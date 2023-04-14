Магистратура за рубежом. 9 стипендий в Великобритании, Германии, Турции и не только

Собрали 9 актуальных стипендий для тех, кто готовится к поступлению в магистратуру за рубежом. Изучайте доступные возможности и учитесь бесплатно или со скидкой.







Дедлайн: 18 апреля

Программа стипендий Хьюберта Х. Хамфри предназначена для поступления в ведущие университеты США для обновления навыков и знаний. Это полностью финансируемая стипендия на 2023-2024 учебный год.





Дедлайн: 30 апреля

Стипендии для иностранных студентов от правительства Словакии на учебу в местных университетах. Участвовать могут кандидаты в магистратуру и докторантуру по всем академическим дисциплинам.

Организаторы покрывают стоимость обучения, проживания, питания и ежемесячную стипендию.





Дедлайн: 31 мая

Полные стипендии на учебу в University of Sheffield для учебы на программах магистратуры. Грант покрывает полную стоимость обучения, проживания и выдает ежемесячную стипендию.





Дедлайн: 31 мая

Полные стипендии на учебу на программах магистратуры в University of Sheffield в Великобритании.

Стипендия покрывает полную стоимость обучения, проживания и выдает ежемесячную стипендию.





Дедлайн: 15 августа

Sabancı University — один из лучших университетов Турции. Учебное заведение предлагает несколько видов стипендиальных программ для студентов бакалавра и магистратуры.

Полные стипендии покрывают стоимость обучения, проживания в общежитии, а также ежемесячные выплаты. Есть частичные стипендии — на них можно податься, если вы не проходите по условиям для полной.





Rosa Luxemburg Stiftung awards



Дедлайн: 1 октября

Стипендия для учебы в Германии на программах магистратуры и докторантуры. Кандидаты должны быть вовлечены в социальную и политическую жизнь, иметь высокую успеваемость и владеть немецким минимум на уровне B2.





Дедлайн: 1 октября

Стипендия выдается женщинам для обучения в магистратуре в области компьютерных наук в TU Wien в Австрии. Подавать заявку на стипендию можно до подачи заявки на поступление в университет или параллельно, но получить стипендию могут только студентки, которые приняты на обучение в магистратуру.

Стипендия покрывает стоимость обучения и выплачивает 6000 € в год в течение двух лет.





Стипендиальная программа обмена для женщин в Швейцарии



Дедлайн: 15 октября

Стипендия инициирована научной лабораторией MARVEL. Ее цель — поддержка женщин в науке. Она предназначена для молодых ученых, желающих провести свое магистерское исследование в Швейцарии. Программа рассчитана на шесть месяцев. Участницам предоставляют стипендию в 12 000 CHF, 500 CHF на перелет, бесплатное обучение и страховку.





Дедлайн: зависит от программы

Фонд Margaret McNamara предоставляет гранты на получение образования женщинам из разных стран. Кандидаты должны быть зачисленными в учебное учреждение и быть старше 25 лет. Гранты покрывают все расходы на участие в программе.