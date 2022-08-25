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Как молодежь в Центральной Азии создает экодвижения и трудится над улучшением экологии в регионе
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Сегодня в 14:45

Как молодежь в Центральной Азии создает экодвижения и трудится над улучшением экологии в регионе

Как люди, которые заботятся об экологии, объединяются в сообщества, находят единомышленников и помогают своим городам, странам и планете.


Кристина Андреева, 20 лет, город — Алматы, студентка, @kristina_andreeva1707

Как все началось


Я учусь в Казахстанско-Немецком университете, являюсь руководителем экологического клуба EcoDKU.
Темой экологии заинтересовалась, когда окончила 10 класс. На летних каникулах обнаружила, что после учебного года остается много ненужных конспектов. Поэтому собрала всю макулатуру и начала поиск пунктов сдачи.

Стала собирать макулатуру на постоянной основе. Постепенно к этому добавились сборы пластика, алюминиевых банок, опасных отходов, участие в экологических акциях.


О сообществе EcoDKU


В Казахстане проводится много экологических акций. Каждый может найти то, что ему по душе: сбор вторсырья, консультации людей по экологическим вопросам, субботники, пикники без пластика.

Я тоже хочу привлекать внимание к экологическим проблемам, поэтому на базе университете создала клуб EcoDKU. Его участниками стали студенты, которым тоже не все равно.

Уже почти год мы организовываем экологические акции, которые привлекают внимание не только студентов, но и граждан города Алматы к актуальным проблемам.

Наша миссия — способствовать экологическому просвещению жителей города, продвигать идеи экологического образа жизни, рационального использования ресурсов и устойчивого развития.

Об участниках сообщества


Участники клуба — это студенты, которые готовы каждый день уделять свое время нашему делу. Нас объединяет общая цель и неравнодушное отношение к сложившейся ситуации.

Студенты также получают возможность для реализации внутреннего потенциала, ведь они могут узнать что-то новое, научиться организовывать мероприятия, планировать, писать тексты и оформлять афиши. Поэтому к нам приходят люди, которые хотят также выйти из зоны комфорта и завести новые знакомства.

Как сообщество влияет на город


Наш клуб молодой, но мы уже организовываем мероприятия не только для студентов, а для всех заинтересованных горожан. После таких событий люди задумываются о своем образе жизни, интересуются, какие новые привычки они могут внедрить.

В будущем планируем взаимодействовать с другими университетами, проводить масштабные городские мероприятия.

Диана Гамазова, 18 лет, город — Алматы, стажер, @s.p.e.photos

Как все началось


Я начинающий эколог, ученый. Работаю в сообществе Recycle Birge как стажер. Веду лекции на эко-тематику в университетах Алматы и просвещаю энтузиастов. Участвую в международных конференциях ООН, собраниях и встречах как делегат от молодежи Казахстана по обсуждению международного сотрудничества в сфере борьбы с климатическим кризисом.

В октябре-ноябре 2021 года я представляла нашу страну на Международной Юношеской Климатической Конференции ООН в Глазго, где читала лекции о природных заповедниках страны, проводила экологический мастер класс и выставку детского рисунка, посвященную экологическим проблемам.


О сообществе Recycle Birge

Я верю, что через самообразование и просвещение можно сделать много полезного для сохранения природной целостности Земли.

Направление экоактивизма в Казахстане пользуется популярностью у молодежи. Это проявляется в открытии большого количества эко-клубов в школах или университетах.

Наше сообщество существует в рамках общественного фонда Greenup.kz. Миссия Recycle БІРГЕ — помогать людям и бизнесу осознанно внедрять экодружелюбные привычки через экопросвещение во всех возможных форматах: от экосубботников до регулярных лекций в университетах, школах и бизнес-офисах.


Об участниках сообщества


К нам приходят разные люди всех возрастов и взглядов. Их объединяет одно — приверженность экологическим идеям и стремление к уменьшению влияния человека на окружающую среду.

Мы рады всем и каждому. Ведь общими усилиями мы сможем положительно повлиять на экологическую обстановку в городе, стране и мире.


Как сообщество влияет на город


Наше сообщество делает город чище, зеленее, образованее в вопросах экологии. Мы обучаем людей сортировке отходов, устанавливаем раздельные станции сбора мусора, «озеленяем» мероприятия по всему городу, привлекаем экостартапы в нашу деятельность и очищаем заповедные зоны вокруг города от мусора.
Побывав на множестве международных конференций, я убедилась, что Recycle Birge — одно из лучших сообществ по экодеятельности. У нас есть реальные и осуществимые цели и результаты деятельности: чистые природные территории, обученные сообществом специалисты, просвещенное общество.

Шахзода Миракова, 20 лет, город — Бишкек, координатор проектов, @charliezly

Как все началось

Я социальный активист, поддерживаю молодежные и экологические проекты. Темой экологии увлеклась еще в школьном возрасте, смотрела большое количество документальных фильмов о флоре и фауне планеты. Позже провела месяц в Сиэтле США, изучала Еnvironmental sustainability в Университете Вашингтона и в местности IslandWood.

В 2020 году участвовала в программе по обмену и прошла курс по National Parks and Public Lands в Алабаме, в Университете Монтевалло. Провела неделю в национальном парке Great Smoky Mountains. С тех пор у меня есть огромное желание развиваться в этой сфере и создать первую школу по экологическим дисциплинам в Центральной Азии.

В повседневной жизни я через социальные сети рассказываю о том, как быть environmentally-friendly. В прошлом году создала проект EcoChange в Бухаре.


О сообществе EcoChange

Экоактивизм — это сфера гражданского активизма, которая только начинает развиваться в Центральной Азии. В Узбекистане есть несколько проектов, которые формируют в людях понятие о таких концепциях, как Еcological sustainability. Среди них HasharWeek и BaxtUlash.

Экоблогеры также развивают экокультуру в нашей стране посредством коротких документальных фильмов, пикетов и советов. Самыми интересными для меня стали Mutabar Khushvaqtova, Gulnaz Jadigerova и Жанна Рахимова.

Наше сообщество EcoChange в основном включает в себя активистов, которые уже проявили себя в Центральной Азии, а также начинающих «эковоинов», которые только познают все азы.
В будущем мы планируем запустить масштабные инициативы. Например, создание экологического лагеря для подростков с экоэкспертами из разных уголков планеты.

Об участниках сообщества

Ко мне часто обращаются подростки из разных регионов, которые хотят узнать что-то новое. Молодое поколение осознает важность участия в подобных инициативах и с удовольствием проявляет к ним интерес.

Многих из них объединяет не просто любопытство, а желание принести пользу обществу, в котором они живут и развиваются.


Как сообщество влияет на город


EcoChange воодушевляет молодых людей открыть для себя новую сферу волонтерства. Мы участвуем в посадке деревьев, в инициативах по сбору мусора и воркшопах. Это оказывает огромное влияние на наш город и страну.

Камила Саидова, 20 лет, город — Бухара, студентка, преподаватель английского языка, @kamilasaidova2301


Как все началось


Я молодой лидер Узбекистана и Амбассадор Международного молодежного сотрудничества. Продвигаю Цели устойчивого развития путем социальных проектов.

Участвую в региональных и международных организациях по борьбе с изменением климата. Принимала участие в климатической конференции водного кризиса в Кыргызстане и была номинирована как «Лучший дипломат». В Таджикистане организовывала водную экспедицию по самой большой дамбе в Центральной Азии — Рогунской ГЭС.

Позже меня пригласили в сообщество Recycle Bridge в Алматы. Теперь я развиваю его в Узбекистане.

О сообществе EcoChange


Я принимаю активное участие в организации второго потока движения EcoChange в Бухаре. Вместе с командой мы проводим экологические семинары о практических методах сохранения окружающей среды путем посадки деревьев, очистки отходов в парках. Незадолго до этого я координировала молодежное движение в проекте «Зеленая Бухара».


Об участниках сообщества


К нам приходят личности, которые готовы работать над собой и влиять на мир. Они трудятся над общественными проектами, не взимая никакой финансовой выгоды для себя.


Как сообщество влияет на город


Наше движение участвует во всех городских событиях.

Экология служит стимулом для создания гармонично-развитого поколения, а также построения гражданского общества.

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#узбекистан #экология #сообщества #сообщество #город24
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