«Главный тренд всех времен — новаторство», — CEO IROKEZ о том, как создать успешную IT-компанию

Познакомились с технологичным предпринимателем из Кыргызстана и узнали об особенностях ведения бизнеса в IT-сфере.





Арсен Абдрахманов, 35 лет, город — Бишкек, CEO IROKEZ, @arsen.irokez

О себе

Я творческий человек. Много лет работал на телевидении, в кино и рекламном бизнесе. Разрабатывал рекламные кампании и снимал ролики для сотовых операторов и банков стран Центральной Азии.

В 2013 году мы с партнерами основали компанию IROKEZ. Занимались маркетингом, продвигали продукты нестандартными методами. Разрабатывали рекламные кампании, создавали промо-материалы, производили торговое оборудование.

На путь IT нас наставил партнер Мирлан. Он понимал, что будущее за технологическими продуктами. Мы перестроили компанию. Это было непросто, но мы справились. Начали с разработки мобильных игр. Тогда нас никто не знал, а геймдев-индустрия помогла привлечь сильных разработчиков в команду. Постепенно разбавляли игровые проекты коммерческими, а со временем стали работать только на аутсорсинг.

О проекте





Компания IROKEZ создает IT-платформы для цифровой трансформации бизнеса. Мы используем практически все технологические стеки и разрабатываем любые проекты, кроме блокчейна.

Сотрудничаем с зарубежными клиентами в сфере финтеха. Основной костяк команды работает над автоматизацией внутренних бизнес-процессов банков. Это сложные и многоуровневые системы, над которыми интересно трудиться.

Активно развиваем data-инжиниринг и аналитику. Считаем, что в в этом есть большая потребность на рынке.

О предпринимательстве в IT





Главная особенность IT-бизнеса в том, что необходимо понимать бизнес-процессы вашего клиента не хуже его самого. Чтобы решить проблему, нужно знать проект заказчика так, будто он твой собственный. Только при таком подходе складывается идеальное партнерство, а клиенты останутся с вами навсегда.

Основа всех технологичных продуктов — большие данные. На них обучаются нейронные сети, с их помощью оперируют финансисты и маркетологи. Массивы данных — ключ к предпринимательству в IT.

Каким должен быть IT-предприниматель

Как в любой другой сфере, предприниматель в IT должен быть хорошим трабл-шутером, уметь решать проблемы и сложности. Есть много полезной литературы, которая может этому научить.





Одно из главных качеств — умение убеждать и продавать: как продукты, так и идеи.

Крутые возможности всегда прячутся от большинства

В словосочетании IT-предприниматель, главное слово — предприниматель. Поэтому не обязательно быть крутым айтишником. Ты либо находишь способы и возможности зарабатывать деньги, либо нет. И не важно, в какой сфере. Предприимчивые люди быстро учатся любым навыкам. Это еще один важный скилл.

Самый важный навык — умение видеть неочевидные вещи и механизмы. Потому что крутые возможности всегда прячутся от большинства.

О трендах





Могу выделить несколько самых перспективных технологий на данный момент:

— нейронные сети

— искусственный интеллект

— big data

— компьютерное зрение.

А главный тренд всех времен — это новаторство, умение сделать привычные вещи лучше и облегчить жизнь людей.

Советы начинающим





Знания лучше всего черпать из книг, а навыки набивать через ошибки на своем опыте. Это лучший рецепт для развития.

Первые шаги будущего IT-предпринимателя должны быть в продажах. Ни один бизнес или компания не смогут выжить без дистрибуции и продаж.

Если создашь спрос и найдешь клиентов, то сможешь построить любую компанию.