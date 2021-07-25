Как стать блогером и рассказывать о моде, красоте, путешествиях или автомобилях

Инфлюенсеры увлеченные одной узкой тематикой собирают гораздо больше лояльной аудитории вокруг себя и создают более профессиональный контент в своей тематике. Читайте, как стать таким блогером в наших материалах.

Как стать тревел-блогером

Павел Матвеев, 30 лет, родной город — Калининград, фотограф, предприниматель, путешественник, @pavelmatveev

Изначально я фотограф, снимал много всего: рекламу для каталогов и репортажи. Для себя и для души я фотографировал пейзажи, у меня даже был блог в LiveJournal с моими работами. А Instagram у меня просто был, и я что-то там постил, потом решил публиковать туда и пейзажи. Более активно публиковать фотографии я начал в 2016 году.

Я всегда много путешествовал, ездил по работе в разные места и однажды подумал, а почему бы не брать всегда с собой камеру. Так начался мой блог. У меня не было какого-то резкого скачка, я не проснулся в один день с сотнями тысяч подписчиков. Я просто делал и продолжаю делать то, что мне нравится, блог развивается ествественно, контент находит отклик у людей.

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Как стать бьюти-блогером

Мээрим Толепберген, 29 лет, город Бишкек, бьюти-блогер, @meerisha

Блог я начала вести девять лет назад, когда Instagram только набирал популярность в СНГ. Но в тематике бьюти мой блог развивается только последние четыре года, после появления первого ребенка и первых морщин. Я поняла, что в русскоязычном Instagram не хватало бьюти блогеров. Я решила стать первоходцем. Дело оказалось не из легких. Но сейчас я рада, что многие девушки пользуются моими советами.

Первая аудитория ко мне пришла после того, как увидела изменения в моей внешности — на моем лице.

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Как стать fashion-блогером



Айнур Айтимова, город — Алматы, стилист, fashion-Influencer, @aneka_aitimova

Мой блог начался с переезда из Астаны в Алматы. Младших детей отдали в детский сад и у меня освободилось время для своих интересов. Стилистика и мода мне были близки всегда, еще со школьных времен я любила создавать образы и сочетать одежду между собой.

Вдохновившись западными блогерами, я сняла свое первое видео, которые все называют «переодевашки». На тот момент у меня не было специального оборудования. Я просто взяла скотч и прикрепила телефон на стену. Быстро смонтировала и выложила видео в Instagram. Тогда у меня было около 5000 подписчиков. За час набралось около 10 000 просмотров, для меня это была большая цифра. Так я поняла, что это именно то, чем мне нужно заниматься. Я продолжала снимать видео в таком направлении, и мой блог начал органически расти.

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Как стать авто-блогером

Талгат Итаев, 33 года, город — Актобе, предприниматель, блогер, @t.itayev

Я не собирался быть авто-блогером, но так получилось, что я люблю машины и их тюнинговать. Все началось с того, что я реставрировал старые машины и публиковал результаты работы на своей странице. Но мои друзья начали писать, что им надоело смотреть на старые автомобили. Тогда я открыл вторую страницу, куда выкладывал свои работы. Меня заметили другие паблики и блогеры, так я набрал своих первых 3000 подписчиков. Для меня это было что-то невероятное. Я ревностно относился к тому, что кто-то смотрит мои фотографии и работы.

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