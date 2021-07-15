Как стать fashion-блогером и работать с Louis Vuitton, Hermes и Dior

Fashion-инфлюенсеры о том, как попасть на Неделю моды в Париже и работать с мировыми брендами.



Маржан Маркаметова, город — Алматы, fashion-Influencer, @marzhana.mmc

Как начинался блог

Я fashion и lifestyle-блогер, начала вести блог в 2012 году. Тогда было мало блогеров и для меня это было как хобби. Я делилась своими образами и фотографиями из путешествий. Девочкам нравилось, как я одеваюсь и какие бренды миксую. Так я набрала первых 10 000 подписчиков. Кроме Казахстана было много подписчиков из России и Украины.

Также я была партнером сети отелей Four Seasons, так как рассказывала и о путешествиях, но из-за пандемии и закрытых границ, уклон стал больше в сторону моды. Вообще по профессии я инженер, доктор PhD, но мода всегда была моей любовью.

Когда я начинала, Instagram давал возможность расти органически. Первые 30 00 подписчиков пришли с легкостью. Сейчас продвигать блог без дополнительных усилий сложно, однако я продолжаю полагаться на органический рост и мне комфортно со своей аудиторией. Они со мной на одной волне, и это важно для меня, так как я транслирую свое видение.

Я постоянно работаю над собой, а когда обращаются такие большие бренды, как Jimmy Choo, Sergio Rossi, Chanel, мне безумно приятно.

О брендах

Я всегда мечтала попасть на Неделю моды в Париже и в 2019 году я подала заявку, меня утвердили и я стала аккредитованным амбассадором. В этот момент я прыгала от радости. После полетев на Неделю моды, я познакомилась с западными коллегами, наблюдала за тем, как они работают, чтобы потом привнести это в Казахстан.

Мечтаю поработать с большими брендами, может даже стать амбассадором Chanel, Prada и других брендов.

Однажды на презентацию бренда Hermes меня одел венгерский бренд Nanushka, который сейчас популярен во всем мире. Еще я совместно с отечественным брендом Aisho Atelier выпустила линию пальто, в котором посетила презентацию бренда Magda Butrym. Редактор журнала Elle Великобритания была в восторге от пальто, и это было приятно.

В этом году меня позвали стать амбассадором Visa Fashion Week, куда приехали классные ребята из зарубежа и крутой street style фотограф.





О плюсах и минусах

Блогинг дал мне множество знакомств по всему миру. Большой плюс в том, что я работаю с одеждой, которую обожаю. Могу возиться с ней несколько часов, ходить на показы, выбирать коллекции. К тому же, свой блог сильно дисциплинирует, ведь есть обязательства и нужно соблюдать дедлайны.

О планах

Возможно, у меня будет собственный бренд одежды. Жду открытия границ — скучаю по путешествиям. Надеюсь скоро снова начну писать о прекрасных местах нашей планеты.

Советы начинающим блогерам:

— делайте все от души

— не поздно начать, если вы уникальный и есть что транслировать миру

— в любом деле успех зависит от того, что вы взяли и поднял свою попу, просто нужно начать что-то делать

— если вам что-то нравится, всегда найдется зритель, которому это тоже понравится

— будьте открыты к коллаборациям

— если вам нравится какой-то бренд, то в начале можно поработать и без оплаты.

Айнур Айтимова, город Алматы, стилист, fashion-Influencer, @aneka_aitimova

Как начинался блог

Мой блог начался с переезда из Астаны в Алматы. Младших детей отдали в детский сад и у меня освободилось время для своих интересов. Стилистика и мода мне были близки всегда, еще со школьных времен я любила создавать образы и сочетать одежду между собой.

Вдохновившись западными блогерами, я сняла свое первое видео, которые все называют «переодевашки». На тот момент у меня не было специального оборудования. Я просто взяла скотч и прикрепила телефон на стену. Быстро смонтировала и выложила видео в Instagram. Тогда у меня было около 5000 подписчиков. За час набралось около 10 000 просмотров, для меня это была большая цифра. Так я поняла, что это именно то, чем мне нужно заниматься. Я продолжала снимать видео в таком направлении, и мой блог начал органически расти.

О брендах

Тогда я получила первое предложение о сотрудничестве от украинского бренда одежды. Оно было на основе бартера. Мне предложили выбрать коллекцию на 30 000 рублей. Я с огромным энтузиазмом сняла ролик, им понравилось, и мы с ними еще долго сотрудничали.

Мне поступали различные предложения от таких fashion и beauty брендов, как Guerlain и Dior Beauty. Когда ко мне поступил запрос о фотосессии для журнала Harper’s Bazaar с презентацией нового аромата от Guerlain, я была безумно счастлива.

На этапе подъема и становления блога мы с семьей решили переехать в Америку. Здесь эта сфера была развита давно, конкуренция огромная, и меня никто не знал. Я начинала все с нуля. Спасибо мужу, что поддержал меня, напомнив о том, что это новая страна и нужно чуть больше времени. И тогда ко мне пришел всем известный американский бренд DKNY. Я была так счастлива, что делала даже больше, чем предполагал наш контракт. В то время, когда весь мир был на карантине, я была гостем digital презентаций и показов.

Также я сотрудничала с брендом Balmain Hair Beauty, который подарил мне годовой запас уходовой косметики для волос. Сейчас мы продолжаем работать. Буквально вчера я получила от них письмо с предложением о презентации их нового продукта.





О плюсах и минусах

У блогера есть возможность управлять своим временем так, как удобно и не быть привязанным к одному месту. Для меня важно проводить много времени с семьей.

Приятные бонусы — регулярное обновление гардероба. Покупку одежды я вычеркнула из статьи расходов.

Что касается минусов — требуется постоянный контроль времени, чтобы не упустить сроки выполнения проектов.

О планах

На сегодня, моя копилка сотрудничества с американскими брендами достаточно серьезная. Как и любой fashion-блогер, хочу закрепиться в нише высокой моды.

Советы начинающим блогерам:

— успех в постоянстве

— найдите свою фишку

— научитесь вести деловую переписку

— делайте контент профессионально, качественно и в сроки

— делайте экстра работу, особенно если вам нравится бренд, и вы хотите с ним долгосрочно сотрудничать.

Гаухар Жексен, город — Алматы, fashion-Influencer, @zhexengauhar

Как начинался блог

Мой блог — это дорога длиною больше, чем в десять лет. Еще в студенчестве я узнала о зарубежных модных блогерах. Я тоже хотела свой блог, где бы рассказывала о том, что меня вдохновляет. Я зарегистрировалась на blogspot.com, публиковала фотографии образов с описанием брендов и продвигала блог через другие социальные сети, которые были популярны в Казахстане. Сначала я делала фотографии на iPhone, потом на цифровой фотоаппарат и уже потом на профессиональную фотокамеру.

Я уже не помню, когда именно блог начал активно расти, так как я была увлечена процессом и не обращала внимание на количество аудитории.

О брендах

Мое первое сотрудничество было с брендом Kira Plastinina. Меня пригласил главный редактор журнала Fashion Collection Роман Александров. Моей задачей было рассказать своей небольшой аудитории о бренде и продемонстрировать наряды, которые я выбрала для себя в подарок. Ни о каком гонораре тогда и речи не было, но первый опыт сотрудничества я запомнила надолго.

Список брендов, с которыми я работаю большой. В основном это зарубежные бренды, которые набирают популярность среди аудитории по всему миру, либо уже востребованы.





Я давно сотрудничаю с брендом H&M и рассказываю об их экологических инициативах, а также с лондонским брендом Yuzefi, который имеет иранские корни. А два с половиной года назад я сотрудничала с брендом Louis Vuitton, у меня была для них фотосессия.

О плюсах и минусах

Плюсов огромное количество: от новых знакомств с невероятными людьми, до подарков от брендов из их новых коллекций.

Минусы — занятость без возможности поддержания нормального режима, особенно в период, когда работаешь на нескольких проектах, одновременно.

О планах

У меня много планов, расскажу о них после того, как реализую.





Советы начинающим блогерам:

— будьте лояльны к брендам и людям, с которыми работаете, не важно генеральный директор компании перед вами или просто сотрудник

— отдавайтесь делу, но важно и помнить о своем внутреннем состоянии, уметь находить время и возможности для восстановления сил

— научитесь определять «свой бренд», находить «своих людей», с которыми комфортно работать.