Гражданство США: об основных этапах, процедурах и подготовке к ним

Инара Смит, родной город — Оренбург, инженер строитель

О переезде

Моя первая специальность — бухгалтер. Но я всегда мечтала быть инженером-строителем, поэтому заочно поступила на строительный факультет. А в 2014 году приехала в США по студенческой визе F1 как международный студент по обмену. Училась в государственном Университете штата Миннесота. Получила степень бакалавра по профессии Civil Engineer. Во время обучения я попала на инженерную практику, где встретила будущего супруга, гражданина США.





О получении гражданства СШ

А

После заключения брака я подала заявление на грин-карту. Всеми процессами занималась сама, но многие прибегают к услугам иммиграционного адвоката. В иммиграционном офисе меня заверили, что это не влияет на скорость рассмотрения вашего заявления.

А спустя три года с момента получения грин-карты я решила подать заявление на получение гражданства по форме N-400 Application for Naturalization.

Чтобы получить гражданство, нужно пройти несколько этапов.

1. Подача заявления.

Всю информацию по подаче заявления можно найти на сайте US Citizen and Immigration Services. Сделать это можно как онлайн, так и офлайн. При подаче бумаг офлайн нужно приложить все вспомогательные документы, такие как копия свидетельства о браке, копия грин карты, чек на оплату заявления. После чего отправить их по почте. Можно потратиться и доплатить за сертифицированную доставку с услугой отслеживания. Иногда случается так, что конверт может пролежать в иммиграционном офисе несколько дней или даже недель, прежде чем его откроют.

Поэтому подача заявления онлайн мне показалась быстрее. После создания аккаунта, заполнения анкеты и сканирования всех прилагающихся документов, ваше заявление сразу будет принято. Вы будете получать все уведомления, сможете изменить адрес в случае переезда. Но при этом, подача документов онлайн считается не такой надежной, с точки зрения утечки информации.

Советую сохранить копии всех документов, особенно формы N-400. С момента заполнения формы и прохождения интервью может пройти больше года. А вам нужно знать о том, что вы написали.

2. Биометрические данные





Примерно через месяц после подачи заявления придет письмо с приглашением на сдачу отпечатков пальцев в офисе по месту проживания. Процедура не трудная. Все, что нужно — прийти вовремя, показать приглашение, удостоверение личности и грин карту, подождать очередь и следовать инструкциям.

Там же вам дадут книжечку с информацией о подготовке к интервью на натурализацию и тесту на получение гражданства.

3. Подготовка к собеседованию





Время ожидания приглашения на интервью зависит от вашего места проживания. На сайте USCIS дается примерное время для каждого штата. К примеру, для Миннеаполиса/Сейнт Пола процесс рассмотрения занимает от 17 до 21 месяца, для Нью-Йорка 12-18 месяцев, для Лос-Анджелеса 9-15 месяцев, в зависимости от загруженности.

Я подавала документы в конце 2019 года, а в 2020 году многие государственные учреждения работали не в полном объеме. Поэтому я периодически проверяла сайт, а в январе 2021 года наконец получила уведомление о приглашении на интервью с датой и временем.

— вопросы иммиграционного офицера по вашей анкете и о вашем прошлом

— тест на знание английского языка

— «гражданский тест» — civiсs test.

Civics test считается наиболее сложной частью собеседования. Чтобы его сдать, нужно ответить минимум на шесть вопросов из десяти о принципах и системе американского правительства, правах и обязанностях граждан, истории США, государственных символах и праздниках. Полную версию теста можно найти на сайте USCIS, с вариантами ответов.

Я начала подготовку примерно за месяц. У меня были специально подготовленные карточки с вопросами, которые мне ранее дал иммиграционный офицер. Также можно попрактиковаться прямо на сайте.

Есть несколько вопросов, ответы на которые стоит проверить незадолго до собеседования. Например, имена сенаторов от вашего штата, имя вашего губернатора, имена представителей от вашего административного района, имя главного судьи США и так далее.

4. Интервью





Интервью со мной проводила приятная женщина-офицер. Я на всякий случай принесла с собой огромную папку со всеми документами и копиями: от свидетельства о браке до налоговой формы за последний год. Ничего из этого мне не пригодилось. Меня спросили о моей семье в США, работе, оплате налогов. Офицер обязан задать вопросы, на которые вы уже ответили в форме N-400 часть 12, касающиеся вашего прошлого, а также спросить, не приехали ли вы в Штаты с плохими намерениями. Важно продемонстрировать, что вы человек с высокими моральными качествами, следующий правилам и нормам Штата и федерального законодательства.

После этого, меня попросили прочитать предложение на английском языке и написать его на планшете. Предложение было очень простое: «Где находится Белый дом?».

5. Civics test





Мне задавали вопросы из разных частей теста. В том числе актуальные вопросы в связи с назначением нового президента. Например, к какой политической партии он относится, как зовут нового Вице-президента США?

После шести правильных ответов офицер распечатал форму, подтверждающую, что я успешно сдала тест и прошла собеседование.

Окончательное решение принимает иммиграционный офис.

6. Церемония натурализации





Примерно через месяц я получила письмо-поздравление и приглашение на церемонию натурализации, а также небольшую форму, на оборотной стороне которой нужно поставить подпись в день церемонии. В связи с пандемией было запрещено приводить членов семьи или друзей на церемонию. Но при этом, одеться на мероприятие нужно официально или даже нарядно.

В день церемонии меня спросили, изменилось ли что-либо с момента моего интервью. Участникам раздали папки с информацией о правах и обязанностях, а также лист с текстом присяги, которую мы повторили для судьи на экране. После этой процедуры мы получили сертификаты о натурализации с именами и фотографиями.

Чтобы получить сам паспорт, нужно обратиться в один из офисов или городскую администрацию. Принести сертификат, сфотографироваться, заплатить около 145 $ и обновить данные в офисе социальной защиты.