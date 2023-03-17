7 образовательных стипендий от международных компаний: Apple, Amazon и не только

Собрали для вас стипендии от крупных международных компаний для обучения на бакалавриате, магистратуре или аспирантуре.







О стипендии:

Стипендия предназначена для помощи студентам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, для продолжения образования. Она направлена на создание потенциала и развитие человеческих возможностей.

Требования:

— быть старше 13 лет

— быть зачисленным в аккредитованное академическое учреждение

— кандидаты, окончившие среднюю школу

— быть активным членом организации STEM

— стать участником платной программы Apple Developer Program.





О стипендии:

Стипендия помогает снизить финансовую нагрузку. Обладатель стипендии получает 5000 долларов на обучение и 500 долларов на учебники.

Требования:

— кандидаты должны учиться в США

— потенциальные кандидаты должны быть членами Amazon Student

— рассматриваются студенты бакалавриата очной формы обучения в некоммерческом колледже и университете США.





Стипендия Азиатского Банка Развития

О стипендии:

Стипендия предназначена для желающих обучаться в университетах Тихоокеанского региона в магистратуре или аспирантуре. Она выплачивается один год, при хорошей успеваемости стипендия продлевается на следующий год. Программа подходит тем, кто собирается обучаться на специальностях связанными с развитием.

Требования:

— быть гражданином одной из стран-партнеров АБР: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

— моложе 35 лет

— поступить в магистратуру или аспирантуру одного из университетов-партнеров программы АБР

— иметь отличную академическую успеваемость

— если студент уже обучается в магистратуре или аспирантуре, он не может претендовать на стипендию.





О стипендии:

Стипендия предназначена для абитуриентов программ магистратуры в области права из развивающихся стран. Покрывает все расходы от обучения до питания и проживания.

Требования:

— быть гражданином одной из развивающихся стран

— иметь степень бакалавра

— опыт работы по специальности в своей стране от трех лет

— на момент подачи заявки быть трудоустроенным

— быть зачисленным на программу.





О стипендии:

Стипендия STEM выделяется в размере 5000 долларов США для меньшинств, которые изучают математику, химию, физику, инженерию, компьютерные науки, биологию и смежные области.

Требования:

— посещать филиалы UNCF

— иметь гражданство США.





Schlumberger Foundation

О стипендии:

Стипендия помогает женщинам из развивающихся стран проводить свои исследования в области естественных наук, технологий и техники в университетах за рубежом. Стипендия покрывает фактическую стоимость обучения за рубежом в размере до 50 000 долларов в год.

Требования:

— кандидаты должны обучаться в любом университете за границей по программе PhD, или хотя бы подать туда документы

— иметь опыт преподавания

— иметь отличную успеваемость

— обладать лидерскими качествами и продемонстрировать свою приверженность преподавательской и научной деятельности.





Audi Environmental Foundation

О стипендии:

Стипендия предназначена для юных лидеров, которые способствуют изменениям и борются с климатическими проблемами с помощью новых инновационных технологий. Обладатели стипендии получат доступ на Всемирный саммит One Young World Summit 2023 в Белфасте, Великобритания.

Требования:

— возраст от 18 до 30 лет

— лидерские качества

— опыт создания эффективных инновационных решений.