Как начать бизнес в IT-сфере. Советы для начинающих от опытных предпринимателей

Делимся интервью с IT-предпринимателями и их советами для тех, кто хочет начать собственный бизнес в IT.





Султан Абидов, город — Ташкент, технологический предприниматель, @cleanbox_uz





Изучите рынок, определите целевую аудиторию. Поймите, какие проблемы вы можете решить, что вы можете предложить, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

Разработайте бизнес-план. Опишите цели, стратегию продвижения, маркетинговый и финансовый планы. Важно помнить, что со временем их можно менять и делать их лучше.

Найдите партнеров, которым можете доверять, и соберите квалифицированную команду. Не советую работать с родственниками и друзьями. А если решитесь на это, заключите договор с обязанностями и долей каждого.

Следите за трендами. Не упускайте новостей о технологиях. Будьте в курсе последних событий и не бойтесь вносить изменения в свой проект, если считаете, что это необходимо.

Находите время на обучение и самосовершенствование. Не останавливайтесь в развитии, ищите новые знания и навыки.

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Камиль Каримов, 34 года, генеральный директор и соучредитель ClickLog.io, linkedin





Мой главный совет — пробуйте. Не бойтесь провала, но стремитесь достичь своей цели.

Если нет средств, начните работать в другом стартапе. Осмотрите все изнутри, учитесь, а после запускайте свой.

В корпоративном секторе другой темп жизни, там нет такого драйва. Но при этом надо помнить, что стартап — это 99% боли и 1% счастья, когда все получается. Но эмоционально этот 1% перекрывает все сложности.

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Эдиль Ажибаев, город — Бишкек, предприниматель, CEO, Advisor, Член Cовета Директоров, linkedin





Советую учиться всему на практике. Так получаешь в тысячу раз больше навыков, чем при учебе. Но все зависит от цели и личной ситуации.

Если вы хотите создать локальный IT-стартап, можно начать прямо сейчас. Вдохновить идеей талантливых программистов, может быть дать им часть доли, или научиться кодировать и начать самостоятельно строить продукт. А для более глобальной миссии стоит сначала усилить фундамент: получить опыт индустрии в топ-компаниях, узнать о болезненных точках и проблемах, которые можно превратить в бизнес-решения.

Еще один путь — во время учебы в технологическом вузе, вроде Stanford или MIT, построить множество связей, которые помогут увидеть новые решения и создать новый бизнес.

Какой дорогой вы бы ни пошли, главное — иметь четкое видение того, что ты хочешь. Визуализировать то, к чему идешь, верить в это и уверенно идти вперед.

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Арсен Абдрахманов, 35 лет, город — Бишкек, CEO IROKEZ, @arsen.irokez





Знания лучше всего черпать из книг, а навыки набивать через ошибки на своем опыте. Это лучший рецепт для развития.

Первые шаги будущего IT-предпринимателя должны быть в продажах. Ни один бизнес или компания не смогут выжить без дистрибуции и продаж.

Если создашь спрос и найдешь клиентов, то сможешь построить любую компанию.

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