Как стать тревел-блогером. Истории блогеров из России, Украины и Казахстана

Павел Матвеев, 30 лет, родной город — Калининград, фотограф, предприниматель, путешественник

@pavelmatveev

205 000 подписчиков





Как все началось

Изначально я фотограф, снимал много всего: рекламу для каталогов и репортажи. Для себя и для души я фотографировал пейзажи, у меня даже был блог в LiveJournal с моими работами. А Instagram у меня просто был, и я что-то там постил, потом решил публиковать туда и пейзажи. Более активно публиковать фотографии я начал в 2016 году.

Я всегда много путешествовал, ездил по работе в разные места и однажды подумал, а почему бы не брать всегда с собой камеру. Так начался мой блог. У меня не было какого-то резкого скачка, я не проснулся в один день с сотнями тысяч подписчиков. Я просто делал и продолжаю делать то, что мне нравится, блог развивается ествественно, контент находит отклик у людей.





Я даже не могу назвать себя блогером, мне кажется, это слишком узкое понятие. Сегодня блогер должен уметь хорошо фотографировать, снимать видео, монтировать, писать, быть маркетологом и где-то журналистом.

Многие думают, что быть блогером это легко и просто. По приколу сделал фоточку, запостил ее и все. Для многих работа — это находиться офисе с 09:00 до 18:00. Но блогерство — это тоже работа, нужно развиваться, совершенствовать свои навыки. То, что видят люди в Instagram это только вершина айзберга. Например, сейчас я начал снимать видео для YouTube канала и это не так просто, как может показаться. Чтобы сделать качественный продукт, нужно много и усердно работать.

Обращения от рекламодателей ко мне пошли примерно на отметке в 15 000 подписчиков, но я всегда старался аккуратно выбирать партнеров, так как для меня важен имидж, чтобы в будущем крупные бренды понимали, что у меня качественный контент и рекламодатели.

О плюсах и минусах

Многие думают, что классно всегда находиться в путешествии, поездках и перелетах, но иногда это сильно выматывает. У меня были проекты, где мы неделю только ехали, чтобы сделать несколько кадров и спали по два часа в сутки. Или бывает, что за три недели у тебя четыре кардинальные смены часовых поясов, а перестраиваться сложно. Но если человеку это нравится, у него будет больше мотиваций к такой работе.





Я делаю то, что мне нравится. Самая лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби.

Благодаря своей медийности, я могу брать в пользование практически любую технику любых брендов и даже машины для поездок. Сегодня я могу договориться с 98% брендов.

Самая интересная поездка



У меня была экспедиция на полюс холода, где мы замеряли самую низкую температуру. Мы три недели жили в палатке, в тайге, при температуре -50, и зафиксировали самую низкую температуру 2020 года, это -54 градуса. Всю поездку: маршруты, расчеты, организовывали научные эксперты, а мы с другом должны были довести это до общественности, сделать репортаж. Это было интересно, потому что мало, кто может представить, что такое -50 градусов.

Дышать в такой обстановке сложно, только если баф надевать. Если быстро дышать, то вообще можно легкие обморозить.

Сложнее всего переносились перепады температуры. Мы жили в палатке, которая отапливалась, и там теплый воздух поднимается вверх. То есть, когда стоишь в полный рост голова умирает от жары, там где-то +20, а у ног -5, они мерзнут. Выходишь из палатки, а там -50 градусов.





Температура настолько низкая, что руки замерзают и становится больно, ты ничего не можешь взять голой рукой. Но я удивился тому, что там были оленеводы и когда вся техника замерзала, и ее нужно было занести в палатку, это делали олени. Олени - безотказный вид транспорта в тайге.

Советы начинающим тревел-блогерам:

— важно быть искренним и любить то, что делаешь, тогда мир потянется к тебе

— планировать долгосрочно, помнить о репутации, не думать о сиюминутной выгоде

— главная стратегия — делать качественно.

Вера Пасько, 28 лет, родной город — Николаев, блогер, фотограф

@verapasko

105 000 подписчиков





Как все началось

Когда я только начинала вести блог, мне нравилось снимать природу, красивые места родного города. Тогда я даже не задумывалась над полноценным ведением блога, хотелось фотографировать все вокруг, путешествовать и делиться этой красотой.

Еще в школе я заинтересовалась фотографией. Мечтала, что однажды буду много путешествовать и фотографировать. Так и произошло.

В Instagram я начала подписываться на красивые странички и общаться с их обладателями. Так познакомилась с самыми первыми Instagram-блогерами в Украине. Первую аудиторию так и собрала, а потом попала в раздел «рекомендованные пользователи» в Instagram. Раньше сам Instagram выбирал профили со всего мира и помещал их на эту страничку. Я попала туда два раза и ко мне подписалось много людей.





Первое рекламное сотрудничество было весьма ранним, практически на старте моего блога. Популярный бренд часов предложил сотрудничество по бартеру, и я согласилась. Кстати, эти часы у меня до сих пор есть и работают.

Блог-туры в моей жизни появились приблизительно в то же время. Они тогда только зарождались в нашей стране и мне удалось поучаствовать в них с другими крутыми, на то время, блогерами. Многие из них и сейчас продолжают вести блоги.

Я сотрудничаю в основном с крупными брендами, с теми, которые люблю и пользуюсь в повседневной жизни.

О плюсах и минусах

Главный плюс, однозначно в том, что это работа по душе, я занимаюсь исключительно тем, что нравится. А из минусов то, что вся твоя жизнь на виду у всех, у большой аудитории. Неоднократно от родственников получала комментарии, не выставлять то или иное. Сильно личное, я редко показываю. Все же предпочитаю, чтобы что-то оставалось только моим.

Блог дал мне классные знакомства, интересные путешествия, работу мечты. Я занимаюсь не только блогерством, но также я и фотограф. Многие заказчики узнают обо мне через блог и мне это нравится.





Самая интересная поездка

Сложно выбрать одну поездку, ведь каждая из них удивительная. Но самая запоминающаяся — первая поездка, потому что тогда это было все в новинку. Мы ездили в Буковель с другими блогерами, много гуляли по окрестностям, снимали, я увидела, как круто работают другие блогеры и поняла, что хочу еще больше развиваться в этом направлении. Тогда я впервые была в Карпатах и удивилась такому масштабу. Тогда же впервые попала на концерт, на который не смогла попасть в родном городе.

Советы начинающим тревел-блогерам:

— не участвуйте в гивах, собирайте свою аудиторию, которой будете интересны именно вы

— не бойтесь начать и любите то, что вы делаете

— читайте книги о маркетинге и вдохновляйтесь лучшими примерами.

Сакен Кагаров, 27 лет, родной город — Алматы, экстрим-спортсмен, путешественник

@saken_kagarov

154 000 подписчиков





Как все началось

Все начиналось в 2010 году, когда я начал кататься на велосипеде. Я просил друзей снимать меня со стороны, когда выполнял сложные или опасные элементы. В 2015 году у меня было 5000-6000 подписчиков, тогда у меня случилась травма, и я осознал, что нужно вести страницу профессионально и красиво.

Первые три года были сложными. Первый велосипед мы с родителями покупали в кредит, но на четвертый-пятый год начали появляться спонсоры, которые поверили в меня, и мы начали вместе развиваться. Я до сих пор с ними дружу. Это многого стоит.

Я стараюсь работать с брендами, которые нравятся мне. С 2012 года я начал писать брендам сам. Первыми кто подтвердил сотрудничество, был магазин одежды mrBest и бренд GoPro. Но это все было по бартеру.





Сейчас я сотрудничаю с Sony Kazakhstan, Gorilla, Shymbulak, Aviata, Intertop, Timberland, Salam Bro, Marmelad Bar, Sponge Cheesecake.

В 2019 году в мой первый блог-тур, который назывался: «Новый Шелковый Путь», меня пригласила организация «КазахТуризм». Я удивился, но понял, что теперь я тревел-блогер, хоть и начиналось все со спорта.





О плюсах и минусах

Классно, когда люди на улице подходят, здороваются, говорят слова поддержки, это приятно и заряжает.

Минусы, как и у всех — хейтеры, осуждение, что-то не так сделаешь и все.

Самая интересная поездка





Самая интересная поездка была в Норвегию, это было эпично. Мы выехали из Москвы в Питер, из Питера через Финляндию до Швеции и дальше до Норвегии. Мы целый месяц путешествовали по Норвегии. Катались на лыжах и поднимались в горы. Наш друг уснул за рулем на трассе, и мы слетели с дороги, машина сломалась. Это было нечто, так как там был обрыв в океан, высотой метров в 100.

Советы начинающим тревел-блогерам:

— делать то, что нравится

— на гнаться за деньгами

— не сдаваться и не менять сферы деятельности каждый день

— всегда искать новые ракурсы для подачи контента.