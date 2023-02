Основатель стартапа picVpic из Кыргызстана о том, как создать успешный IT-продукт в Лондоне

Недавно издание Best Startup UK включило Эдиля Ажибаева в топ-10 самых успешных руководителей стартапов Лондона в сфере поисковых систем. Мы познакомились с IT-предпринимателем и узнали об особенностях создания бизнеса в сфере информационных технологий.





Эдиль Ажибаев, город — Бишкек, предприниматель, CEO, Advisor, Член Cовета Директоров, linkedin

О себе

Предпринимательство мне стало интересным лет с пяти-шести. Продавал цветы и яблоки, брал на автосервисе запыленные колпаки от автомобильных колес, оттирал их до блеску и продавал соседям. В 11 лет в школе торговал портмоне для вкладышей от жевательной резинки, которые были популярны в школе. Иногда в день мог заработать мамину месячную зарплату.

Когда мне исполнилось 14 лет, я потерял отца. Чтобы помочь семье и накопить денег на учебу, я построил гостевой дом из четырех комнат. Использовал подручные средства и 400 долларов, которые дал друг отца. Вместо арматуры — велосипедные рамы, железные спинки от кроватей и прочий металлолом. Так и выкручивался, достроил и запустился. На заработанные деньги учился в Американском Университете Центральной Азии. Во время учебы продавал лимоны через кафетерий и футболки с университетской символикой. А на третьем курсе открыл консалтинговый бизнес.

Затем получил степень MBA в США и построил карьеру в международной корпорации в Лондоне. Писал стратегию, занимался сделками. Со временем вырос до должности вице-президента. Но меня всегда тянуло в предпринимательство и технологии, поэтому я ушел из корпоративной среды и основал РicVpic LTD.

О проектах

Мы разработали технологию поиска одежды и обуви на основе искусственного интеллекта. Выявили 10 000 наиболее часто используемых фраз для описания предметов одежды. Семантически связали их в Knowledge Graph. Далее с помощью гибридной системы машинного обучения и полуручной маркировки построили технологию, которая, на тот момент, превосходила любой сервис в мире, включая Google, по качеству поиска товаров в сфере моды.

Технологию оценили, и мы стали победителями на семи престижных стартап-конференциях в Пало-Альто, Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Киеве, Алматы.





Королева и английское правительство признали нас компанией, которая внесла существенный вклад в развитие технологий, оказали нам поддержку. Еще нас включили в список 40 самых успешных стартапов Англии, а потом в топ-10 английских предпринимателей в сфере поиска.

Я также вовлечен в ряд других проектов: помогаю компаниям выйти на новый уровень, увеличить прибыльность, проработать общую стратегию, привлечь инвестиции или получить их на более выгодных условиях. В прошлом году разработал стратегию и выступил от лица польско-американского стартапа, который создал технологию беспроводной зарядки сердечных и других имплантов. Благодаря этому они получили инвестиции и переезжают в США.

Также в прошлом году я помог британскому стартапу с революционной биотехнологией получить инвестиции на более выгодных условиях.

В данный момент я активно работаю с британским стартапом из Лондона по внедрению искусственного интеллекта во внутренние корпоративные процессы крупных компаний.

Консультирую крупные стартапы из Центральной Азии. Помог компании Mashina.kg за полгода увеличить прибыльность в два раза. Это самый посещаемый ресурс Кыргызстана с 52 миллионами просмотров. Кроме того я участвую в совете директоров ряда организаций, нацеленных на развитие стартап-экосистемы в регионе и позитивные социальные изменения. Это «Ассоциация Бизнес-Ангелов Центральной Азии», KG Labs, ProKg, AUCA Advisory Board и помогаю акселерационным программам, таким как Accelerate Prosperity.

О предпринимательстве в IT

Бизнес в IT-сфере дает большой «рычаг» — возможность масштабироваться. Пример: один человек может производить, скажем, 50 кирпичей в сутки. Если он наймет нескольких рабочих, то сможет делать 1000 кирпичей, но не больше. Постройка завода позволит производить уже 100 000 кирпичей в сутки. Это будет его максимальная производительность. Цифровые технологии же позволяют строить продукты вроде мобильных приложений, онлайн-курсов или интернет-сервисов, которыми могут пользоваться миллионы людей без дополнительных издержек с вашей стороны.

Технологии могут радикальным образом изменять жизнь человека и имеют больший потенциал создания добавленной пользы для человека, а значит, для клиента и бизнеса. Тем не менее многие технологические проекты зачастую сопряжены с более высокими рисками. Но, как в любом бизнесе, всегда есть возможность асимметричного риска, когда потенциальная выгода существенно превышает потенциальные риски.

Каким должен быть IT-предприниматель





Прежде всего IT-предприниматель, как и любой другой, должен чувствовать и понимать ту полезность, которую он и его компания принесут конкретному клиенту. Чувствовать проблему клиента и чувствовать, что на твое решение этой проблемы есть реальный достаточно большой спрос, даже если этот спрос пока еще скрытый. Это называют Product Market Fit. Часто его находят не сразу, пройдя через несколько попыток. Но в конечном счете его нужно найти для успешного бизнеса.

Нужно уметь чувствовать время. Зайдешь рано, рынок и технологии могут быть не готовы. Если зайти поздно можно опоздать.

Большинство людей видят только настоящее. А у IT-предпринимателей должно быть видение, понимание того, что происходит с миром, как развиваются новые технологии. Нужно уметь представлять будущее и зачастую создавать его.

Предприниматель, должен верить в себя, свои идеи и успех, в то чем он занимается, осознавать, что это принесет пользу людям и иметь желание изменить мир. При этом он должен быть открытым к новым знаниям и окружать себя людьми с необходимыми экспертизами. Лучше чтобы они были лучшими в своей отрасли и верили в вашу идею.

Предприниматель должен быть ресурсным — быть способными привлечь необходимые ресурсы, будь то финансы, необходимые люди, экспертизы или знания.

Еще нужно уметь организовывать работу команды, заряжать людей, раскрывать в них потенциал, давать возможности для развития. Сотрудники должны чувствовать свою ценность, воплощать собственные идеи для достижения общей цели.

Задача IT-предпринимателя — создавать комфортную и продуктивную атмосферу для эффективной работы всех членов команды.

О трендах





Человечество перешагнуло еще один порог технологической трансформации. В ближайшие годы мы станем свидетелями радикальных изменений в обществе. 2023 год — переломная точка в развитии технологии искусственного интеллекта и отправная точка новой эпохи. ИИ — не единственная, но одна из главных технологий нового мира.

Человечество перешагнуло еще один порог технологической трансформации

Человечество не раз проходило такие рывки. Всего 15 лет назад люди не знали, что такое смартфон, и читали новости из бумажных газет. Интернет и цифровые технологии сильно изменили наш мир. А искусственный интеллект изменит его еще сильнее. Это уже началось: искусственный интеллект быстро входит во все сферы жизни и бизнеса. Скоро в мировой экономике не будет индустрии, которая не будет изменена AI.

Технология искусственного интеллекта создает невероятные возможности и такие же риски для человечества. Сегодня формируется индустрия, которая в ближайшие годы будет измеряться триллионами долларов. Искусственный интеллект может увеличить продуктивность, создать прорывы в медицине, образовании и науке и решить многие проблемы человечества.

В ближайшие годы исчезнут многие специальности. А оставшиеся специалисты должны будут адаптировать знания. Появится много новых специальностей. Некоторые из них будут высоко оплачиваться. Также появится большое количество возможностей для новых успешных бизнесов. Но ими нужно будет суметь воспользоваться.

Где и как учиться IT-предпринимательству





Сейчас как никогда легко получить знания для IT-предпринимателя. Почти все они бесплатны. Например, топовая акселерационная программа Y Combinator разместила десятки практических видео-уроков по различным аспектам предпринимательства от самых успешных бизнесменов в индустрии.





Есть много полезных книг. Вот некоторые из них:

— Fall in love with the problem not the solution, Uri Levine

— The Lean Startup, Eric Ries

— High Output Management, Andrew Grove.

Сейчас интернет, YouTube и даже нейросеть СhatGPT могут дать ответ практически на любой вопрос. Если вы научитесь правильно пользоваться искусственным интеллектом, он сможет решать за вас многие задачи.

Круто, когда IT-предприниматель разбирается в технологиях, хотя это не обязательно. Есть примеры технологических стартапов, где основатель не был техническим специалистом. Но все же, большинство самых успешных IT-предпринимателей — технари.

У меня три высших образования, и все они в бизнес-сфере. Но перед тем, как основать свое дело в IT, я изучил основы программирования и дизайна продуктов. Для получения знаний можно посетить буткемпы или пройти курсы. Можно найти бесплатные занятия от лидирующих университетов, таких как Stanford, Harvard, MIT, Caltech.

Необходимость получать высшее образование становится все меньше. Знания можно найти и самостоятельно. Однако обучение в топовом заведении дает возможность нетворкинга — знакомства с продвинутыми людьми, которые могут станут вашими партнерами, коллегами или инвесторами.

Советы начинающим





Советую учиться всему на практике. Так получаешь в тысячу раз больше навыков, чем при учебе. Но все зависит от цели и личной ситуации.

Если вы хотите создать локальный IT-стартап, можно начать прямо сейчас. Вдохновить идеей талантливых программистов, может быть дать им часть доли, или научиться кодировать и начать самостоятельно строить продукт. А для более глобальной миссии стоит сначала усилить фундамент: получить опыт индустрии в топ-компаниях, узнать о болезненных точках и проблемах, которые можно превратить в бизнес-решения.

Еще один путь — во время учебы в технологическом вузе, вроде Stanford или MIT, построить множество связей, которые помогут увидеть новые решения и создать новый бизнес.

Какой дорогой вы бы ни пошли, главное — иметь четкое видение того, что ты хочешь. Визуализировать то, к чему идешь, верить в это и уверенно идти вперед.