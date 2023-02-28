«Не все, что работает в традиционном бизнесе, сработает в стартапе», — СЕО ClickLog о ведении IT-бизнеса и трендах

Познакомились с соучредителем ClickLog и поговорили об особенностях индустрии информационных технологий и отличии IT-предпринимательства от традиционного.





Камиль Каримов, 34 года, генеральный директор и соучредитель ClickLog.io, linkedin





О себе

Я родился и вырос в Алматы. Учился в университете Нархоз. После первого курса попал в крупную компанию, которая занималась таможенным оформлением, складами и логистикой. Отработал все лето в архиве, после чего мне предложили перейти на полный рабочий день в офис. Я не отказался от такого шанса. К тому же и брат посоветовал не упускать возможности получить реальный опыт.

Со временем я дорос до позиции директора департамента логистики. Работал в нескольких транспортных компаниях, а в 2011 году открыл собственный транспортный бизнес.

В 2020 году я вышел из операционного управления компании, чтобы сосредоточиться на развитии стартапа ClickLog. Опыт работы в отрасли, в том числе зарубежом, позволил мне понять, как все устроено, и нащупать «узкие места» индустрии. Я и сегодня погружен в мир логистики и перевозок. Мне нравится эта отрасль.

О проекте

В ClickLog мы создаем решение для оптимизации процесса погрузки товаров. Простыми словами — это «тетрис» для грузов. Пользователь загружает список товаров, которые надо отгрузить, подбирает транспорт. Далее алгоритмы рассчитывают оптимальное распределение. При необходимости 3D визуализация позволяет доработать конечный результат. На выходе получается пошаговая инструкция по погрузке.

У нас сложный продукт, который позволяет работать как с опасными, так и с негабаритными грузами, форма упаковки которых непрямоугольная. Среди клиентов — европейские транспортные компании, производители и Карго-терминал аэропорта в Польше.

О предпринимательстве в IT

Традиционный бизнес подразумевает, что ты продаешь товар или услугу, которые уже давно существуют на рынке. IT — тоже не новая сфера, но рынок здесь только зарождается. Часто за счет новой технологии или бизнес-модели можно решить проблемы индустрии быстрее, дешевле и лучше. То есть зайти на рынок с новым продуктом. Одновременно это основная сложность. Нужно донести клиенту свою ценность.

Часто за счет новой технологии или бизнес-модели можно решить проблемы индустрии быстрее, дешевле и лучше

Не все то, что работает в традиционном бизнесе, сработает в стартапе. Это касается маркетинга, продаж, финансов. IT-проект всегда легче масштабировать. Здесь практически нет физических границ, таможни, логистики. Отсюда и другие методы в части продаж, продвижения продукта и так далее.

Каким должен быть IT-предприниматель

Я могу выделить несколько важных качеств для предпринимателя:

1. Умение собирать команду. Мне это удается, хоть и непросто. Когда нет средств, но есть идея, за нее должны работать лучшие из доступных тебе специалистов.

2. Здоровая толерантность к риску. Развивая стартап, ты идешь ва-банк. При этом нужно понимать, какие есть риски, и что-то делать, чтобы минимизировать их, но на каждом шагу быть ментально готовым к провалу. Я и сейчас ловлю себя на ощущении, что «за поворотом» у нас все рухнет, но продолжаю делать.

3. Понимание рынка, клиентов или технологии. Желательно, чтобы была экспертиза. Это позволит потратить меньше времени на изучение предмета и даст стартовый нетворкинг — людей, которые смогут посоветовать что-то, поделиться полезными контактами или купить ваш продукт.

4. Быть психологически устойчивым. Готовым к тому, что миллион раз все будет идти не так, а 999 человек из 1000 откажут. Это самый сложный аспект для многих, в том числе и для меня.





Для успешного развития продукта нужно:

1. Не бояться «работать руками» — самому звонить и писать клиентам, не делегируя это другим. На первых порах это позволяет лучше понять свою целевую аудиторию.

2. Уметь слушать и задавать вопросы. Это не про любознательность, а про понимание своего клиента, его сложностей и необходимости покупать у вас.

3. Холодный взгляд на продукт. Всегда кажется, что ты самый лучший, а тебя просто недооценивают. Но нужно уметь не врать самому себе. При этом нельзя быть перфекционистом. Пока ты полируешь свой «Бентли», кто-то промчится мимо тебя на ржавой ванне на колесах и раньше получит долю рынка и инвестиции.

О трендах

Однозначный тренд на сегодняшний день — AI. Чатбот GPT меняет все. Люди будут доверять искусственному интеллекту больше вещей. Индустрия искусственного интеллекта взяла новую высоту, и продукты в этой сфере будут появляться еще быстрее. А за счет того, что ChatGPT «зашел» людям, продавать их будет легче.

Европа вкладывается в стартапы в сфере космоса, медицины, агротехнику. Помимо искусственного интеллекта, это три основных индустрии, куда будут идти инвестиции, а значит, здесь будут появляться новые проекты.



Где и как учиться IT-предпринимательству

Чтобы стать IT-предпринимателем, не нужно иметь высшее образование или уметь программировать. Большинству стартапов для реализации MVP достаточно No-code или low-code платформ. Но необходимо понимать базовые принципы в программировании. Для этого, если один из основателей не «технарь», обязательно нужен СТО, который прикроет в этой части.

Чаще всего: продавать сложнее, чем разрабатывать. Поэтому продажи — базовый навык для предпринимателя.

Советы начинающим

Мой главный совет — пробуйте. Не бойтесь провала, но стремитесь достичь своей цели.

Если нет средств, начните работать в другом стартапе. Осмотрите все изнутри, учитесь, а после запускайте свой.

В корпоративном секторе другой темп жизни, там нет такого драйва. Но при этом надо помнить, что стартап — это 99% боли и 1% счастья, когда все получается. Но эмоционально этот 1% перекрывает все сложности.