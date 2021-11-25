Как переехать в ОАЭ: рабочая, инвестиционная и резидентская визы

Камилла Абдибекова, 22 года, город — Дубай, marketingexecutive, @kamiiillaaa





О переезде

Я родом из Костаная. Работаю в маркетинговом агентстве на позиции marketing executive.



В ОАЭ я переехала в начале 2019 года. После окончания турецкого университета искала работу на Родине, но не нашла соответствующие моему опыту условия. Тогда мама предложила поискать вакансии в Дубае.

Моя профессия связана с гостиничным бизнесом, поэтому я искала работу в этой сфере. Первый отель, в который отправила резюме, связался со мной и пригласил на собеседование. На тот момент данный отель еще не был открыт, а собеседование было через Zoom. После второго интервью меня приняли на работу.

Переезд прошел удачно. Представитель компании встретил меня в аэропорту и позаботился о жилье. Компания предоставляет квартиры всем сотрудникам отеля, поэтому у меня не было проблем.

Процесс оформления рабочей визы

После того, как я подписала договор, компания подала заявку на рабочую визу. Весь процесс оформления документов занял чуть больше месяца.



Мне было необходимо пройти обязательное медицинское обследование, сдать кровь на анализы и пройти рентген.

После этого мне отправили визу на почту, которую я распечатала и показала в аэропорту. По прилету ее вклеили в паспорт, и мне не нужно было ехать в посольство, как бывает в случае работы в Англии, США и других странах.

Альмира Закирьянова, 26 лет, город — Дубай, B2B salesservices executive, @almira.zakiryan





О переезде

У меня два высших образования в сфере туризма. Я работаю в крупной туристической компании в качестве B2B sales services executive. Мы сотрудничаем с агентами из Мексики, Бразилии, Великобритании и других стран, в том числе из СНГ.



В Эмираты я переехала в 2018 году. Изначально в планах было пожить здесь год. Я поработала в гостиничном бизнесе и уехала в Катар, где прожила еще один год. Но передумала и вернулась в Дубай. Так как жизнь здесь интереснее.

Я переехала, так как понимала, что для развития в своей сфере мне нужно набраться опыта за рубежом. В качестве резидента я ни дня не пожалела о переезде.

Процесс оформления резидентской визы

После подписания контракта обеими сторонами, работодатель начал процесс оформления документов. В большинстве случаев визу оформляют на два-три года. Для этого необходимо сдать необходимые анализы в клинике, а все расходы покрывает компания. После этого вы сдаете отпечатки пальце и фото для ID — удостоверение резидента. Весь процесс занимает около месяца.

Если вы устраиваетесь на работу через агентство на Родине и прошли интервью онлайн, то вначале у вас будет виза сроком на три месяца. После чего вы получаете визу на более долгий срок.

Алма Алашбаева, город — Дубай, инвестор





О переезде



Я занимаюсь инвестированием больше пяти лет, покупая и продавая недвижимость. Начала свою деятельность в Казахстане и постепенно перешла на рынок ОАЭ.



Во время девальвации я подумала о том, что деньги нужно хранить в стабильной валюте. Так я решила заняться приобретением недвижимости в Эмиратах. В Дубае я вижу больше возможностей для развития детей, работы и комфортной жизни.

Я переехала полгода назад. При приобретении недвижимости на определенную сумму, можно получить визу сроком на пять лет. Сейчас сумма стала меньше.

Процесс оформления визы инвестора



Оформлением необходимых документов занималась консалтинговая компания. Весь процесс занял около месяца.



Также можно подать заявку самому через земельный департамент. Их специалисты могут помочь и объяснить все необходимое.

В моем случае представители компании подали заявку на получение визы онлайн. Мне нужно было легализовать свидетельство о рождении в Казахстане и предоставить паспорт, справку, подтверждающую владение недвижимостью. После чего необходимо оплатить визовые сборы, страховку в земельном департаменте и там же сдать кровь на анализы и рентген. Я ждала одобрение документов около месяца. В ОАЭ процесс одобрения визы для женщин дольше, чем для мужчин. Также срок зависит от семейного положения. Если вы выходите замуж за гражданина ОАЭ, то остаетесь без этой визы, об этом нужно помнить.

После этого необходимо подать заявку на ID в местном ЦОН-е. Там вы сдаете отпечатки пальцев. В итоге на все это уйдет около полутора месяцев.