак.


Источник: the-challenger.ru

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