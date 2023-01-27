Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/a77/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/a77c109a30ad64556c204c5745fb8703.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
foundation-granty-i-programmy-dlya-besplatnoy-ucheby-v-zarubezhnyh-vuzah
Foundation. Гранты и программы для бесплатной учебы в зарубежных вузах
143
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 15:45

Foundation. Гранты и программы для бесплатной учебы в зарубежных вузах

Foundation — это программа подготовки для учебы в университете, созданная специально для иностранных студентов. В обзоре собрали полезные возможности для тех, кто заинтересован в бесплатном обучении или стипендии.


MEXT, Япония

Одна из самых известных международных стипендиальных программ для иностранных студентов в Японии.

Срок обучения по программе бакалавриата — пять лет, включая год Foundation для изучения японского языка.


Global Korea Scholarship, Южная Корея

Стипендиальная программа Правительства Южной Кореи позволяет иностранцам получить высшее образование в одном из местных вузов.

Обучение по программе проходит на английском или на корейском языке. Но до этого, стипендиаты должны пройти год Foundation для изучения корейского языка.


Canterbury Christ Church University, Англия

учеба


Государственный британский университет, который входит в топ-20 в Англии по трудоустройству выпускников.

Университет активно ведет прием заявок на поступление и предоставляет стипендию кандидатам, поступающим на программы Foundation, бакалавра, магистратуры.


Studienkolleg, Германия

Studienkolleg — это подготовительный курс, который нужно пройти перед поступлением в немецкие вузы. Он длится два семестра.

Учеба в Studienkolleg бесплатная, но нужно выплачивать семестровый студенческий сбор.


International Baccalaureate Excellence Scholarships в Imperial College London

Стипендии International Baccalaureate Excellence от Imperial College London предоставляют финансовую поддержку студентам, подающим заявки на обучение на бакалавриат, курсы, магистратуру или докторантуру.


Global International Support Scholarships

Стипендиальная программа для поддержки студентов и абитуриентов. Принять участие в ней могут студенты бакалавра, магистратуры, выпускники школ с минимальным GPA 2.5.

Победители получат денежную сумму в размере 4500$, которую смогут потратить для поступления на Foundation, реализацию проекта или на другие академические цели.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #образование #грант #стипендия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Школа. Ольга Соболь о том, как образование влияет на становление личности, и почему е...
3049
Магистратура за рубежом: 11 стипендий для бесплатной учебы
2367
4 истории казахстанцев-выпускников MBA: что такое бизнес-образование
16958
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.