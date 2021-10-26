Как стать участником розыгрыша от Coca-Cola этой осенью

Миллионы подписок онлайн-кинотеатра IVI, пакетов на пополнение мобильного баланса и 5 супер-призов по 1 миллиону тенге под крышками напитков.

С октября 2021 года по 28 февраля 2022 года каждый покупатель напитков компании Coca-Cola в литровых бутылках с акционной крышкой серебристого цвета принимает участие в розыгрыше гарантированных призов и подарков от Coca-Cola и IVI. В акции участвуют напитки «Coca-Cola Classic», «Coca-Cola Без Сахара», «Coca-Cola Без Сахара Лимон-Лайм», «Fanta Апельсин», «Fanta Цитрус», «Fanta Апорта» и «Sprite Лимон-Лайм» в бутылках емкостью 1 литр.





Александра Аккирман, менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа

С наступлением осенне-зимнего сезона всем хочется раскрасить будни и поднять себе настроение. В этом году компания Coca-Cola запускает свою традиционную зимнюю промо-акцию раньше обычного, продолжая радовать покупателей призами и подарками. В духе нового, только что запустившегося рекламного слогана Coca-Cola — «Магия момента», мы предлагаем увидеть и прочувствовать те краткие моменты повседневной жизни, которые эмоционально обогащают нас и поднимают настроение своим незаметным, тихим волшебством. Это может быть удовольствие от просмотра качественного кино вместе с близкими, звонок от друга с простым вопросом: «Как дела?». Быть рядом, быть вместе, дополнить все это вкусняшками с любимым напитком и получать удовольствие в моменте здесь и сейчас. Сопереживать героям мелодрамы или смеяться вместе над комедией, отправиться в кинопутешествие, сидя на диване. А еще поднять настроение может обычный звонок родным людям! Поэтому ваш баланс должен быть всегда пополнен, и мы позаботились об этом.





Артем Егоренков, директор по международному развитию онлайн-кинотеатра IVI

Хочу присоединиться к словам Александры и прекрасному слогану Coca-Cola. Надеемся, что подписка IVI даст еще один повод для киновечеров с родными или наедине с собой и любимым сериалом. Главное, чтобы была та самая магия момента, а место не имеет значения — наш сервис доступен на всех устройствах. Уверен, что в каталоге из более 100 000 фильмов и сериалов найдется кинолента для каждого пользователя, а уникальная рекомендательная система поможет тем, кто всегда мучается с выбором. Приглашаю вас принять участие в акции. Ведь впереди столько поводов для кинопросмотра в компании близких и друзей: национальные праздники, Международный день кино или Новый год.

IVI — крупнейший в СНГ онлайн-кинотеатр с каталогом из более 100 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, включая широкую подборку казахстанского кино, фильмы ведущих голливудских студий, в том числе и на казахском языке, в максимальном качестве изображения и без рекламы. Подписка IVI может активироваться на пяти устройствах одновременно (от смартфона до планшета, от ноутбука до Smart TV), поэтому пользоваться ей может вся семья. Подписка позволяет скачивать кино для просмотра в оффлайн-режиме и смотреть в любой удобный момент времени.

Участники акции имеют гарантированный шанс выиграть один из следующих призов:

— больше 50 миллионов бесплатных подписок онлайн-кинотеатра IVI на 3 месяца

— 2 200 000 бесплатных подписок онлайн-кинотеатра IVI на 6 месяцев

— 550 000 бесплатных подписок онлайн-кинотеатра IVI на 12 месяцев

— 3,5 миллиона призов на пополнение мобильного баланса на сумму 100 тенге

— 3000 призов на пополнение мобильного баланса на сумму 5000 тенге

— один из пяти денежных призов по одному миллиону тенге!

Принять участие в акции может любой житель Казахстана, достигший 18 лет, зарегистрировав случайный уникальный код под крышкой напитка, состоящий из цифр и/или букв латинского алфавита, одним их трех способов:

1. На веб-сайте www.extrazone.com, здесь же вы получите сообщение (уведомление) о регистрации вашего кода

2. Отправив SMS с кодом на короткий номер 3142, в ответ получите SMS о регистрации вашего кода на свой номер телефона

3. Через бот в мессенджере, отправив код под крышкой на номер 8701 345 02 95. В ответ вы получите сообщение о регистрации вашего кода от бота.





Это важно!

В день можно регистрировать не больше 20 кодов! Суточный лимит регистрации кодов на сайте www.extrazone.com составляет 10 попыток, а через SMS и бот — совокупно 10 попыток.

Если вы выиграете денежный приз, c вами может связаться колл-центр компании Coca-Cola, или вы можете обратиться в колл-центр по следующему номеру: 8 8000 702 011 (звонок бесплатный), либо: 8 727 250 60 92 (только для жителей Алматы). Для получения приза вам необходимо иметь следующее:

— вашу крышку с выигрышным кодом

— оригинал и копию документа, удостоверяющего вашу личность.

Выиграв одну из бесплатных подписок онлайн-кинотеатра IVI, вам необходимо активировать код на веб-сайте https://www.ivi.ru/cert. Срок активации подписки IVI онлайн-кинотеатра IVI — до 31.03.2022 года.

Для получения более подробной информации звоните по телефону Горячей линии: 87272 506 092 (для потребителей в городе Алматы) и/или: 8 8000 702 011(звонок бесплатный), или посетить веб-сайт: www.extrazone.com, либо официальные страницы организатора в социальных сетях.