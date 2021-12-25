Как переехать в Канаду, ОАЭ, Турцию или США: оформление визы и ВНЖ

Гражданство США: об основных этапах, процедурах и подготовке к ним





Инара Смит, родной город — Оренбург, инженер строитель





После заключения брака я подала заявление на грин-карту. Всеми процессами занималась сама, но многие прибегают к услугам иммиграционного адвоката. В иммиграционном офисе меня заверили, что это не влияет на скорость рассмотрения вашего заявления.

А спустя три года с момента получения грин-карты я решила подать заявление на получение гражданства по форме N-400 Application for Naturalization.

Чтобы получить гражданство, нужно пройти несколько этапов.

1. Подача заявления.

2. Биометрические данные

3. Подготовка к собеседованию

Больше информации по ссылке.

Переезд в Турцию: как оформить вид на жительство или получить гражданство





Турция всегда привлекала к себе иммигрантов. И на то есть ряд причин: приятный климат, популярные курорты в зоне доступности и отзывчивые жители.





Вид на жительство

Туристический ВНЖ в Турции называется ikamet. Его необходимо оформить в том случае, если вы приехали в страну и приняли решение остаться там более чем на три месяца. Этот документ получить легче всего, а затем продлевать каждый год.

Этапы оформления:

1. Для начала необходимо заполнить анкету на сайте миграционной службы Турции и оплатить госпошлины.

2. Затем подготовить перечень документов.

Больше информации по ссылке.

Учеба, работа, ПМЖ — как выбрать подходящую визу и переехать в Канаду

Алимжан, город — Ванкувер, Account Executive





Процесс оформления студенческой визы

Я выбрал двухгодичную программу обучения, чтобы получить рабочую визу сроком на три года. Отработав год на востребованной позиции, получил статус ПМЖ в Канаде.

Тем, кто хочет переехать через обучение, рекомендую выбрать двухгодичную программу. Можно рискнуть и выбрать год обучения, но тогда вы получите рабочую визу сроком на год. В таком случае, придется работать на востребованной должности ровно год.

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Как переехать в ОАЭ: рабочая, инвестиционная и резидентская визы





Альмира Закирьянова, город — Дубай, B2B salesservices executive





Процесс оформления резидентской визы

После подписания контракта обеими сторонами, работодатель начал процесс оформления документов. В большинстве случаев визу оформляют на два-три года. Для этого необходимо сдать необходимые анализы в клинике, а все расходы покрывает компания. После этого вы сдаете отпечатки пальце и фото для ID — удостоверение резидента. Весь процесс занимает около месяца.

Если вы устраиваетесь на работу через агентство на Родине и прошли интервью онлайн, то вначале у вас будет виза сроком на три месяца. После чего вы получаете визу на более долгий срок.

Больше информации по ссылке.