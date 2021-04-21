20 правил жизни от украинского миллиардера Евгения Черняка

Евгений Черняк — предприниматель, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, автор YouTube-канала Big Money. На своей странице в Facebook он поделился 20 инсайтами и правилами жизни.









1. Прошлая жизнь как старое авто — умиляться можно, но ездить нет. Отъездили.





2. Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.





3. Ничего страшного, если над тобой смеются.

Гораздо хуже, когда над тобой плачут.





4. Не надо переживать из-за всякой ерунды.

А из-за не ерунды переживать уже поздно.





5. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.





6. Ну хоть пять минут в сутки подумайте о себе плохо.

Когда о тебе плохо думают — это одно...

Но сам о себе пять минут в день... Это как тридцать минут бега.





7. Раб начинает так: «Они виноваты в том, что я...»

Свободный: «Я виноват в том, что я...»





8. Добpо всегда побеждает зло. Значит, кто победил — тот и добрый.





9. Юмор — это спасение.

А слезы — это жизнь. Потому смех сквозь слезы — наше самое главное достижение за все годы существования.





10. В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места.





11. Не спрашивай мнения у тех, кто согласен, спрашивай у тех, кто возражает.





12. Все в этом мире относительно. К примеру, длина минуты зависит от того, с какой стороны двери туалета вы находитесь.





13. Когда не очень хочешь, не очень и получаешь.





14. Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.





15. Делай, что говоришь!

Но не говори, что делаешь.





16. Имей совесть и делай что хочешь.





17. Конечно же, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйдет от вас тоже.





18. Ненависть — это любовь, искалеченная обидой.





19. Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма.

Бросать плохую книгу.

Уходить от плохого человека.

Их много.





20. Жизнь — это подняться, опуститься и жить дальше с запасом высоты.

М.М. Жванецкий.

Источник: Facebook Евгения Черняка.