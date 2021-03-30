10 продуктов, в которых больше всего калия

Перед вами список продуктов, которые богаты калием. И это значит только одно: их надо есть.







Калий — один из важнейших элементов для нашего здоровья. Его наличие в необходимом количестве в организме поможет поддерживать баланс жидкости и электролитов, избежать потери кальция, сохранить нервную систему в хорошем состоянии, снизить риск инсульта и артериальное давление людям с гипертонией, защитить кровеносные сосуды от окислительного повреждения и многое другое. Калий в продуктах питания — один из самых важных элементов, который нам дает природа.





1. Картофель





Мы часто полностью отказываемся от этого продукта из-за крахмала и углеводов. Но этого делать не стоит. В одной средней картофелине содержится 900 мг калия. Съев всего одну картофелину в обед в качестве гарнира, можно получить чуть больше 1/5 части суточной нормы калия. Картофель также содержит витамин С, витамин В6, железо и клетчатку. Если переживаете за фигуру, то отдавайте предпочтение запеченному картофелю без всяких добавок в виде сметаны или майонеза.





2. Вяленые помидоры





Свежие помидоры тоже содержат калий. Но гораздо больше его именно в сушеных помидорах или томатной пасте. Мы не стали включать в список томатную пасту, так как зачастую ее покупают в магазинах, хотя в такой пасте помимо самих томатов есть еще много соли, сахара и ненатуральных добавок. От такой томатной пасты лучше воздержаться. Вяленые помидоры, как и томатную пасту, можно сделать самим. В стакане таких помидоров содержится 1800 мг калия, а это около 40% ежедневного рекомендуемого количества. Плюс к этому помидоры содержат много клетчатки, витамин С, витамин Е, улучшают пищеварительную и иммунную систему и полезны для сердца.





3. Фасоль





Красная и белая фасоль одинаково полезны для организма. И та, и другая содержат немало калия: в одной кружке красной фасоли его 600 мг, белой — 1000 мг. В фасоли много клетчатки, белка и железа. Ее можно добавлять в супы и салаты.





4. Курага





Вкусный, сытный и полезный вариант для перекуса — это все о кураге. Концентрация питательных веществ, содержащихся в свежем абрикосе, увеличивается в сухом виде. Поэтому в 100 граммах сушеного абрикоса содержится аж 1,162 мг калия — больше, чем во многих других продуктах питания.





5. Чернослив









Многие сухофрукты могут похвастаться высоким содержанием калия в своем составе: изюм, финики, сушеный инжир и так далее. Но среди них хотелось бы выделить еще и чернослив, так как по количеству полезных свойств он все-таки выигрывает. Помимо калия, 686 мг в ½ стакана, в черносливе содержатся витамины В1, В2, С, магний, фосфор и железо. А одно исследование смогло доказать, что сушеная слива способствует укреплению костей: по итогам эксперимента, у женщин, которые ели десять штучек чернослива в день, плотность костей была выше, чем у тех, кто ел сушеные яблоки.





6. Авокадо









Авокадо — один из полезнейших фруктов. В одном авокадо содержится 975 мг калия, а также магний, фосфор, железо, цинк, различные витамины и здоровые жиры, которые так важны для сердца и хорошего состояния кожи. За что еще любят авокадо, так это за его универсальность — его можно добавлять куда угодно: в салаты, десерты, пасты, смузи.





7. Лосось









Постоянный «участник» любых списков о полезных продуктах, важных элементах и витаминов. В 100 граммах можно найти 628 мг калия — это больше, чем в любой другой рыбе. Помимо этого, в красной рыбе много омега-3 и витамина D. Кстати, гарвардские ученые обнаружили такую закономерность — чем больше рыбы в нашем рационе, тем дольше продолжительность жизни, а риск смерти от заболеваний сердца может быть сокращен на целых 35%.





8. Шпинат









Превосходный гарнир для рыбных и мясных блюд, а также частый ингредиент самых вкусных смузи содержит 558 мг калия в 100 граммах. Листовые салаты — самое полезное, что дала нам природа. Это именно та еда, которую нужно есть каждый день: минимум калорий и максимум пользы.





9. Тыква









Разные виды тыкв — желудевая и зимняя — обладают немаленьким запасом калия: в 100 граммах приготовленной желудевой тыквы его 437 мг, а в зимней — 448 мг. Тыквы до сих пор можно встретить на прилавках наших магазинов, поэтому ухватить себе одну однозначно стоит, чтобы приготовить вкуснейшие блюда по нашим рецептам.





10. Апельсины









Свежевыжатый апельсиновый сок — здоровое начало дня. Помимо витамина С и витаминов группы В, фолиевой кислоты, в апельсинах содержится еще и калий. В одном стакане сока будет около 473 мг калия.





Источник: the-challenger.ru