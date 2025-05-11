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«Барака», «хавас» и еще 12 узбекских слов, которые трудно перевести на русский язык
Ташкент

07.05.2025

«Барака», «хавас» и еще 12 узбекских слов, которые трудно перевести на русский язык

Узбекский язык богат словами, которые невозможно перевести одним словом на русский — в них заключены целые смыслы, настроения и культурные коды. Собрали 15 таких слов.


Барака

Слово, обозначающее благословение, плодородие, успех. Например, баракали хосил — хороший урожай.


Ният

Благое намерение, искреннее желание. Говорят: «Начни с нията — и будет барака».


Хавас

«Белая» зависть или восхищение. Хавас килмок — мечтать о чем-то, завидовать без злобы.


Буюрсин

Пожелание: «Пусть принесет пользу» или «Пусть пригодится». Часто говорят в быту.


Насиба

То, что суждено. Насиб килса — если суждено, получится. Бу унинг насибаси — это его доля.


Мишиқи

Неловкий, неопытный человек. Часто говорят про молодых или неудачников — в насмешку, но не грубо.


Димог'дор

Нос задрал — значит, димог'дор. Слово описывает высокомерного, надменного человека, чаще в шутку.


Валаксаланг

Бездельник в крайней форме. Полностью беспечный человек, шалопай.


Такасалтанг

Тоже бездельник, но с уклоном в неудачника — у него ничего не выходит.


Хумпар

Незрелый, наивный. Может быть как насмешкой, так и ласковым словом о детях или животных.


Айланай

Слово любви и привязанности. Буквально — «обхожу вокруг тебя», как символ почтения и ласки.


Ургилайин

Ласковое восклицание, восхищение: «молодец», «умница». Часто добавляют к фразам — ақлингдан ургилайин.


К’озинга кара

Буквально — «смотри в свои глаза», но на деле — «будь внимателен», «смотри под ноги».


Г’аламис

Интриган, хитрец, устраивающий закулисные игры.


Фаросат

Проницательность, житейская мудрость. Так хвалят разумных и тактичных людей, особенно невесток.

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