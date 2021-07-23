Как стать авто-блогером: тестировать новые автомобили BMW и запускать успешные бизнес проекты

Первым прокатиться на новой модели BMW, совершить автотур по Европе и быть членом жюри международных выставок — все это могут себе позволить авто-блогеры. Читайте наш материал, если тоже так хотите.

Талгат Итаев, 33 года, город — Актобе, предприниматель, блогер, @t.itayev

Как начинался блог

Я не собирался быть авто-блогером, но так получилось, что я люблю машины и их тюнинговать. Все началось с того, что я реставрировал старые машины и публиковал результаты работы на своей странице. Но мои друзья начали писать, что им надоело смотреть на старые автомобили. Тогда я открыл вторую страницу, куда выкладывал свои работы. Меня заметили другие паблики и блогеры, так я набрал своих первых 3000 подписчиков. Для меня это было что-то невероятное. Я ревностно относился к тому, что кто-то смотрит мои фотографии и работы.

О брендах

Бренды не сразу проявили ко мне интерес, но автосалоны всегда были рады меня видеть и с самого начала предлагали различные тест-драйвы. Сейчас я не сотрудничаю ни с каким брендом. Последний раз работал с брендом Mobil1. Наше сотрудничество длилось год, в течение которого я был их бренд-амбассадором. В настоящее время я занимаюсь своим проектом TI Detailing, полностью в него погружен и являюсь его амбассадором и учредителем.

Большое удовольствие я получил, когда меня позвали в качестве жюри-комиссии автовыставки Motorfest. Это серьезное мероприятие, и до пандемии оно проходило ежегодно. Последнее было на Медео, где я и был в жюри.





О плюсах и минусах

Мой блог привлекает клиентов для моего бизнеса со дня открытия и по сей день. Для меня это главное. Минусов не вижу, но знаю, что есть люди, которые не любят медийность, возможно, для них это проблема, но не для меня.

О планах

Планирую выйти на площадку YouTube, делать больше обзоров на интересные автомобили и проекты, освещать загородные поездки и поездки по всему Казахстану.

Советы начинающим блогерам:

— необходимо быть самим собой. Я замечаю, что молодые ребята стараются выглядеть круче, но аудитория это чувствует. Это уже в прошлом. Лучше быть собой, искренним, и аудитория это ценит.

— рекламируйте то, что купили бы сами. В последнее время я стал исключать бренды, в которых сомневаюсь или сам не стал бы покупать.

Дияс Валихан, 37 лет, город — Алматы, блогер, @diyas_valikhan

Как начинался блог

Мой путь начался в 2008 году с перевода западных публикаций на тему тюнинга автомобилей. Материалы я размещал на специально для этого созданном веб-сайте, так как тогда социальные сети не были так популярны и распространены, как сейчас.

Тогда понятие «блогер» не было популярным как сегодня, и я просто делился тем, что было в первую очередь интересно мне самому. А вот спустя 10 лет, в 2018 году, «блогерство» стало моей основной деятельностью.

Первая аудитория пришла через размещение ссылок на блог о тематических форумах. В итоге блог стал настолько популярным, что в 2011 году я был приглашен в состав жюри всероссийского Volkswagen/Audi фестиваля, ежегодно проходящего в Москве. Но даже тогда я не считал себя блогером. Я просто размещал материалы на сайте, к которым добавились авторские публикации с интересными местными проектами.

Блогерство дало мне возможность заниматься любимым делом. Я с детства люблю автомобили и спустя годы все еще продолжаю «играть в машинки», получая от этого удовольствие, хотя это стало моей работой.

О брендах

Бренды и салоны автомобилей стали интересоваться моим блогом после «переезда» с отдельного сайта в социальные сети. А случилось это осенью 2014 года. К тому моменту мои интересы в мире автомобилей уже не ограничивались только доработанными машинами, и я постепенно начал вводить новые темы, рассказывая про новости рынка, премьеры новых моделей авто и прочее. Сейчас это стало основной темой моего блога.

Я бренд-амбассадор двух компаний, связанных с автомобильной индустрией: Mobil1 — крупнейший производитель моторного масла в мире, Continental — немецкий производитель, лидер в области автомобильных шин.

Самое интересное сотрудничество было с компанией, занимающейся организацией автомобильных туров в Европе. Мы отправились в Германию и посетили крупнейшие автомобильные музеи: Mercedes, Porsche и Audi. А перемещались между музеями на спортивном купе BMW M6 и спортивном кроссовере Audi SQ7. Немецкие автобаны и быстрые автомобили — это невероятный опыт, особенно для людей с бензином в крови.





О плюсах и минусах

Плюс в том, что по долгу службы выдается возможность поездить на разных автомобилях. Что может быть лучше, когда ты фанат машин до мозга костей?

Из минусов могу отметить сложность производственного процесса. Снимать автомобили, делать обзоры сложнее в техническом плане, чем блоги на любую другую тему.

О планах

Расширение аудитории за счет выхода на другие рынки. На самом деле я уже это делаю. Англоязычная версия моего YouTube-канала за 8 месяцев преодолела отметку в 100 000 подписчиков, а самое просматриваемое видео совсем скоро достигнет отметки в 7 000 000 просмотров.

Советы начинающим блогерам:

— главное не сидеть на месте и пробовать. Порой «выстрелить» может то, на что никто не делал ставку. А узнать, что же «стрельнет», можно только методом проб и ошибок

— не нужно заморачиваться на сложное оборудование, если мы говорим про съемку видео. Мое первое «стрельнувшее» видео было снято на мобильный телефон и камеру формата Handycam. Снимайте на то, что есть под рукой. Главное, чтобы контент был полезным и помогал людям в решении каких-то задач

— о работе с брендами. Часто бренды не представляют вашу кухню изнутри, не знают какие могут быть варианты сотрудничества. Поэтому проявляйте инициативу и предлагайте сами.