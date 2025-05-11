«Барака», «хавас» и еще 12 узбекских слов, которые трудно перевести на русский язык

Узбекский язык богат словами, которые невозможно перевести одним словом на русский — в них заключены целые смыслы, настроения и культурные коды. Собрали 15 таких слов.
Барака
Слово, обозначающее благословение, плодородие, успех. Например, баракали хосил — хороший урожай.
Ният
Благое намерение, искреннее желание. Говорят: «Начни с нията — и будет барака».
Хавас
«Белая» зависть или восхищение. Хавас килмок — мечтать о чем-то, завидовать без злобы.
Буюрсин
Пожелание: «Пусть принесет пользу» или «Пусть пригодится». Часто говорят в быту.
Насиба
То, что суждено. Насиб килса — если суждено, получится. Бу унинг насибаси — это его доля.
Мишиқи
Неловкий, неопытный человек. Часто говорят про молодых или неудачников — в насмешку, но не грубо.
Димог'дор
Нос задрал — значит, димог'дор. Слово описывает высокомерного, надменного человека, чаще в шутку.
Валаксаланг
Бездельник в крайней форме. Полностью беспечный человек, шалопай.
Такасалтанг
Тоже бездельник, но с уклоном в неудачника — у него ничего не выходит.
Хумпар
Незрелый, наивный. Может быть как насмешкой, так и ласковым словом о детях или животных.
Айланай
Слово любви и привязанности. Буквально — «обхожу вокруг тебя», как символ почтения и ласки.
Ургилайин
Ласковое восклицание, восхищение: «молодец», «умница». Часто добавляют к фразам — ақлингдан ургилайин.
К’озинга кара
Буквально — «смотри в свои глаза», но на деле — «будь внимателен», «смотри под ноги».
Г’аламис
Интриган, хитрец, устраивающий закулисные игры.
Фаросат
Проницательность, житейская мудрость. Так хвалят разумных и тактичных людей, особенно невесток.