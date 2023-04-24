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Как учиться за рубежом бесплатно — большая подборка международных стипендий и грантов
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Главный

Вчера в 11:45

Как учиться за рубежом бесплатно — большая подборка международных стипендий и грантов

Собрали материалы, в которых рассказываем о возможностях для бесплатной учебы в США, Японии, Турции, Южной Корее и других странах мира.


Foundation. Гранты и программы для бесплатной учебы в зарубежных вузах

MEXT, Япония

учеба

Одна из самых известных международных стипендиальных программ для иностранных студентов в Японии.

Срок обучения по программе бакалавриата — пять лет, включая год Foundation для изучения японского языка.

Global Korea Scholarship, Южная Корея

Стипендиальная программа Правительства Южной Кореи позволяет иностранцам получить высшее образование в одном из местных вузов.

Обучение по программе проходит на английском или на корейском языке. Но до этого, стипендиаты должны пройти год Foundation для изучения корейского языка.

Подробнее здесь.

Google, Microsoft и Dell. Какие международные компании предоставляют стипендии для студентов

Generation Google Scholarship

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Google предлагает стипендию Generation Google для меньшинств, специализирующихся в области компьютерной инженерии, компьютерных наук или смежных специальностей. Стипендия может быть использована для получения степени магистра или бакалавриата.

Microsoft Tuition Scholarships

Корпорация спонсирует стипендии на обучение для студентов бакалавриата для изучения компьютерных наук и смежных дисциплин STEM.

Dell Scholars Program

Программа Dell Scholars была разработана для студентов, которые сталкиваются с финансовыми проблемами при получении степени. Каждый год Dell отбирает 500 стипендиатов для получения грант.

Подробнее здесь.

7 образовательных стипендий от международных компаний: Apple, Amazon и не только

Apple WWDC

учеба за рубежом

О стипендии:

Стипендия предназначена для помощи студентам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, для продолжения образования. Она направлена на создание потенциала и развитие человеческих возможностей.

Требования:

— быть старше 13 лет

— быть зачисленным в аккредитованное академическое учреждение

— кандидаты, окончившие среднюю школу

— быть активным членом организации STEM

— стать участником платной программы Apple Developer Program.

Amazon Student Scholarship

О стипендии:

Стипендия помогает снизить финансовую нагрузку. Обладатель стипендии получает 5000 долларов на обучение и 500 долларов на учебники.

Требования:

— кандидаты должны учиться в США

— потенциальные кандидаты должны быть членами Amazon Student

— рассматриваются студенты бакалавриата очной формы обучения в некоммерческом колледже и университете США.

Подробнее здесь.

Магистратура за рубежом. 9 стипендий в Великобритании, Германии, Турции и не только

Полная стипендия на учебу в Великобритании

бесплатная Люди в рюкзаках Стоковое фото

Дедлайн: 31 мая

Полные стипендии на учебу в University of Sheffield для учебы на программах магистратуры. Грант покрывает полную стоимость обучения, проживания и выдает ежемесячную стипендию.

Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust masters scholarships

Дедлайн: 31 мая

Полные стипендии на учебу на программах магистратуры в University of Sheffield в Великобритании.

Стипендия покрывает полную стоимость обучения, проживания и выдает ежемесячную стипендию.

Подробнее здесь.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.