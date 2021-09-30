Переезд в Турцию: как оформить вид на жительство или получить гражданство

Турция всегда привлекала к себе иммигрантов. И на то есть ряд причин: приятный климат, популярные курорты в зоне доступности и отзывчивые жители.

Но как же получить гражданство или вид на жительство? Этой информацией с нами поделились Лаура Абдуалиева @abdualiyeval и Шахин Аскеров @turkey.doc

Вид на жительство

Туристический ВНЖ в Турции называется ikamet. Его необходимо оформить в том случае, если вы приехали в страну и приняли решение остаться там более чем на три месяца. Этот документ получить легче всего, а затем продлевать каждый год.

Стоит учитывать, что оформление туристического ВНЖ зависит от города, где вы подаете заявку. К примеру, в Анталии одобряют более 90% поданных заявок.

Этапы оформления:

1. Для начала необходимо заполнить анкету на сайте миграционной службы Турции и оплатить госпошлины.

2. Затем подготовить перечень документов:

— ксерокопии паспорта и штампа о въезде в страну

— прописка и договор аренды, заверенный у нотариуса

— распечатанная онлайн форма заявления с подписью в конце документа

— 4 биометрические фотографии

— оформить страховой полис. Можно приобрести частный или предоставить государственный.

В случае продления вида на жительство, вам нужно предоставить копию старой карты.

3. Далее в назначенный день нужно прийти в миграционную службу и подать документы.

4. Последний этап — ожидание. В течение 90 дней миграционная служба отправит вам готовый документ по почте.

Приятный бонус: в случае получения вида на жительства в течение восьми лет, вы сможете получить турецкое гражданство.

Гражданство

В получении турецкого гражданства много плюсов. Например, выгодные условия для предпринимательства.

Турецкое гражданство можно получить несколькими способами.

1. Покупка недвижимости:

— в случае покупки недвижимости стоимостью выше $250 000 можно получить гражданство ускоренным путем в течение 2-3 месяцев. Но сумма должна быть указана в свидетельстве о собственности на недвижимость — tapu.

— при покупке недвижимости на сумму менее $250 000 можно получить гражданство только спустя пяти лет жизни в стране. Весь этот срок необходимо получать ВНЖ, который основывается на владении недвижимостью.

2. Инвестиции в экономику.

Если вы инвестируете в турецкую экономику свыше $500 000, то сможете получить гражданство в течение нескольких месяцев.

3. Работа

Если у вас уже есть официальное и легальное разрешение на работу в Турции, то гражданство можно получить через пять лет. Также необходимо знание турецкого языка и официальное подтверждение дохода, которое не может быть меньше минимальной заработной платы в Турции.

4. Заключение брака

В случае заключения брака с гражданином Турции вы получите гражданство через три года. Необходимо пройти собеседование на турецком языке вместе с супругом. Во время интервью будут задавать разные вопросы, чтобы подтвердить подлинность вашего брака.