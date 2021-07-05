Как стать бьюти-блогером. Зачем развивать блог, быть косметологом и сохранять доверие подписчиков

Индустрия красоты развивается и меняется с каждым годом. Есть и те, кто об этом рассказывает. Почему бьюти блогерам можно доверять и как начать вести свой блог — читайте в нашем материале.

Ася Шишкаева, 28 лет, город Алматы, врач-косметолог, инфлюенсер

@dr.asyaa

37 700 подписчиков





Как начинался блог

Я косметолог с высшим медицинским образованием и работаю в этой сфере уже около шести лет. Я мечтала работать хирургом. На четвертом курсе мои друзья уже начали зарабатывать, и мне тоже хотелось стать финансово независимой. Моим желанием было освоить что-то, связанное с медициной. Я начала работать в сфере косметологии, но не рассматривала эту работу в долгосрочной перспективе. А когда у меня стало получаться, я решила, что стоит продолжать. К тому же я сама страдала акне и хотела полностью изучить эту проблему.

Около пяти лет назад я начала вести новую страницу в Instagram. Тогда у меня была только личная закрытая страница с несколькими подписчиками. Друзья советовали создать отдельную Instagram страницу для работы — ведь так можно продвигаться, и я начала это делать. Сначала я публиковала много тяжелой медицинской информации, думала на странице косметолога, должна быть только полезная информация по теме и не думала, что однажды выложу фотографию себя. Но так сложилось, что мне пришлось удалить личную страницу, и я решила больше не заводить новую, а продолжить вести все в одном аккаунте. У меня было много работы и не хотелось еще и Instagram полностью посвящать работе. Так сложился мой блог и личный бренд. Сейчас я делюсь своей жизнью, экспертным контентом и рассказываю о косметике.

Я делюсь честными наводками и обзорами у себя на странице и получаю обратную связь от подписчиков — о том, что они мне доверяют. У меня в ленте нет моих работ, но многие клиенты приходят ко мне по той эстетике, которую я передаю и чувствуют, что я могу им помочь.

О рекламе





Рекламы в моем блоге практически нет. Я рассказываю о бренде косметики моей сестры PURE Beauty, но не потому, что он принадлежит моей сестре, а потому, что я уверена в качестве этой косметики. Мне поступает много предложений от разных косметических брендов, но чаще всего, я от них вежливо отказываюсь.

О плюсах

Благодаря Instagram у меня всегда полная запись. Мы открываем запись на следующий месяц, и буквально за час ее уже закрываем. Это все благодаря моему блогу. Сейчас это называется личным брендом, но раньше такого не было и было сложнее.

О планах

Я буду и дальше развивать свой блог, пробовать разные направления, в том числе beauty, fashion, lifestyle. Думаю вести параллельно профессиональный блог, делиться работами, чтобы люди могли получить от меня больше профессиональной информации. Монетизировать Instagram у меня в планах нет, но я открыта к сотрудничеству с интересными брендами.

Советы начинающим блогерам:

— не перегружать страницу экспертным контентом

— вести страницу органично вам, по любви

— переживать не за количество, а за качество.

Мээрим Толепберген, 29 лет, город Бишкек, бьюти-блогер

@meerisha

1 000 000 подписчиков





Как начинался блог

Блог я начала вести девять лет назад, когда Instagram только набирал популярность в СНГ. Но в тематике бьюти мой блог развивается только последние четыре года, после появления первого ребенка и первых морщин. Я поняла, что в русскоязычном Instagram не хватало бьюти блогеров. Я решила стать первоходцем. Дело оказалось не из легких. Но сейчас я рада, что многие девушки пользуются моими советами.

Первая аудитория ко мне пришла после того, как увидела изменения в моей внешности — на моем лице.

О рекламе





Когда появилась первая аудитория, появились и рекламодатели. Поначалу я работала по бартеру и делала обзоры различных магазинов. Но я всегда стараюсь рассказывать все честно, так как моя аудитория мне доверяет. После каждого обзора подписчики буквально сметали все с полок в магазинах.

Последние три года я тесно работаю с корейским брендом Nature Republic. Я лично была у них на заводе и в лаборатории. Нравится, что их производство идет в ногу со временем — достойный бренд. Не так давно у меня было интересное сотрудничество с американским брендом Drunk Elephant. И еще я люблю бьюти-пространства в Казахстане LULU.

У меня есть правило — я не рекламирую люксовую косметику, от которой нет пользы.

О плюсах и минусах

Когда становишься бьюти-блогером и определенный бренд забирает тебя в сотрудничество, пропадает доверие подписчиков. Потому что создается впечатление, что блогер просто за деньги рекламирует определенную продукцию — это главный минус.

Главный плюс — тебя начинает окружать огромное количество единомышленников и появляется много новых знакомств. А еще у тебя всегда много разных баночек, кремов, сывороток. Это интересно. Я люблю в конце дня прийти домой, смыть с себя косметику и весь негатив за день, уделить время себе и, смотря в зеркало в ванной, просто набраться новой энергии.

О планах

Я планирую запустить вторую страницу «Суйуу Бьюти», буду вести ее на трех языках: русском, английском и кыргызском. Это будет открытое сообщество для женщин, где мы сможем беседовать и задавать друг другу волнующие вопросы о красоте.

Советы начинающим блогерам:

— не бойтесь предлагать большим брендам сотрудничество первыми

— будьте честными с самим собой и со своей аудиторией

— делайте то, что вам нравится.

Алина Мартин, 25 лет, город Нур-Султан, семейный врач, блогер, нутрициолог

@martin_tips

84 200 подписчиков





Как начинался блог

История моего блога началась в 2014 году, когда я переехала в Астану. Тогда был популярен Periscope, где я проводила много времени и общалась с девочками, отвечала на вопросы о косметике. Когда вопросов стало много, я спросила подписчиков было бы им интересно читать мой блог о косметике? Я купила для фотографий два фона разных цветов, которые бы обозначали хороший и плохой отзыв и начала вести блог. В день я писала по пять постов.

За день на меня подписывалось по 100 подписчиков. Это было круто. Хотя в моем блоге, кроме косметики больше ничего не было. Я не знала, к чему все это приведет, просто делала то, что мне нравилось. Я общалась с каждой девушкой, отвечала на все комментарии, моя аудитория была живой и доверяла мне. Поняла, что я блогер, когда меня стали узнавать на улице. Раз в месяц, меня могли узнать и подойти. Это было приятно.

О рекламе

Когда у меня было около 4000 подписчиков, магазины органической и корейской косметики прислали мне косметику. Это было для меня большим счастьем, я даже написала статью об этой косметике для своей колонки. И на тот момент эти два магазина стали для меня фундаментальными партнерами, я не брала на рекламу их конкурентов — ведь они в меня поверили. По сей день я с ними работаю и сотрудничаю.

Косметические компании дарили мне PR-боксы, приглашали на мероприятия, присылали косметику на тестирование. Моя кожа была от этого в шоке, конечно, но интерес был выше этого. Я работала на бартер. С 99% люксовых брендов я работаю по бартеру.

На постоянной основе я сотрудничала с аптеками, брендами корейской косметики, американскими брендами и космецефтикой. Обычно, я работаю с брендами от полугода до трех лет. Это удобно. Так складываются более доверительные отношения: между мной и брендом, между мной и аудиторией.

На сегодняшний день у меня нет рекламных проектов, связанных с косметикой, так как я открыла собственный магазин, и теперь это противоречит моим интересам. Я не рекламирую медикаменты, лекарственные препараты, ненатуральную и домашнюю косметику ручной работы, гадалок, тарологов и ставки.

Самое интересное сотрудничество у меня было с авиакомпанией Air Astana. Я писала сценарий для видеоролика об уходе за кожей. Мой сценарий утвердили, и мы отсняли ролик прямо в небе. Взамен, по своему же запросу я получила билеты с открытой датой на целый год.

О плюсах и минусах

В том что ты бьюти-блогер, в целом нет никаких минусов: рассказываешь о косметике и не несешь, практически никакой ответственности. А вот в моем случае, я косметолог, врач с дипломом, я несу ответственность за то, что транслирую на странице.

Плюсов много: от узнаваемости и лояльности брендов, до монетизации блога, также блог помогает находить и собирать аудиторию для своих собственных проектов и услуг.





О планах

Полтора месяца назад я переформатировала свой блог, убрав из ленты 90% рекламы, и оставила маленькое количество обзоров косметики. Я планирую больше рассказывать о питании, здоровье и медицине. Буду делать это в интересной и легкой подаче. Мой блог растет органически и меня это устраивает.

Советы начинающим блогерам:

— делегировать то, что у вас получается хуже всего, работайте над своей сильной стороной

— не портить репутацию ради хайпа. Для крупных брендов важна хорошая репутация блогера

— разделить свой блог на секции: развлекательный, личный, экспертный контент и так далее.