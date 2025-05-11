«Барака», «хавас» и еще 12 узбекских слов, которые трудно перевести на русский язык

Узбекский язык богат словами, которые невозможно перевести одним словом на русский — в них заключены целые смыслы, настроения и культурные коды. Собрали 15 таких слов.





Барака





Слово, обозначающее благословение, плодородие, успех. Например, баракали хосил — хороший урожай.





Ният





Благое намерение, искреннее желание. Говорят: «Начни с нията — и будет барака».





Хавас





«Белая» зависть или восхищение. Хавас килмок — мечтать о чем-то, завидовать без злобы.





Буюрсин





Пожелание: «Пусть принесет пользу» или «Пусть пригодится». Часто говорят в быту.





Насиба





То, что суждено. Насиб килса — если суждено, получится. Бу унинг насибаси — это его доля.





Мишиқи





Неловкий, неопытный человек. Часто говорят про молодых или неудачников — в насмешку, но не грубо.





Димог'дор





Нос задрал — значит, димог'дор. Слово описывает высокомерного, надменного человека, чаще в шутку.





Валаксаланг





Бездельник в крайней форме. Полностью беспечный человек, шалопай.





Такасалтанг





Тоже бездельник, но с уклоном в неудачника — у него ничего не выходит.





Хумпар

Незрелый, наивный. Может быть как насмешкой, так и ласковым словом о детях или животных.





Айланай





Слово любви и привязанности. Буквально — «обхожу вокруг тебя», как символ почтения и ласки.





Ургилайин





Ласковое восклицание, восхищение: «молодец», «умница». Часто добавляют к фразам — ақлингдан ургилайин.





К’озинга кара

Буквально — «смотри в свои глаза», но на деле — «будь внимателен», «смотри под ноги».





Г’аламис





Интриган, хитрец, устраивающий закулисные игры.





Фаросат





Проницательность, житейская мудрость. Так хвалят разумных и тактичных людей, особенно невесток.