Учеба, работа, ПМЖ — как выбрать подходящую визу и переехать в Канаду

Мадина Байтореева, 36 лет, город — Монреаль, работа в сфере страховой деятельности, @madina_incanada

О переезде

В июле 2019 года мы с семьей переехали в Канаду. С тех пор живем в провинции Квебек. Причиной переезда стала работа супруга. Мы воспользовались возможностью пожить за границей, которую предоставила его компания.



Квебек — франкоговорящая провинция, поэтому я в течении семи месяцев учила французский язык дополнительно.

Процесс оформления рабочей визы

Мы переехали по рабочей визе. Процесс занял шесть месяцев — относительно быстро. Оформлением документов занималась компания супруга. Надо признать, что это была огромная поддержка с их стороны.



Процесс одобрения занимает от года до шести лет. Многое зависит от вида визы. Например, по учебной переехать быстрее и легче. А получение статуса постоянного резидента — Permanent Residence, занимает больше времени.

— иметь подтвержденное приглашение на работу — joboffer

— заполнить анкету со всеми данными

— пройти медицинское обследование всей семьей

— сдать биометрические отпечатки пальцев

— набраться терпения для того, чтобы ждать.

В дальнейшем, если мы захотим остаться в Канаде, нам необходимо будет получить статус постоянных резидентов. Для этой процедуры требуется:

— подтверждение знания английского языка — сертификат IELTS на 6-7 баллов

— оценка GPA в дипломе

— ожидание длиною в 1,5 года.

Каждый может подать заявку на визу онлайн, находясь в Казахстане, через такие официальные сайты, как immigration.ca и canadianvisa.com.









Юлия Рунова, 27 лет, город — Торонто, агент по работе с клиентами в туристической компании, @julia_canada_blog





О переезде

Мы с мужем переехали в Канаду в феврале 2019 года. Супруг мечтал о переезде с 16 лет, изучал английский язык и интересовался условиями иммиграции. И в 2017 году мы зарегистрировались на сайте Express Entry, выполнив все пункты, указанные в иммиграционном списке.

Через несколько недель нам пришло приглашение от провинции Онтарио. Нам предложили подать заявку на иммиграцию на карту постоянного жителя — Permanent Residence по профессиональной программе Ontario Human Capital Priorities Stream.

Процесс оформления PR card

Для заявки на PR card, мы загрузили необходимые документы на сайт. Это дипломы, подтверждение опыта работы и другие. Спустя пару месяцев узнали, что прошли.

Чтобы подать заявку на визу, подтвердили необходимые документы еще на этапе отбора. Затем прошли медицинский осмотр в клинике Алматы, куда нас направили. После дождались письмо, подтверждающее PR card, и отправили паспорта в Москву для получения иммиграционной визы.

Иммиграционная виза, по сути, одноразовая. Она нужна для въезда в Канаду. Ее срок действия всего два месяц. За это время нужно въехать в страну. Далее, во время процесса иммиграции в аэропорту, офицер перечеркивает визу, и вам оформляют документы на карту постоянного жителя.







Алимжан, 30 лет, город — Ванкувер, Account Executive, @alimzhan_canada

О переезде

Я родом из города Алматы. В 2016 году переехал в Канаду по студенческой визе. Окончил двухгодичную программу в сфере бизнес-администрирования. Она аналогична программе магистратуры, только без защиты диссертации.

Основная цель переезда — самореализация на северо-американском континенте через обучение. Колледж или университет — это уникальная возможность построить связи со сверстниками и научиться работать в команде с представителями разных национальностей.

Процесс оформления студенческой визы

Я выбрал двухгодичную программу обучения, чтобы получить рабочую визу сроком на три года. Отработав год на востребованной позиции, получил статус ПМЖ в Канаде.

Тем, кто хочет переехать через обучение, рекомендую выбрать двухгодичную программу. Можно рискнуть и выбрать год обучения, но тогда вы получите рабочую визу сроком на год. В таком случае, придется работать на востребованной должности ровно год.

Часто люди, которые подают заявки на ПМЖ, не добирают нужные баллы из-за того, что им не хватило срока рабочей визы. Поэтому будьте готовы просчитать иммиграционный план, вплоть до дней, если вы выбираете программу обучения на год.

Для тех, у кого есть ценный опыт работы за пределами Канады, советую присмотреться к иммиграционной программе Federal Skilled Worker и изучить условия провинциальных программ.

В Канаду можно иммигрировать через:

— учебу

— работу

— федеральные /провинциальные программы

— брак

— беженство.