Foundation. Гранты и программы для бесплатной учебы в зарубежных вузах

Foundation — это программа подготовки для учебы в университете, созданная специально для иностранных студентов. В обзоре собрали полезные возможности для тех, кто заинтересован в бесплатном обучении или стипендии.





Одна из самых известных международных стипендиальных программ для иностранных студентов в Японии.

Срок обучения по программе бакалавриата — пять лет, включая год Foundation для изучения японского языка.





Стипендиальная программа Правительства Южной Кореи позволяет иностранцам получить высшее образование в одном из местных вузов.

Обучение по программе проходит на английском или на корейском языке. Но до этого, стипендиаты должны пройти год Foundation для изучения корейского языка.











Государственный британский университет, который входит в топ-20 в Англии по трудоустройству выпускников.

Университет активно ведет прием заявок на поступление и предоставляет стипендию кандидатам, поступающим на программы Foundation, бакалавра, магистратуры.





Studienkolleg — это подготовительный курс, который нужно пройти перед поступлением в немецкие вузы. Он длится два семестра.

Учеба в Studienkolleg бесплатная, но нужно выплачивать семестровый студенческий сбор.





Стипендии International Baccalaureate Excellence от Imperial College London предоставляют финансовую поддержку студентам, подающим заявки на обучение на бакалавриат, курсы, магистратуру или докторантуру.





Стипендиальная программа для поддержки студентов и абитуриентов. Принять участие в ней могут студенты бакалавра, магистратуры, выпускники школ с минимальным GPA 2.5.

Победители получат денежную сумму в размере 4500$, которую смогут потратить для поступления на Foundation, реализацию проекта или на другие академические цели.