Как думают предприниматели. Мысли и инсайты от опытных бизнесменов и управленцев

Тимур Турлов про современных предпринимателей









Наверное, почти любого человека периодически посещают какие-то идеи о том, как можно что-то сделать лучше, удобнее, быстрее, решить проблему других людей или создать какую-то крутую, востребованную возможность. Идеи ничего не стоят, они летают в воздухе, их тысячи. Предприниматели пытаются воплощать эти идеи в жизнь. Их отличает способность к более длинному планированию. Его деньги всегда в будущем, он готов отдавать сегодня и рисковать, чтобы получить больше завтра. Или не получить.

Те, кто боятся потерять, не могут сделать просто ничего. Ты вынужден терять каждый день, чтобы в какой-то момент сделать свое дело хорошо и получить признание своего потребителя. Но и это только начало.

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Евгений Черняк про правила жизни и бизнеса









1. Прошлая жизнь как старое авто — умиляться можно, но ездить нет. Отъездили.

2. Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

3. Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.

4. Не надо переживать из-за всякой ерунды. А из-за не ерунды переживать уже поздно.

5. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.

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Андрей Дороничев про то, как успевать важное









Меня спрашивают: «Как ты все успеваешь?». Ответ простой: «Не успеваю». Я не считаю нужным успевать все. Важно успевать важное.

Однажды я просто записал вещи, которые для меня реально важны. И решил выделять для каждой из них по часу каждый день. Не важно, в какое время, главное, чтобы каждый день.

Все остальное время заполняется работой и прочей рутиной. И это ок.

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Аяз Шабутдинов про то, как найти свою нишу









Мы часто путаем то, что ценно, с тем, что труднодостижимо. Классно — не равно труднодостижимо.

У нас на МсА учится Лена Лежнева, зарабатывает 3,5 миллиона рублей чистой прибыли в месяц на производстве детской одежды — бренд Lelu kids. На одном из разборов сказала, что хочет менять направление, так как зарабатывает слишком легкие деньги и чувствует себя неудобно.

Важно принять на уровне мышления, что результат не связан со степенью сложности его получения. Скорее, наоборот. Если вы нащупали то, что по-настоящему легко вам дается — это ваше.

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