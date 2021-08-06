Как стать техноблогером на YouTube и в TikTok и набрать 1 700 000 подписчиков

Помните то чуство, когда выходит новый iPhone, у техноблогеров он уже есть, а вам ждать еще месяца три. Чтобы не ждать, становитесь техноблогером. Читайте о том, как это сделать в нашем материале.



Максим Якименко, 31 год, видеоблогер

@stupidmadworld

Количество подписчиков: 652 000





Как начинался блог

Я начал вести блог в 2014 году, тогда было модно заказывать разную электронику с AliExpress и распаковывать ее на камеру. Никаких «техноблогеров» не было, были просто чуваки, которые снимали говорящие руки, то есть стол, лампа, камера. Я не понимал, что буду этим заниматься на постоянной основе. Начиналось все как хобби, которое со временем переросло в образ жизни и основной источник заработка. Я хотел снимать ролики о гаджетах и технологиях, но какие именно это должны быть гаджеты не представлял.

Поэтому сначала я «прощупывал» зрителя, загружал обзоры радиоуправляемых моделей, квадрокоптеров, смартфонов, делал видео о новостях из мира IT. В итоге выяснил, что больше всего заходят обзоры недорогих смартфонов с AliExpress и взял это направление за основу.

Первая аудитория давалась тяжело. На начальных этапах, когда у тебя дешевая камера, отстойный звук и никакого опыта в монтаже, YouTube-канал становится серьезным испытанием. За первый год мне удалось набрать около 10 000 подписчиков. Я писал всем возможным брендам, профильным сайтам и магазинам, чтобы сделать им рекламу. Некоторые соглашались, так я и добывал деньги на гаджеты. Показывал их в кадре, затем продавал как б/у на досках объявлений. Фактически год работал в ноль, иногда в минус.

По образованию я врач, поэтому первое время работал на основной работе в поликлинике. Но желание делать контент было дикое, все трудности только разжигали во мне страсть к блогу. Как только я понял, что блог может меня обеспечить, я уволился с основной работы и полностью занялся им. Только через два года после этого, ко мне пришло осознание, что теперь я блогер.

О рекламе

Достигнув 10 000 подписчиков, у меня начали появляться первые клиенты, но обычно я сам писал им с предложением купить у меня рекламу. Со временем начали поступать предложения от крупных брендов: банков, производителей топовой электроники, поисковиков товаров, производителей софта. Достигнув 40 000 подписчиков на канале, я стал разборчивее относиться к выбору рекламодателей и взял за правило никогда не рекламировать то, что для меня самого неприемлемо. То есть, табачная продукция, алкоголь, казино, ставки, пирамиды, — и все в этом роде ни разу на канале не появлялись.





На постоянной основе я работаю с Huawei, Asus, ZTE, Lenovo, HP, Xiaomi, Kaspersky и многими другими. Если в видео есть реклама, это всегда помечается соответствующим маркером. Если на канале выходит много «коммерции», я стараюсь сделать ролик, который понравится зрителям и будет без рекламы.

Из последних сотрудничеств мне запомнился кейс с брендом «Касперский». Мы позвали их представителя, нашли реального хакера и в формате интервью задавали обеим сторонам разные вопросы. Ролик сделали всего за два дня: от идеи до заливки на канал. Ролик мгновенно набрал просмотры и продолжает их собирать. Его даже использовали в сюжетах на телеканалах.

О плюсах и минусах

Блог дал мне возможность творчески реализоваться. Мне нравится делать хороший контент, в этом заинтересованы и бренды, которые готовы щедро за это платить. Блогерство дало мне многое: знакомства с интереснейшими людьми из индустрии, возможность путешествовать. Благодаря блогу мне удалось побывать в Испании, Франции, Китае и странах ближнего зарубежья.

Минусы в деятельности техноблогера: — нужно много знать, чекать факты

— уметь читать сложные технические термины и рассказывать их простым языком

— находить темы, о которых еще никто не говорил.

О планах

Хочу начать снимать ролики о всевозможных технологиях, не останавливаясь только на гаджетах. Хочется понять, как работает квантовый компьютер, разобраться в устройстве самолета, понять, на что способны нейросети и алгоритмы искусственного интеллекта. Мне интересны игры, криптовалюты и блокчейн, я болею темой кибербезопасности и обожаю электрокары. Хочется показать людям, что мир технологий гораздо шире.

Советы начинающим блогерам:

— делать то, что ты бы сам хотел смотреть. Делать хорошо, качественно и на совесть

— в работе с брендами советую не стесняться. Любой бренд это прежде всего живые люди: менеджеры, пиарщики, директора. С ними всегда можно договориться. Даже если у вас пока небольшой канал с неокрепшим контентом, не бойтесь искать рекламодателей самостоятельно

— составьте медиакит, в котором расскажите, кто вы, чем занимаетесь. Прикрепите статистику и успешные рекламные кейсы и рассылайте его представителям брендов, рекламным агентствам.

Артур Усманов, 23 года, студент, блогер

@lifegoodd

Количество подписчиков: 970 000





Как начинался блог

Мой блог начался неожиданно, совсем недавно я был простым студентом. Несколько месяцев я слышал о такой быстроразвивающейся платформе как TikTok. А я с детства хотел завести свой канал и много пробовал в разных направлениях, но не особо выходило.

Мы с другом решили создать аккаунты в TikTok на разные тематики. Я не особо понимал концепцию блогинга и чем хочу заниматься, поэтому делал все подряд. Друг занялся разбором фильмов, и у него все получалось, что меня радовало и одновременно задевало, потому что я люблю соперничать, в хорошем понимании.

Однажды я увидел видео о небольшой фишке телефона и решил попробовать сделать такое же. Сразу же сделал запись экрана, моментально озвучил видео и выложил. Ролик понравился людям, и я понял, что буду пробовать дальше. Я выкладывал видео каждый день, но просмотров становилось все меньше и меньше. Я взял паузу на три-четыре дня, чтобы расписать идеи и придумать форматы съемки.

Новое видео зашло еще хуже предыдущих. Я расстроился и планировал уже менять тематику блога. Но потом увидел, что на некоторых видео начали расти просмотры. Тогда я понял, что точно буду этим заниматься.

Блогерство мне дало многое: личностный рост, самодисциплину, раскрепощение, выход из зоны комфорта, развитие коммуникабельности и доход.

О рекламе

Первые предложения о сотрудничестве поступили на самом деле не так давно. Примерно после шести месяцев с начала ведения блога начали появляться крупные бренды. На данный момент у нас небольшое сотрудничество с брендом Xiaomi, а еще я работал с Яндексом.





О плюсах и минусах

Плюсы в том, что тема технологий всегда актуальна и быстро развивается. Есть возможность работать с крупными компаниями, ну и это одна из самых дорогих ниш.

Главный минус в больших затратах на оборудование и гаджеты.

О планах

Хочу рассказывать еще и о других видах техники, не только о смартфонах, компьютерах и сетевом оборудовании. Мне интересно организовать специальную студию с оборудованием для съемок и набрать команду.

Советы начинающим блогерам:

— никогда не сдаваться и идти к своей цели

— не забывать о развитии своего блога, как в разных идеях, так и в технической части. Качество картинки и звука важно

— прислушиваться к своим подписчикам и поддерживать связь с ними.

Сергей Романцев, 30 лет, блогер, специалист по ремонту мобильной техники

@romancev768

Количество подписчиков: 1 700 000





Как начинался блог

Все началось с того, что я пришел в TikTok тогда, когда здесь еще не было техноблогов. Весь секрет успеха в том, что я был первым. С самого начала я знал, что хочу вести блог именно о технологиях, потому что мне самому не хватало таких видео.

Моя первая аудитория появилась сразу, я «практически проснулся знаменитым». Потому что мои видео начали вируситься, и я понял, что на этом нельзя останавливаться — нужно продолжать.

Осознание того, что я блогер, пришло ко мне тогда, когда люди начали писать мне, что купили какую-то определенную технику по моей рекомендации.

Блогерство дало мне известность, хотя я за ней не гнался, но теперь за нее боюсь. Многие узнают меня на улице, фотографируются, мне легче стало забронировать столик в ресторане. Главное, что мне дало блогерство — знакомство с интересными людьми. Я познакомился с толпой ребят с YouTube и других платформ, которые на протяжении нескольких лет занимаются техноблогами, которые я смотрел сам.

О рекламе

Предложения по сотрудничеству начали приходить от мелких компаний очень быстро, где-то в период 10 000 подписчиков. Но я их отвергал, не соглашался на рекламу, сколько бы не предлагали. После того, как у меня стало 500 000 подписчиков, я начал выбирать рекламодателей сам — только крупные бренды, которые мне интересны. Для меня не важна сумма рекламы. Для меня важно качество продукта, потому что это блог, которым я дорожу.

Наверное, ни один подписчик не может сказать, с какими брендами я сотрудничаю на рекламной основе, а с какими нет, потому что все эти бренды были интегрированы в контент. Когда я купил домой телевизор Samsung, мне писали, что это мне подарили Samsung. У людей потерялась грань, потому что они считают: раз ты, блогер, тебе все достается даром, за рекламу. Хотя свою всю технику Apple я купил сам и большую часть техники, которая у меня есть, я тоже купил сам.

О планах

Планов много, так как у меня есть четкая тематика блога, и она сильно связана с техникой Apple. У меня есть цикл, то есть это выход нового iPhone и далее выход нового поколения других гаджетов. Уже в сентябре мы вступаем в новый цикл, — тут техноблогинг интересен тем, что постоянно выходят новые гаджеты, которые нужно обозревать.

Советы начинающим блогерам:

— нужно определиться с темой. Зайдите в TikTok и посмотрите чего там не хватает, по вашему мнению

— быть настойчивым. Многие заходят с новой тематикой и сдаются, если сразу не пошло

— уважайте свой труд, аудиторию. Не берите рекламу, просто, чтобы взять рекламу

— не надо заводить блог для того, чтобы стать богатым. Это на самом деле миф. Мне самому блог приносит смешные деньги, возможно, в силу моей щепетильности

— вкладывайтесь в свой блог и делайте что-то новое, не повторяя то, что уже есть.