Как разделять личные деньги и деньги компании: инструкция для предпринимателей

В рубрике о финансах в бизнесе наш автор Михаил Смолянов рассказывает, почему так важно вести учет финансов в компании. В этот раз Михаил поднял интересную проблему, которая знакома многим предпринимателям.





Михаил Смолянов, предприниматель, инвестор, основатель сервиса «Финолог»





Сегодня мы поговорим про большую проблему, о которой многие стесняются говорить.

Мы поговорим про смешение денег компании и личных.

Вы владелец компании. Вы оплачиваете рекламу в Facebook своей личной картой, потом оплачиваете со счета компании тур на Канары на Новый год. Потом покупаете за свои личные деньги ящик Moët на корпоратив. После этого покупаете безналом ноутбук в подарок дочке. Оплачиваете своими деньгами подарки для партнеров, так как ваш маркетолог поздно про это подумал, и уже никто не хотел работать по безналу. Берете из кассы 200 тысяч, потому что вроде много платили за Facebook в этом месяце и вам нужны деньги на выходные.

В январе вы пытаетесь подвести итоги декабря и не понимаете кто кому должен — то ли компания вам, то ли вы компании.

Знакомо? Давайте разберемся, как вести учет, чтобы не было этой путаницы. Я надеюсь, что просто учет движения денег вы ведете. Если не ведете — начинайте вести, можно в Ecxel, можно в «Финологе».

Так выглядит простой учет денег в Ecxel:





Если вы ведете учет в такой простой форме, давайте подумаем, что надо, чтобы считать, кто кому должен? Надо добавить понятие счета. Есть деньги компании, есть ваш виртуальный счет. Ваш виртуальный счет и будет отражать операции, когда вы заплатили за компанию.

Когда вы платите со своего счета за компанию — так и проводите. Когда компания платит за вас со своего счета — проводите это как платеж компании со счета компании, а после добавляйте эту сумму на свой виртуальный счет.

Если вы взяли деньги под отчет — проводите перевод со счета компании на свой.





В итоге баланс этого вашего виртуального счета и будет показывать, кто кому должен. Если он отрицательный — значит компания должна эту сумму вам. Если положительный — вы должны эти деньги компании. Вот и все. Главное разделить денежные потоки и не забывать вносить операции сразу.

Если вы получили деньги от компании как зарплату или дивиденды — это не перевод на виртуальный счет, это выплата на ваш реальный счет. Не путайте их! Виртуальный счет только для учета операций — вы заплатили за компанию, и компания заплатила за вас. Выплата денег вам как сотруднику и владельцу проводится как выплата.



