20 правил жизни от украинского миллиардера Евгения Черняка

Евгений Черняк — предприниматель, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, автор YouTube-канала Big Money. На своей странице в Facebook он поделился 20 инсайтами и правилами жизни.
1. Прошлая жизнь как старое авто — умиляться можно, но ездить нет. Отъездили.
2. Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
3. Ничего страшного, если над тобой смеются.
Гораздо хуже, когда над тобой плачут.
4. Не надо переживать из-за всякой ерунды.
А из-за не ерунды переживать уже поздно.
5. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.
6. Ну хоть пять минут в сутки подумайте о себе плохо.
Когда о тебе плохо думают — это одно...
Но сам о себе пять минут в день... Это как тридцать минут бега.
7. Раб начинает так: «Они виноваты в том, что я...»
Свободный: «Я виноват в том, что я...»
8. Добpо всегда побеждает зло. Значит, кто победил — тот и добрый.
9. Юмор — это спасение.
А слезы — это жизнь. Потому смех сквозь слезы — наше самое главное достижение за все годы существования.
10. В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места.
11. Не спрашивай мнения у тех, кто согласен, спрашивай у тех, кто возражает.
12. Все в этом мире относительно. К примеру, длина минуты зависит от того, с какой стороны двери туалета вы находитесь.
13. Когда не очень хочешь, не очень и получаешь.
14. Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.
15. Делай, что говоришь!
Но не говори, что делаешь.
16. Имей совесть и делай что хочешь.
17. Конечно же, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйдет от вас тоже.
18. Ненависть — это любовь, искалеченная обидой.
19. Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма.
Бросать плохую книгу.
Уходить от плохого человека.
Их много.
20. Жизнь — это подняться, опуститься и жить дальше с запасом высоты.
М.М. Жванецкий.
Источник: Facebook Евгения Черняка.