Google, Microsoft и Dell. Какие международные компании предоставляют стипендии для студентов

Собрали список стипендиальных программ, которые предлагают известные международные IT-компании.







Google





Google предлагает стипендию Generation Google для меньшинств, специализирующихся в области компьютерной инженерии, компьютерных наук или смежных специальностей. Стипендия может быть использована для получения степени магистра или бакалавриата.

Стипендия для людей с ограниченными возможностями, которые получают степень бакалавра или магистра в области компьютерных наук, компьютерной инженерии или в другом направлении, тесно связанной с технической сферой.

Компания предлагает стипендии Google Student Veterans of America ветеранам, которые также получают высшее образование в области компьютерных наук.

Doodle for Google Scholarship — ежегодный конкурс, в котором могут принять участие учащиеся старших классов. Студентам предлагается создать собственный Google Doodle, чтобы иметь возможность разместить его на Google.com , а также выиграть стипендию.

Google предлагает возможности карьерного роста женщинам, афроамериканцам, латиноамериканцам.





Microsoft

Корпорация спонсирует стипендии на обучение для студентов бакалавриата для изучения компьютерных наук и смежных дисциплин STEM.





Coca-Cola





Это стипендия, которая основана на достижениях студентов во время обучения в школе. Каждый год компания отбирает 150 стипендиатов для получения этой стипендии в размере 20 000 долларов.





Dell

Программа Dell Scholars была разработана для студентов, которые сталкиваются с финансовыми проблемами при получении степени. Каждый год Dell отбирает 500 стипендиатов для получения грант.





Meta





Это всемирная программа, предназначенная для поощрения и поддержки перспективных докторантов, которые занимаются инновационными и актуальными исследованиями в областях, связанных с информатикой и инженерией.





Intel

Программа Intel Scholars направлена на увеличение потока разнообразных талантов в области STEM. В рамках стипендии, компания ежегодно предоставляет около двух миллионов долларов стипендиатам.